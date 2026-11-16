Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. nov. 16., hétfő Ödön

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

ünnepre hangolva Meghan Markle IQ-teszt katalin hercegné személyiségteszt
akkor és most

Epres Panni ilyen gyönyörű volt 30 éve: a modell alig változott valamit - Fotók

akkor és most Epres Panni modell
Life.hu
2026.11.16.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Epres Panni különleges képekkel lepte meg a követőit: megmutatta, hogyan festett három évtizeddel ezelőtt, pályafutása egyik meghatározó időszakában. A régi fotók kapcsán arról is mesélt, milyen sokat köszönhet Náray Tamásnak, akivel a mai napig szoros kapcsolatot ápol.

Harminc évet repült vissza az időben Epres Panni, aki egy régi divatkatalógus képeit osztotta meg a közösségi oldalán. A felvételek Náray Tamás egyik kollekciójához készültek, ekkor a modell még pályafutása elején járt. 

Epres panni
Epres Panni
Forrás: Borsonline / Tumbász Hédi

Az Instagramon közzétett képek - ezeket itt tudod megnézni -  azonban nem csupán a fiatalságát idézték fel benne Panniban. A bejegyzésben arról a barátságról is megemlékezett, amely a divattervezőhöz fűzi.

Náray Tamás volt az első, aki ekkora bizalmat szavazott Epres Panninak

Epres Panni és Náray Tamás akkoriban már több divatbemutatón is dolgoztak együtt, Náray Tamás azonban elsőként választotta őt saját márkája vezető modelljének. Ez a lehetőség nemcsak a karrierje szempontjából bizonyult meghatározónak, emberileg is rengeteget jelentett számára, Tamással azóta is nagyon jó barátok, kapcsolatuk kiállta az idő próbáját.

Epres Panni 50 éves lett

A modell október elején ünnepelte az ötvenedik születésnapját, amelynek alkalmából gyerekkori fényképet is megmutatott magáról. A bájos felvételen katicabogárjelmezben mosolyog a kamerába. És bár szívesen nézegeti a régi fotókat, Epres Panni egyáltalán nem szeretné visszaforgatni az idő kerekét. Úgy gondolja, a szépségnek nincs korhatára: egy nő hetven- vagy akár nyolcvanévesen is lehet gyönyörű, ha jól érzi magát a bőrében.

Ezeket olvastad már? 

Katalin hercegné a rákdiagnózisa óta először utazik külföldre Vilmos herceggel: ide látogatnak

Fontos mérföldkőhöz érkezett Katalin hercegné a gyógyulása után: a walesi hercegi pár több év kihagyást követően ismét hivatalos külföldi útra indul. Ez újabb jele annak, hogy a hercegné meggyógyult, és most már tényleg visszatér korábbi feladataihoz.

Károly király 78 éves lett: Vilmos herceg nyilvánosan köszöntötte, Harry viszont hallgat

78. születésnapját ünnepelte november 14-én III. Károly király, akit Vilmos herceg és Katalin hercegné nyilvánosan is felköszöntött.

Véget ért Sebestyén Balázs házassága: 20 éves kapcsolat után válnak el az útjaik Vikivel

Két évtizedes házasság végére tesz pontot a műsorvezető és felesége. A közösen hozott döntésről Sebestyén Balázs és Viki is írt az Instagramon.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu