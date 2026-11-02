Amal Clooney évek óta ugyanazt eszi reggelire – a legtöbben rá sem néznének, de ő esküszik rá

A különleges fogás nem pusztán a szokatlan alapanyag miatt érdekes. A tengeri algák sokféle ásványi anyagot és más tápanyagot tartalmaznak, a tojás pedig fehérjével egészíti ki az ételt. De vajon tényleg olyan különleges Amal Clooney reggelije, mint amilyennek elsőre tűnik?

Amal Clooney, aki olyan reggelit választ, amilyet kevesen ennének első étkezésre szívesen.

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Amit érdemes tudni Amal Clooney szokatlan reggelijéről A fő összetevő a tengeri alga, amely több ázsiai konyhában is régóta használt alapanyag.

A leves mellé főtt tojás is kerül, így a reggeli fehérjét is tartalmaz.

Az algák jódban gazdagok lehetnek, de a pontos mennyiség fajtánként jelentősen eltér.

A fogás otthon is elkészíthető, ha sikerül megfelelő, étkezési célra árusított algát beszerezni.

Leves reggelire? Amal Clooney egészen máshogy kezdi a napot

Sokan egy kávéval, péksüteménnyel, joghurttal vagy tojásos reggelivel indítják a napot. Amal Clooney azonban egy jóval szokatlanabb ételt választ: a Vogue-nak adott interjújában arról mesélt, hogy szívesen fogyaszt tengerialga-levest reggelire, főtt tojással kiegészítve.

A reggeli elkészítéséről brit otthonában a személyi szakácsa, Viviana Frizzi gondoskodik. Az étel alapja a tengeri alga, amelynek íze elsőre talán idegen lehet azoknak, akik leginkább a sushi mellől ismerik ezt az alapanyagot. A tengeri algát azonban nem csak japán ételekben használják: több ázsiai országban levesek, saláták és más fogások része. Enyhén sós, jellegzetes íze jól illik a zöldségekhez, a főtt tojás pedig laktatóbbá teszi a reggelit.

Miért került a tengeri alga a figyelem középpontjába?

A tengeri algák különböző fajtái több fontos tápanyagot tartalmazhatnak, köztük jódot, vasat, kalciumot és rostokat. A pontos összetétel azonban attól függ, milyen algáról van szó, és hogyan dolgozták fel. A jód például a pajzsmirigy megfelelő működéséhez szükséges. Ez a szerv olyan hormonokat termel, amelyek többek között az anyagcsere szabályozásában is szerepet játszanak. Az algák jódtartalma ugyanakkor rendkívül változó lehet, ezért nem igaz, hogy minél többet eszünk belőlük, annál jobb.

A főtt tojás más szempontból egészíti ki a reggelit: jó fehérjeforrás, és többféle vitamint, illetve ásványi anyagot is tartalmaz. Az alga és a tojás együtt tehát változatosabbá teheti a reggeli tápanyag-összetételét.

Fontos azonban, hogy ettől az ételtől ne várjunk csodát. Nincs olyan reggeli, amely önmagában garantálná a ragyogó bőrt, a dús hajat vagy a folyamatos energikusságot. Nagy eséllyel George Clooney felesége sem az algától ragyog, vagy nem csak attól. Hiszen az általános közérzetünket és egészségünket az egész étrendünk, az alvásunk és az életmódunk együtt alakítja.

Így készíthetsz otthon is algás reggelit

Ha kíváncsi vagy Amal Clooney szokatlan reggelijére, nem feltétlenül kell rögtön egy bonyolult ázsiai recepttel kezdened. Egy egyszerű, zöldséges algaleves is jó kiindulópont lehet.