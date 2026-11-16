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brit királyi család

Erzsébet királynő szolgálóinak különös szabályokat kellett betartani: a fürdővíz hőmérséklete és mélysége sem volt mindegy

brit királyi család szolgáló II. Erzsébet királynő
Horváth Angéla
2026.11.16.
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II. Erzsébet királynő híres volt fegyelmezettségéről, de azt kevesen tudják, milyen szigorú előírások szerint zajlottak a reggelei a Buckingham-palotában. A személyzetnek még arra is ügyelnie kellett, hogy a fürdővize milyen mély és hány fokos legyen.

A 2022 szeptemberében, 96 éves korában elhunyt II. Erzsébet királynő hetven éven át ült a brit trónon. Napirendje szinte percre pontosan volt beosztva, és az őt közvetlenül kiszolgáló alkalmazottaknak is szigorú szabályokat kellett követniük. Giles Brandreth királyi életrajzíró Elizabeth: An Intimate Portrait című könyvében részletesen bemutatta, hogyan kezdődött az uralkodó egy átlagos napja, és milyen feladatok vártak az öltöztetőire, a szobalányokra, a titkárokra és a palota többi alkalmazottjára.

II. Erzsébet királynő napjai percre pontosna be voltak táblázva
II. Erzsébet királynő napjai percre pontosna be voltak táblázva
Forrás: NORTHFOTO

Erzsébet királynő  fürdővizét hőmérővel ellenőrizték

A királynő reggeli rutinja minden nap pontosan nyolc órakor kezdődött, ekkor lépett be az öltöztetője a hálószobájába egy tálcával, rajta egy kanna Earl Grey teával. Ezután elhúzták a függönyöket, és előkészítették a fürdőjét. A víznek azonban szigorú követelményeknek kellett megfelelnie. II. Erzsébet ragaszkodott ahhoz, hogy pontosan hét hüvelyk, vagyis 17,8 centiméter mély legyen, a hőmérséklete pedig 72 Fahrenheit-fok, azaz körülbelül 22 Celsius-fok. A személyzet nem hagyatkozhatott a megérzéseire: hőmérővel kellett ellenőrizniük, hogy minden megfelel-e az előírásoknak.

A gondosan megszervezett reggelek lehetővé tették, hogy a királynő zavartalanul készüljön fel a hivatalos teendőire. Délelőtt tíz órakor már a munkáé volt a főszerep: megérkezett a magántitkára, akivel áttekintették a levelezését és az állami dokumentumokat. Amennyiben aznap nagyköveteket fogadott, vagy kitüntetéseket adott át, a kapcsolódó anyagokat is alaposan áttanulmányozta.

Erzsébet királynő imádta az ABBA slágerét

A Buckingham-palota falai között azonban nem mindig uralkodott ilyen szigorú rend. II. Erzsébetnek volt egy játékos oldala is, amelyet csak a hozzá legközelebb állók ismerhettek igazán.

Angela Kelly, a királynő öltöztetője és bizalmasa a Vanity Fairnek mesélt arról, hogy az uralkodó mennyire szerette a zenét, és időnként még táncra is perdült. Különösen nagy kedvence volt az ABBA Dancing Queen című slágere.

„Amikor megszólalt ez a dal, mindketten táncoltunk. A királynő jobbra-balra ringatózott, és énekelt. Őfelsége nagyon szeretett énekelni, és jó hangja is volt. Nekem nem” – idézte fel Kelly.

Az öltöztető olykor annyira belelendült a táncba, hogy a királynőnek kellett rászólnia.

„Néha annyira elragadott a hév, hogy úgy táncoltam körülötte, mintha diszkóban lennék. A királynő ilyenkor azt mondta, hogy menjek arrébb, mert nem tudok énekelni, aztán együtt nevettünk. Felejthetetlen pillanatok voltak, amikor ilyen felszabadultnak láthattam őt” – mesélte.

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