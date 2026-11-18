A walesi pár november 17-én részt vett a hatodik alkalommal, ezúttal Mumbaiban megrendezett Earthshot Prize díjátadón. Katalin hercegné, aki köztudottan környezetvédő és a természet szerelmese legutóbb 2022-ben, Bostonban vett részt az ünnepségen. A hercegné 2024-es daganatos betegségének kezelése után fokozatosan tért vissza a feladataihoz, a mostani indiai út pedig az első közös hivatalos külföldi látogatása volt Vilmossal 2022 óta.

Vilmos herceg és Katalin hercegné Mumbaiban a 2026-os Earthshot Prize díjátadón.

Forrás: PA Wire

Indiai ruhában ragyogott Katalin hercegné

Katalin hercegné a díjátadón az indiai tervező, Mahima Mahajan Anarkali selyemruháját viselte. A földig érő bordó ruhát aranyszínű, banaraszi mintával, kézi hímzésekkel és üveggyöngyökkel díszítették. Katalin a különleges ruhához smaragdokkal és gyémántokkal kirakott nyakláncot és fülbevalót választott. Ékszerei királyi örökségek, II. Erzsébet királynő viselte azokat. Vilmos herceg szintén egyedi tervezésű indiai zakót vett fel az alkalomra.

Katalin hercegné II. Erzsébet ékszereit választotta.

Forrás: PA Wire

A hercegné beszédet is mondott a díjátadón

Katalin hercegné meglepetésként a színpadra lépett, hogy átadja a Természet védelme és helyreállítása kategória díját Bhután képviselőjének, Chimi Yangzom Wangchuck hercegnőnek. Beszédében a természet és az emberi egészség szoros kapcsolatát emelte ki. „A természet a legnagyobb érték. Nem tőlünk független, hanem részei vagyunk, szorosan kapcsolódunk hozzá. A bolygónk egészsége elválaszthatatlan a sajátunkétól, és amikor a természet virul, mi is jól vagyunk” – fogalmazott és hozzátette, saját gyógyulásában is hatalmas szerepet játszott az, hogy a természetben tölthette a napjait. Katalin azt is hangsúlyozta, bár a bolygó bajban van, de van remény, és mindent meg kell tenni a védelméért.

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