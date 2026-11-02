IQ-teszt: csak a sasszeműek találják meg a pillangót a napraforgók között 15 másodperc alatt

A képes fejtörők próbára teszik a figyelmet és a megfigyelőképességet. Ez az IQ-teszt különösen trükkös, hiszen a pillangó szárnyainak színe szinte teljesen megegyezik a napraforgók élénksárga szirmaival, így nem könnyű megtalálni. Tedd próbára magad, hátha neked sikerül! Nézd meg alaposan a képet, és próbáld megtalálni a sárga pillangót! Állíts be a stoppert 15 másodpercre.

IQ-teszt: megtalálod a képen a pillangót?

Forrás: dudolf.com

Az IQ-teszt megoldása:

Ha nem sikerült megtalálnod a pillangót, eláruljuk, hol rejtőzik: a kép bal felső részén, egy napraforgón ül. Sárga szárnyai szinte teljesen beleolvadnak a virágok szirmai közé. Ha 10 másodpercen belül megtaláltad, különösen gyors voltál. Ha 10–15 másodperc kellett hozzá, akkor is sikeresen teljesítetted a kihívást. Ha pedig több időre volt szükséged, próbálkozz további hasonló fejtörőkkel!

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