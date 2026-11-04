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Dollármilliárdokat termelt Michael Jackson hagyatéka, gyermekei mégsem kapták meg a pénzüket. Paris Jackson súlyos vádakat fogalmazott meg.

Paris Jackson bírósághoz fordult, amivel azt szeretné elérni, hogy néhai édesapja, Michael Jackson hagyatékából 600 millió dollárt utaljanak át a három gyermek javára létrehozott családi vagyonkezelői alapba. A 28 éves énekesnő szerint több mint 17 évvel a világsztár halála után sem kapták meg azt a pénzt, amelyet apjuk eredetileg nekik szánt. A hagyaték kezelői vitatják az állításait.

Paris Jackson bírósághoz fordult, és azt követeli, hogy édesapja, Michael Jackson hagyatékából 600 millió dollárt utaljanak át a három gyermek javára létrehozott családi vagyonkezelői alapba.
Paris Jackson azt követeli, hogy édesapja, Michael Jackson hagyatékából 600 millió dollárt utaljanak át a három gyermek javára létrehozott családi vagyonkezelői alapba.
Forrás: Northfoto

Paris Jackson jogi útra tereli a hagyatékuk ügyét

Újabb fordulatot vett Michael Jackson örökségének ügye. A pop királyának egyetlen lánya, Paris Jackson, aki nemrégiben elmondta, milyen volt a Neverlanden felnőni, október 29-én keresetet nyújtott be a Los Angeles-i bíróságon, amelyben azt kérte, hogy kötelezzék a hagyaték kezelőit 600 millió dollár átutalására a Michael Jackson Family Trust nevű családi vagyonkezelői alapba − írja a Mirror. A pénz Parisé és két testvéréé, Princé és Bigi Jacksoné lenne. 

Az énekesnő szerint az alap a világsztár 2009-es halála óta nem kapta meg a neki szánt vagyont, annak ellenére, hogy a hagyaték az elmúlt években jelentős bevételekre tett szert.

Így fest ma Neverland. Kattints a képre és lapozd végig a galériánkat!

A Neverland Ranch napjainkban.
A rajongók még a mai napig bálványozzák a helyet.
Sok vidámparki részletet megszűntettek.
Az egykori Jackson ház már csak szelleme régi önmagának.
Állatvédelem miatt a vadasparkot is megszüntették.
A Neverland most már csak a felnőtteknek szól.
Az egykori gyerekbirodalom szellemszállás lett.
A filmek és az új infót mindig vonzzák a rajongókat.
Az új tulajdonosok az összes Jackson-mizériát kipakolták a területről.
A médiát a mai napig próbálják mellőzni.
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A Neverland Ranch napjainkban.
Northfoto

Paris a bírósági beadványában arra hivatkozik, hogy édesapja három gyermekének már 21 éves koruktól részesedniük kellett volna a vagyonkezelői alapból származó jövedelmekből. A tőke meghatározott részeit pedig 30, 35 és 40 éves korukban kellett volna megkapniuk. A jelenleg 28 éves Paris, a 29 éves Prince és a 24 éves Bigi azonban állítása szerint mindeddig nem jutott hozzá az eredetileg nekik szánt vagyonhoz. A lány szerint a hagyaték az elmúlt 17 évben dollármilliárdos bevételeket termelt, a családi alapot mégsem töltötték fel. Paris beadványa szerint a hagyaték 2024 decemberében hozzávetőleg 850 millió dollár készpénzzel és készpénzjellegű eszközzel rendelkezett. Az énekesnő ezért azt szeretné, ha a bíróság elrendelné 600 millió dollár, vagy az általa megfelelőnek ítélt más összeg átutalását a családi alapba.

A hagyaték kezelői azonban másként látják a helyzetet

Álláspontjuk szerint a vagyon teljes átutalása egyelőre nem lehetséges, mert több jogi kérdés is rendezetlen. Ezek közé tartozik az amerikai adóhatósággal, az IRS-szel folytatott vita is, amelynek során az adóhatóság korábban 700 millió dollár adó és büntetés megfizetését követelte. A hagyaték képviselői szerint ugyan sikerült jelentősen csökkenteni a követelt összeget, az eljárás azonban még nem zárult le. A hagyaték határozottan visszautasította azt az állítást is, hogy visszatartanák vagy csökkentenék a gyermekeknek járó kifizetéseket. Közleményükben az erre vonatkozó vádakat teljes kitalációnak nevezték, és hangsúlyozták, hogy már több mint 200 millió dollárt osztottak szét a kedvezményezettek javára. Azt is kiemelték, hogy Michael Jackson végrendelete szerint a gyermekek nem kaphatnak közvetlen vagyonkifizetést a harmincas éveik előtt.

„A hagyaték kezelői abban bíznak, hogy amint minden kérdés rendeződik, a vagyonkezelői alapok teljes egészében feltölthetők lesznek, úgy, ahogyan Michael szerette volna” − nyilatkozták.  „A hagyaték ismét a saját hozzá nem értéséről próbálja elterelni a figyelmet. Paris azt kérte, hogy az alapot részlegesen töltsék fel, amire Mr. Brancának már régen megvolt a lehetősége és a kötelessége. Évekig tartó késlekedés után Parisnak nem maradt más választása, mint hogy maga lépjen” – közölte Paris Jackson szóvivője.

A hagyaték kezelése miatt már korábban is összetűzésbe került a család

A mostani bírósági beadvány nem az első alkalom, hogy Paris Jackson kifogásolja édesapja vagyonának kezelését. Az énekesnő korábban John Brancát, a hagyaték egyik kezelőjét is bírálta, és azt állította, hogy nem megfelelően számol el a pénzügyekkel. Egy külön eljárásban azt is kifogásolta, hogy Branca nem teljesítette a 2023-as és 2024-es pénzügyi elszámolások benyújtására vonatkozó bírósági határidőt.

A Los Angeles-i bíróság december 4-én hallgatja meg Paris Jackson kérelmét a 600 millió dolláros vagyonátutalással kapcsolatban. 

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