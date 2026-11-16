Ez volt Sisi császárné kedvenc desszertje: otthon is elkészítheted a különleges finomságot

A Netflix A császárné című sorozatának harmadik évadában Devrim Lingnau Islamoğlu és Philip Froissant utoljára alakítják Erzsébet császárnét és Ferenc Józsefet. A sorozatban Sisi kandírozott ibolyaszirmokat majszol, a valódi Erzsébet azonban leginkább a frissítő ibolyaszorbet rajongója volt.

Sisi császárné imédta az ibolyát, minden formában

Forrás: Tudum

Az ibolya a 19. századi Bécsben igazi státuszszimbólumnak számított. Parfümöket készítettek belőle, a nők apró csokrokban viselték a dekoltázsukon, a férfiak pedig kitűzőként hordták. Emellett különleges édességek alapanyagaként is kedvelt volt.

A császárné ráadásul egy meglehetősen különös hiedelem miatt is szívesen fogyasztotta az ibolyát: úgy vélte, hogy a virág megtisztítja a szervezetét, sőt még a székletének is kellemes, virágos illatot kölcsönöz.

Sisi császárné ibolyaszorbéjának receptje:

Hozzávalók 4 adaghoz:

250 ml víz (egy része rozéborral helyettesíthető)

150 g fehér cukor

80 ml ibolyaszirup

fél citrom leve

1 tojásfehérje (elhagyható)

egy marék kandírozott ibolyavirág a díszítéshez

Elkészítés:

1. Öntsük a vizet egy kisebb lábasba, adjuk hozzá a cukrot, majd forraljuk fel. Addig kevergessük, amíg a cukor teljesen feloldódik, és szirupos állagú folyadékot kapunk. Vegyük le a tűzről, és hagyjuk szobahőmérsékletűre hűlni.

2. Ha rozéborral szeretnénk készíteni, a víz egyharmadát helyettesítsük vele. Amennyiben szeretnénk megőrizni a bor alkoholtartalmát és gyümölcsös aromáit, csak a kihűlt cukorsziruphoz keverjük hozzá. Ha inkább a szőlő ízét szeretnénk érezni, az alkoholt viszont kevésbé, a bort a vízzel és a cukorral együtt rövid ideig forraljuk. Így az alkohol nagy része elpárolog, az ízek viszont megmaradnak, és a szorbé állaga is közelebb lesz az alkoholmentes változatéhoz.

3. A kihűlt cukorsziruphoz keverjük hozzá az ibolyaszirupot és a frissen facsart citromlevet.

4. Öntsük a keveréket egy fagyasztóba tehető edénybe, majd körülbelül két órára helyezzük a mélyhűtőbe.

5. Verjük kemény habbá a tojásfehérjét. Amikor az ibolyás keverék a szélein már dermedni kezd, óvatosan forgassuk bele a tojáshabot.