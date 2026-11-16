Gyászol Vilmos herceg és Harry: elveszítették gyermekkoruk egyik legfontosabb szereplőjét

Elhunyt Jessie Webb, Vilmos herceg és Harry herceg egykori dadája, aki akkor került a királyi család szolgálatába, amikor Vilmos körülbelül hétéves volt. A két fiú hamar megszerette a gondoskodó asszonyt, aki a hercegek életében azután is fontos szereplő maradt, hogy felnőttek.

Vilmos herceg nehéz napokat él, elvesztette szeretett dadáját

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Jessie Webb különösen Vilmos szívéhez meghívást kapott Vilmos 21. születésnapi ünnepségére, 2011-ben pedig ott volt a herceg és Katalin esküvőjén is. Két évvel később, 71 évesen még a nyugdíjból is visszatért, hogy segítsen a házaspárnak első gyermekük, György herceg születése után. A család akkoriban Anglesey szigetén élt, ahol Jessie-t többször is látták Katalin és kisfia társaságában. Vilmos és Katalin annyira ragaszkodott hozzá, hogy 2013 októberében György herceg keresztelőjére is meghívták. Jessie 2018-ban Harry herceg és Meghan Markle esküvőjén is részt vett.

Még Károly hercegnek is megmondta, ha valamivel nem értett egyet

Jessie Webb haláláról elsőként Robert Jobson királyi szakértő számolt be, aki melegszívű, vidám és józan gondolkodású asszonyként emlékezett rá. Mint írta, Vilmos és Harry gyerekként rajongtak érte.

A dada ugyanakkor nem félt kimondani a véleményét, még akkor sem, ha a királyi család valamelyik tagjával nem értett egyet.

„Soha nem félt megmondani, amit gondolt. Ha Károly túlságosan felélénkítette a fiúkat lefekvés előtt, Jessie szóvá tette, hogy ez nem jó ötlet” – idézte fel Jobson.

Robert Jobson értesülései szerint Vilmos herceget már tájékoztatták egykori dadája haláláról.

Michael Middleton és Jessie Webb dadus György herceg keresztelőjén

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Harry és Vilmos herceg továbbra sem beszél egymással

Harry herceg és Vilmos herceg kapcsolata továbbra is rendkívül feszült. Már nem tartják egymással a kapcsolatot, és a hírek szerint a trónörökös egyelőre nem is szeretne kibékülni az öccsével. Harry és felesége, Meghan közel három hónapja tértek vissza az Egyesült Királyságba, ám azóta sem találkoztak személyesen a királyi család tagjaival, köztük Károly királlyal sem.

Harry pár hete a GQ magazinnak adott interjút, amiben beszélt a családjával való kapcsolatáról is. Amikor arról kérdezték, lát-e esélyt a kibékülésre, arra utalt, hogy szerinte vannak, akik nem szeretnék, ha rendeződne a viszonyuk. Hozzátette, hogy a bonyolult családi kapcsolatok problémájával rengetegen tudnak azonosulni.