Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. nov. 2., hétfő Achilles

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt György herceg
fejtörő

IQ-teszt: csak a sasszeműek találják meg a pillangót a napraforgók között 15 másodperc alatt

fejtörő IQ-teszt pillangó
Life.hu
2026.11.02.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Egy gyönyörű napraforgómező látható ezen a képes fejtörőn, ám a virágok között egy apró pillangó is megbújik. Vajon neked sikerül megtalálnod mindössze 15 másodperc alatt?

A képes fejtörők próbára teszik a figyelmet és a megfigyelőképességet. Ez az IQ-teszt különösen trükkös, hiszen a pillangó szárnyainak színe szinte teljesen megegyezik a napraforgók élénksárga szirmaival, így nem könnyű megtalálni. Tedd próbára magad, hátha neked sikerül! Nézd meg alaposan a képet, és próbáld megtalálni a sárga pillangót! Állíts be a stoppert 15 másodpercre.

IQ-teszt: megtalálod a képen a pillangót?
IQ-teszt: megtalálod a képen a pillangót? 
Forrás: dudolf.com

Az IQ-teszt megoldása:

Ha nem sikerült megtalálnod a pillangót, eláruljuk, hol rejtőzik: a kép bal felső részén, egy napraforgón ül. Sárga szárnyai szinte teljesen beleolvadnak a virágok szirmai közé. Ha 10 másodpercen belül megtaláltad, különösen gyors voltál. Ha 10–15 másodperc kellett hozzá, akkor is sikeresen teljesítetted a kihívást. Ha pedig több időre volt szükséged, próbálkozz további hasonló fejtörőkkel!

Még több IQ-teszt a Life.hu-n: 

IQ-teszt: csak a sasszeműek találják meg a rejtett számot 7 másodperc alatt

Egy végtelennek tűnő alagutat látsz a képen, de ha jobban megnézed, bizony egy rejtett szám is megbújuk a felvételen. Ebben az IQ-tesztben annyi a feladatot, hogy ezt megtaláld.

IQ-teszt: csak a legélesebb eszűek fejtik meg az ajtónyitó kódot 33 másodperc alatt - Te köztük vagy?

Egy bezárt ajtó, egy titokzatos számsor és mindössze 33 másodperc. Ez az IQ-teszt próbára teszi a logikádat és a megfigyelőképességedet. Vajon rájössz a megoldásra, mielőtt lejár az idő?

IQ-teszt: ha 11 másodperc alatt megoldod ezt a gyümölcsös matekfeladványt, igazi zseni vagy!

Egy kis logika, néhány gyümölcs és egy rejtett csavar: ennyi kell ehhez a matekfeladványhoz. Oldd meg az IQ-tesztet és derítsd ki, mekkora zseni vagy!

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu