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Így érkezett meg Katalin hercegné és Vilmos herceg Indiába: négy éve nem utaztak együtt - Fotók

brit királyi család Mumbai Katalin hercegné
Horváth Angéla
2026.11.16.
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Négy év után először vesz részt közös hivatalos külföldi utazáson Vilmos herceg és Katalin hercegné. A házaspár hétfőn érkezett meg Indiába, ahol háromnapos programsorozat vár rájuk. A látogatás különösen fontos Katalin számára, hiszen rákdiagnózisa óta most először kísérte el férjét ilyen útra.

November 16-án, hétfőn reggel landolt Mumbaiban Vilmos herceg és Katalin hercegné. A házaspár az Earthshot Prize környezetvédelmi díjátadó miatt utazott az országba, de a következő napokban az indiai fiatalok kezdeményezéseivel, a fenntartható fejlődést szolgáló újításokkal is megismerkednek. Vilmos indiai útját már hónapokkal korábban betervezte a Kensington-palota, Katalin részvételét azonban csak a hétvégén erősítették meg.

Katalin hercegné és Vilmos herceg Mumbaiban
Katalin hercegné és Vilmos herceg Mumbaiban
Forrás: APF

Katalin hercegné pisztáciazöld blézerben, elegáns fehér nadrágban és hátul nyitott, pántos cipőben jelent meg, Vilmos egy bengáli kézművesek által készített, kézzel szőtt Kardo mellénnyel tisztelgett az indiaiak előtt.

Vilmos herceg röviddel az érkezésük után közösségi oldalán üzent

„Katalinnal nagyon örülünk, hogy Indiában lehetünk az idei Earthshot Prize alkalmából. India az elmúlt hat évben rendkívüli mértékben hozzájárult a kezdeményezés sikeréhez, és innen került ki a legtöbb döntős és díjazott a világ országai közül” – írta Vilmos.

Hozzátette, hogy India mára a környezetvédelmi innováció egyik legizgalmasabb központjává vált, ahol olyan gyakorlati megoldásokon dolgoznak, amelyek az egész világot érintő problémákra keresnek választ.

„Alig várjuk, hogy találkozhassunk azokkal az újítókkal, vállalkozókkal és fiatalokkal, akiknek az ötletei hozzájárulnak egy fenntarthatóbb jövő megteremtéséhez”zárta üzenetét.

Katalin hercegné és Vilmos herceg kriketteztek is

A házaspár menetrend szerinti repülőjárattal érkezett Mumbaiba, majd első programjaik egyikeként a város történelmi üzleti és bevásárlónegyedébe, a gyarmati korból származó épületeiről ismert Ballard Estate-be látogattak. Itt utcai krikettben próbálhatták ki magukat, hogy felhívják a figyelmet arra, milyen fontos szerepet játszik a sport a közösségépítésben, az oktatásban, a beilleszkedésben és a fiatalok személyes fejlődésében. A krikett Indiában rendkívül népszerű, Mumbai utcáin szinte mindenütt játsszák.

November 17-én rendezik az Earthshot Prize díjátadóját

A november 16. és 18. közötti indiai látogatás legfontosabb eseménye a keddi Earthshot Prize-díjátadó lesz, amelyen a világ különböző országaiból érkező hírességek is részt vesznek. Vilmos és Katalin a zöld szőnyegen csatlakozik majd a vendégekhez. A díjjal olyan magánszemélyeket és szervezeteket ismernek el, amelyek újszerű, széles körben alkalmazható megoldásokkal segítik a bolygó környezeti állapotának helyreállítását.

A hercegi pár először vesz részt a gyermekeknek meghirdetett Earthshot-díjak átadásán is. A kezdeményezéshez India 24 államából 15 ezer iskola csatlakozott, a 9 és 17 év közötti résztvevők pedig saját lakókörnyezetük problémáira dolgoztak ki környezetvédelmi megoldásokat.

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