Napi horoszkóp november 2.: a Mérleg ne játsszon döntőbírót, a Vízöntő ne féljen a szokatlan kérdésekről

A Skorpióban járó Nap és a hátráló Merkúr az elmélyülést, a múlt felidézését és a régi történetek újragondolását jelképezi, miközben az Oroszlán Hold több lendületet és határozottabb reakciókat hozhat. A munkahelyi beszélgetésekben ezért különösen fontos, hogy ne vágj mások szavába, és ne kapj fel rögtön egy rosszul sikerült megjegyzést. A Halottak napja csendesebb gondolatai mellett ma a hétköznapi élet is folytatódik – és a kettő nem zárja ki egymást. A te csillagjegyednek mit tartogat a mai napi horoszkóp?

Napi horoszkóp november 2.: Halottak napja csendesebb gondolatai mellett ma a hétköznapi élet is folytatódik – és a kettő nem zárja ki egymást.

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Mit üzen az univerzum? Haladj a saját tempódban! A hétvége után nem kell az első órában mindent behoznod.

Őrizz meg egy emléket! Írj le egy régi történetet, vagy kérdezz meg valakit, aki még mesélhet róla.

Gondold át, mielőtt válaszolsz! Egy feszült beszélgetésben most könnyű a kelleténél élesebben fogalmazni.

Ne érezd magad rosszul, amiért jól vagy! Az emlékezés és a hétköznapi örömök megférnek egymás mellett.

Napi horoszkóp november 2.

Neked mit üzennek a csillagok?

Kos

A hétfő reggel máris feladatokkal találhat meg, és te legszívesebben azonnal nekilátnál mindennek. Mielőtt belevágsz, nézd át, mi sürgős valóban, és mi várhat délutánig. Egy munkahelyi kérdésben más véleménnyel találkozhatsz, mint amire számítottál; ne tekintsd kihívásnak, ha valaki vitatkozik veled. Este, amikor végre lelassulsz, eszedbe juthat egy régi családi történet vagy valaki, akitől annak idején sok bátorítást kaptál.

Bika

Egy régi tárgy vagy megszokott mozdulat ma különös emléket idézhet fel benned. Talán ugyanúgy készíted a reggeli kávét, ahogy valaki a családban mindig tette, vagy eszedbe jut egy étel, amelyet tőle tanultál. Ha van kedved, készítsd el, és oszd meg a történetét valakivel. A munkahelyeden közben ne vállalj el pluszfeladatot pusztán azért, mert más már megint az utolsó pillanatban kapkod. A saját időd is érték.

Ikrek

Hétfőn könnyen egyszerre több beszélgetés közepén találhatod magad: jönnek az üzenetek, valaki telefonál, egy kolléga pedig személyesen kérdez valamit. Ha szétszórtnak érzed magad, ne próbálj mindenre egyszerre válaszolni. Egy régi ismerős jelentkezése viszont kellemes meglepetést hozhat, és talán olyan emberről is szó esik, akit régóta nem emlegettetek. Ha előkerül egy emlék, hagyd, hogy a beszélgetés egy kicsit tovább tartson a szokásosnál.