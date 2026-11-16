Ez volt Sisi császárné kedvenc desszertje: otthon is elkészítheted a különleges finomságot

A Netflix A császárné című sorozatának harmadik évadában Devrim Lingnau Islamoğlu és Philip Froissant utoljára alakítják Erzsébet császárnét és Ferenc Józsefet. A sorozatban Sisi kandírozott ibolyaszirmokat majszol, a valódi Erzsébet azonban leginkább a frissítő ibolyaszorbet rajongója volt.
Az ibolya a 19. századi Bécsben igazi státuszszimbólumnak számított. Parfümöket készítettek belőle, a nők apró csokrokban viselték a dekoltázsukon, a férfiak pedig kitűzőként hordták. Emellett különleges édességek alapanyagaként is kedvelt volt.
A császárné ráadásul egy meglehetősen különös hiedelem miatt is szívesen fogyasztotta az ibolyát: úgy vélte, hogy a virág megtisztítja a szervezetét, sőt még a székletének is kellemes, virágos illatot kölcsönöz.
Sisi császárné ibolyaszorbéjának receptje:
Hozzávalók 4 adaghoz:
- 250 ml víz (egy része rozéborral helyettesíthető)
- 150 g fehér cukor
- 80 ml ibolyaszirup
- fél citrom leve
- 1 tojásfehérje (elhagyható)
- egy marék kandírozott ibolyavirág a díszítéshez
Elkészítés:
1. Öntsük a vizet egy kisebb lábasba, adjuk hozzá a cukrot, majd forraljuk fel. Addig kevergessük, amíg a cukor teljesen feloldódik, és szirupos állagú folyadékot kapunk. Vegyük le a tűzről, és hagyjuk szobahőmérsékletűre hűlni.
2. Ha rozéborral szeretnénk készíteni, a víz egyharmadát helyettesítsük vele. Amennyiben szeretnénk megőrizni a bor alkoholtartalmát és gyümölcsös aromáit, csak a kihűlt cukorsziruphoz keverjük hozzá. Ha inkább a szőlő ízét szeretnénk érezni, az alkoholt viszont kevésbé, a bort a vízzel és a cukorral együtt rövid ideig forraljuk. Így az alkohol nagy része elpárolog, az ízek viszont megmaradnak, és a szorbé állaga is közelebb lesz az alkoholmentes változatéhoz.
3. A kihűlt cukorsziruphoz keverjük hozzá az ibolyaszirupot és a frissen facsart citromlevet.
4. Öntsük a keveréket egy fagyasztóba tehető edénybe, majd körülbelül két órára helyezzük a mélyhűtőbe.
5. Verjük kemény habbá a tojásfehérjét. Amikor az ibolyás keverék a szélein már dermedni kezd, óvatosan forgassuk bele a tojáshabot.
6. Tegyük vissza a fagyasztóba további 3–4 órára. Közben félóránként alaposan keverjük át villával, hogy ne képződjenek benne nagy jégkristályok.
7. Tálalás előtt hagyjuk néhány percig szobahőmérsékleten puhulni, majd adagoljuk szép desszertes tálkákba. Kandírozott vagy ehető ibolyavirágokkal díszítve kínáljuk.
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