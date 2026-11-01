„Soha senki nem látta ennyire dühösnek" - Károly király nagyon kiborult Harry és Meghan miatt

III. Károly király állítólag erősen fontolgatta, hogy megfosztja Harry herceget és Meghan Markle-t hercegi címeiktől, miután a házaspár 2024 májusában Nigériába látogatott. Tom Quinn királyi szakíró szerint a 77 éves uralkodót különösen az bosszantotta, hogy Harry és Meghan úgy viselkedtek az út során, mintha továbbra is hivatalos királyi feladatokat látnának el, holott 2020-ban visszaléptek a királyi családban betöltött szerepüktől.

Károly királyt nagyon felbőszítette Harry herceg és Meghan Markle afrikai útja

Forrás: AFP

A most 42 éves Harry herceg és 45 éves felesége nigériai látogatásuk során jótékonysági rendezvényeken vettek részt, iskolákat és különböző szervezeteket kerestek fel. Akkor még arról is szó volt, hogy az afrikai ország otthon adhat az Invictus Games sporteseménynek.

„Minden arra utalt, hogy hivatalos királyi látogatásról van szó. A házaspárt táncbemutatókkal, fogadásokkal várták, iskolai és jótékonysági rendevényeken vettek részt” – mondta korábban Tom Quinn.

Nem csak Károly király, Vilmos herceg is dühös volt Harryre és Meghanra

A Scandals of the Royal Palaces (A királyi paloták botrányai) című könyv szerzője szerint nemcsak Károlyt, hanem Vilmos herceget is felháborította ez az utazás.

„Vilmos rendkívül dühös volt, és elhatározta, hogy megtalálja a módját annak, hogy megakadályozza, hogy ilyesmi a jövőben újra megtörténjen. Károlyról pedig azt mondták, hogy még soha senki nem látta ennyire mérgesnek” – állította Quinn.

A szakíró szerint Károly és a most 44 éves Vilmos hosszasan tárgyalt arról, hogy megfosszák-e Harryt és Meghant hercegi címeiktől, ám végül attól tartottak, hogy ezzel csak olajat öntenének a tűzre.

Harry és Meghan nem használhatják a királyi fenség megszólítást

Amikor Harry és Meghan 2020-ban visszaléptek a királyi család dolgozó tagjainak sorából, megtarthatták sussexi hercegi címeiket. Hivatalos királyi feladataikról azonban lemondtak, és megállapodásuk értelmében a királyi fenség megszólítást sem használhatják.

Tom Quinn szerint a címek elvétele nem feltétlenül változtatna a házaspár életén, hiszen azután is szabadon utazhatnának, és folytathatnák saját tevékenységeiket.