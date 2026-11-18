A walesi pár november 17-én részt vett a hatodik alkalommal, ezúttal Mumbaiban megrendezett Earthshot Prize díjátadón. Katalin hercegné, aki köztudottan környezetvédő és a természet szerelmese legutóbb 2022-ben, Bostonban vett részt az ünnepségen. A hercegné 2024-es daganatos betegségének kezelése után fokozatosan tért vissza a feladataihoz, a mostani indiai út pedig az első közös hivatalos külföldi látogatása volt Vilmossal 2022 óta.
Indiai ruhában ragyogott Katalin hercegné
Katalin hercegné a díjátadón az indiai tervező, Mahima Mahajan Anarkali selyemruháját viselte. A földig érő bordó ruhát aranyszínű, banaraszi mintával, kézi hímzésekkel és üveggyöngyökkel díszítették. Katalin a különleges ruhához smaragdokkal és gyémántokkal kirakott nyakláncot és fülbevalót választott. Ékszerei királyi örökségek, II. Erzsébet királynő viselte azokat. Vilmos herceg szintén egyedi tervezésű indiai zakót vett fel az alkalomra.
A hercegné beszédet is mondott a díjátadón
Katalin hercegné meglepetésként a színpadra lépett, hogy átadja a Természet védelme és helyreállítása kategória díját Bhután képviselőjének, Chimi Yangzom Wangchuck hercegnőnek. Beszédében a természet és az emberi egészség szoros kapcsolatát emelte ki. „A természet a legnagyobb érték. Nem tőlünk független, hanem részei vagyunk, szorosan kapcsolódunk hozzá. A bolygónk egészsége elválaszthatatlan a sajátunkétól, és amikor a természet virul, mi is jól vagyunk” – fogalmazott és hozzátette, saját gyógyulásában is hatalmas szerepet játszott az, hogy a természetben tölthette a napjait. Katalin azt is hangsúlyozta, bár a bolygó bajban van, de van remény, és mindent meg kell tenni a védelméért.
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