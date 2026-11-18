Az, hogy ki lesz az új James Bond már nem kérdés, de a filmben vannak még kiadó helyek. Az új James Bond-lány sem ismert, de a James Bond-gonosz szerepe is kiadó még, legalábbis egyelőre egyiket sem jelentette be az Amazon MGM stúdió. Önként jelentkezők pedig mindkét karakterre akadnak, most éppen Brad Pitt tette egyértelművé, hogy nagyon is szívesen játszaná el a negatív hőst.

Brad Pitt is be akar szállni a James Bond-filmbe.

Forrás: Karwai Tang/WireImage

Brad Pitt James Bond-gonoszként: szívesen bújna egy rosszfiú bőrébe

„Személyazonossága megerősítve" – így jelentette be az Amazon MGM stúdió, hogy James Bond szerepét Robert Pattinsonra osztották. A hír pedig pillanatok alatt elterjedt az egész világon. Most, hogy a 007-es ügynök személye már nem kérdés, a film további szereplőinek kiléte vált a legérdekesebb kérdéssé. Ki lesz a James Bond-gonosz? És ki lesz az új Bond-lány? A rajongóknak persze már megvannak a tippjei, rosszfiúként még Idris Elba és Cillian Murphy neve is felmerült Nicholas Hoult, Willem Dafoe, Wagner Moura és Oscar Isaac mellett, de akadt egy váratlan jelentkező is. Brad Pitt új filmje, a The Further Mis-Adventures of Cliff Booth premierjén jelezte, hogy szívesen csatlakozna a csapathoz. „Robert… Denis… tudjátok, szívesen megcsinálnám. Benne lennék. Nehéz feladat, de vállalnám.”

Brad Pitt tehát nagyon is szívesen venné a felkérést, és mivel a felvétel erről rohamosan terjed, biztosan eljut az Amazon MGM stúdióhoz is, ugyanis állítólag a mellékszerepekre még csak ezután kezdődnek a meghallgatások.

A Bond-lány szerepére Vanessa Kirby, Adria Arjona és Naomi Scott is esélyes lehet, miközben Zendaya neve körül szintén egyre nagyobb a találgatás.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: