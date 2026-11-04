Paris a bírósági beadványában arra hivatkozik, hogy édesapja három gyermekének már 21 éves koruktól részesedniük kellett volna a vagyonkezelői alapból származó jövedelmekből. A tőke meghatározott részeit pedig 30, 35 és 40 éves korukban kellett volna megkapniuk. A jelenleg 28 éves Paris, a 29 éves Prince és a 24 éves Bigi azonban állítása szerint mindeddig nem jutott hozzá az eredetileg nekik szánt vagyonhoz. A lány szerint a hagyaték az elmúlt 17 évben dollármilliárdos bevételeket termelt, a családi alapot mégsem töltötték fel. Paris beadványa szerint a hagyaték 2024 decemberében hozzávetőleg 850 millió dollár készpénzzel és készpénzjellegű eszközzel rendelkezett. Az énekesnő ezért azt szeretné, ha a bíróság elrendelné 600 millió dollár, vagy az általa megfelelőnek ítélt más összeg átutalását a családi alapba.

A hagyaték kezelői azonban másként látják a helyzetet

Álláspontjuk szerint a vagyon teljes átutalása egyelőre nem lehetséges, mert több jogi kérdés is rendezetlen. Ezek közé tartozik az amerikai adóhatósággal, az IRS-szel folytatott vita is, amelynek során az adóhatóság korábban 700 millió dollár adó és büntetés megfizetését követelte. A hagyaték képviselői szerint ugyan sikerült jelentősen csökkenteni a követelt összeget, az eljárás azonban még nem zárult le. A hagyaték határozottan visszautasította azt az állítást is, hogy visszatartanák vagy csökkentenék a gyermekeknek járó kifizetéseket. Közleményükben az erre vonatkozó vádakat teljes kitalációnak nevezték, és hangsúlyozták, hogy már több mint 200 millió dollárt osztottak szét a kedvezményezettek javára. Azt is kiemelték, hogy Michael Jackson végrendelete szerint a gyermekek nem kaphatnak közvetlen vagyonkifizetést a harmincas éveik előtt.

„A hagyaték kezelői abban bíznak, hogy amint minden kérdés rendeződik, a vagyonkezelői alapok teljes egészében feltölthetők lesznek, úgy, ahogyan Michael szerette volna” − nyilatkozták. „A hagyaték ismét a saját hozzá nem értéséről próbálja elterelni a figyelmet. Paris azt kérte, hogy az alapot részlegesen töltsék fel, amire Mr. Brancának már régen megvolt a lehetősége és a kötelessége. Évekig tartó késlekedés után Parisnak nem maradt más választása, mint hogy maga lépjen” – közölte Paris Jackson szóvivője.

A hagyaték kezelése miatt már korábban is összetűzésbe került a család

A mostani bírósági beadvány nem az első alkalom, hogy Paris Jackson kifogásolja édesapja vagyonának kezelését. Az énekesnő korábban John Brancát, a hagyaték egyik kezelőjét is bírálta, és azt állította, hogy nem megfelelően számol el a pénzügyekkel. Egy külön eljárásban azt is kifogásolta, hogy Branca nem teljesítette a 2023-as és 2024-es pénzügyi elszámolások benyújtására vonatkozó bírósági határidőt.

A Los Angeles-i bíróság december 4-én hallgatja meg Paris Jackson kérelmét a 600 millió dolláros vagyonátutalással kapcsolatban.

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