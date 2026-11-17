Lesley Vogel az Inside Edition című műsorban adott interjújában beszélt arról, miért nem vett részt lánya, Hayden Panettiere temetésén. Elmondta, tudta, hogy többen is negatív véleménnyel vannak róla, és attól tartott, jelenléte csak tovább fokozná a feszültséget.

Hayden Panettiere augusztus 16-án halt meg.

Forrás: NORTHFOTO

Hayden Panettiere anyja nem akarta felkavarni az állóvizet

Lesley Vogel elmondása szerint 2025 szeptemberében vagy októberében váltottak utoljára üzeneteket lányával, Gayden Panettiere-rel. Kapcsolatukat hullámzóként jellemezte, és arról is beszélt, hogy miért nem volt ott a búcsúztatón.

„Nem mentem el, mert tudtam, hogy néhányan azok közül, akik ott lesznek, azt hiszik, hogy szörnyű anya vagyok, mert Hayden haragudott rám, és ennek hangot is adott. Egyszerűen nem akartam felkavarni az állóvizet. Valószínűleg így volt a legjobb” − vélekedik Hayden Panettiere édesanyja. „Nagyon boldog gyerek volt, és körülbelül 16 éves koráig rengeteg időt töltöttünk együtt. Aztán, amikor a Hősök című nagy sikerű televíziós sorozat arca lett, akkor kezdtek megváltozni a dolgok” – mondta.

Hayden korábban elmondta, miért romlott meg a kapcsolatuk

A színésznő többször is beszélt arról, hogy édesanyjával azért távolodtak el egymástól, mert Lesley Vogel nemcsak az anyja volt, hanem gyerekkorában a karrierjét is ő irányította. Hayden korábban úgy fogalmazott, hogy a kapcsolatuk egy idő után már inkább az üzletről szólt, mint az anya-lánya viszonyról.

A színésznő a Jay Shetty On Purpose című podcastjában így írta le a helyzetet: „Minden az üzletről szólt. Én lettem a bizalmasa, az asszisztense, a terapeutája, a váll, amin kisírhatta magát, minden, csak éppen a gyereke nem” − idézi a Female First. Hayden 19 éves korában döntött úgy, hogy véget vet a közös szakmai munkának, és arra kérte édesanyját, hogy a menedzsere helyett egyszerűen csak az anyja legyen. „Összeszedtem a bátorságomat, és azt mondtam neki: »Nem akarom, hogy tovább együtt dolgozzunk. Csak azt szeretném, hogy az anyukám legyél«” – mesélte korábban. A színésznő szerint édesanyja válasza mély nyomot hagyott benne. „Emlékszem, reménykedtem. De arra nem számítottam, hogy olyan reakciót kapok, amilyet: »Tartozol nekem.« És csak ennyit mondott. Aztán kisétált.”

Hayden Panettiere 36 évesen augusztus 16-án halt meg egy dél-karolinai ingatlanban kábítószer-túladagolás miatt. Családja és barátai szeptember 19-én egy malibui megemlékezésen búcsúztak el tőle. Az eseményen édesapja, Skip Panettiere is részt vett, de ott volt egykori Nashville-beli szereplőtársa, Connie Britton és Paris Hilton is.

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