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Leonardo DiCaprio egész Hollywoodot összecsődítette a születésnapjára: mindenki ott volt, aki számít

buli Hollywood Leonardo DiCaprio születésnap
Nagy Anna
2026.11.16.
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Hétvégén egész Hollywood ugyanazt az embert ünnepelte. Leonardo DiCaprio 52. születésnapi bulijáról szinte senki nem hiányzott, aki valamit is számít az iparban.

Leonardo DiCaprio november 11-én betöltötte az 52. élétévét, de a bulit néhány nappal később, november 14-én, szombaton tartotta Los Angelesben. A jó hangulatról az a temérdek A-listás sztár felelt, akik megjelentek. Aki valamit is számít Hollywoodban, az ott volt Leonardo DiCaprio születésnapi buliján: régi barátok, Oscar-díjas színészek és persze világhírű zenészek. Mutatjuk a listát.

Leonardo DiCaprio szülinapján minden nagy sztár ott volt.
Leonardo DiCaprio szülinapján minden nagy sztár ott volt.
Forrás: PA Wire

Leonardo DiCaprio születénapi buliján szinte minden A-listás sztár ott volt

Leonardo DiCaprio 52 éves lett, ezt pedig egy hatalmas bulival ünnepelte egy Los Angeles-i rezidencián. Az épület falai talán még sosem láttak annyi hírességet, amennyi tiszteletét tette november 14-én Leo születésnapján. Közülük azonban a legkiemelkedőbb vendég – legalábbis a színész számára – Tobey Maguire volt, akivel már 35 éve ápol szoros barátságot a sztár. Annak idején még egy meghallgatáson ismerkedtek meg, azóta pedig több filmben is szerepeltek együtt, például az Ez a fiúk sorsa című 1993-as drámában, a Don kocsmájában és A nagy Gatsbyben. 

Tobey Maguire feketében ent Leonardo DiCaprio születésnapjára.
Tobey Maguire feketében ent Leonardo DiCaprio születésnapjára.
Forrás: MELM, NGRE / Profimedia

És bár Tobey volt a születésnapos legfontosabb vendége, a vendégek névsora nagyon hosszú volt. Leonardo DiCaprióval együtt ünnepelt Jonah Hill, Casey Affleck és barátnője, Caylee Cowan, Edward Norton és felesége, Shauna Robertson, Adrien Brody, Al Pacino és Noor Alfallah, valamint Orlando Bloom, 50 Cent, Cara Delevingne, Corey Gamble, Justin Trudeau és Michael Mann is.

A bulin feltűnt Ice Spice, Stassie Karanikolaou, Sarah Jane Nader, Elizabeth Banks, Lukas Haas, Emile Hirsch és kísérője, Landon és Alabama Barker is. Az ünnepléshez csatlakozott DiCaprio édesapja, George DiCaprio és mostohaanyja, Peggy Ann Farrar is. Megjelent Maguire volt felesége, Jennifer Meyer és új férje, Geoffrey Ogunlesi is. A pár októberben Hawaiin házasodott össze, a szertartást pedig maga Maguire vezette.

A Leonardo DiCaprio szülinapjára érkező hírességekről számos fotó készült, az ünnepelt azonban meglepően sikeresen kerülte a kamerákat.

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