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TV2

A döntő előtt kellett távoznia: drámai véget ért verseny a Sztárban sztár énekesének

TV2 sztárban sztár kieső
Life.hu
2026.11.02.
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Már csak egyetlen adás választotta el az énekeseket a finálétól, de valakinek most is távoznia kellett. Most is a nézők szavazaia döntöttek arról, hogy kinek kell távoznia a Sztárban Sztárból.

A Sztárban Sztár elődöntőjében öt énekes lépett színpadra, hogy megszerezze a négy döntős hely valamelyikét. Ádám Szofi, Brasch Bence, Dr. Mátyás, Gudics Máté és Takács Nikolas versenyzett a továbbjutásért. Ezúttal minden énekesnek kétszer kellett a színpadra lépnie.

Jövő héten 4 versenyző márkőzik meg a győzelemért a Sztárban Sztárban
Jövő héten 4 versenyző márkőzik meg a győzelemért a Sztárban Sztárban
Forrás: TV2

Ő esett ki a Sztárban sztár elődöntőjében

Az elődöntő végén a közönség szavazatai döntöttek a továbbjutásról. Az öt versenyző közül végül Gudics Máténak kellett távoznia, így számára a döntő előtt véget ért a Sztárban Sztár.

A fináléba Ádám Szofi, Brasch Bence, Dr. Mátyás és Takács Nikolas jutott be. A négy énekes a következő adásban már a fődíjért versenyezhet.

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