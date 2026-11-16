Epres Panni ilyen gyönyörű volt 30 éve: a modell alig változott valamit - Fotók

Harminc évet repült vissza az időben Epres Panni, aki egy régi divatkatalógus képeit osztotta meg a közösségi oldalán. A felvételek Náray Tamás egyik kollekciójához készültek, ekkor a modell még pályafutása elején járt.

Epres Panni

Forrás: Borsonline / Tumbász Hédi

Az Instagramon közzétett képek - ezeket itt tudod megnézni - azonban nem csupán a fiatalságát idézték fel benne Panniban. A bejegyzésben arról a barátságról is megemlékezett, amely a divattervezőhöz fűzi.

Náray Tamás volt az első, aki ekkora bizalmat szavazott Epres Panninak

Epres Panni és Náray Tamás akkoriban már több divatbemutatón is dolgoztak együtt, Náray Tamás azonban elsőként választotta őt saját márkája vezető modelljének. Ez a lehetőség nemcsak a karrierje szempontjából bizonyult meghatározónak, emberileg is rengeteget jelentett számára, Tamással azóta is nagyon jó barátok, kapcsolatuk kiállta az idő próbáját.

Epres Panni 50 éves lett

A modell október elején ünnepelte az ötvenedik születésnapját, amelynek alkalmából gyerekkori fényképet is megmutatott magáról. A bájos felvételen katicabogárjelmezben mosolyog a kamerába. És bár szívesen nézegeti a régi fotókat, Epres Panni egyáltalán nem szeretné visszaforgatni az idő kerekét. Úgy gondolja, a szépségnek nincs korhatára: egy nő hetven- vagy akár nyolcvanévesen is lehet gyönyörű, ha jól érzi magát a bőrében.

Ezeket olvastad már?