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Világsztár

Ana de Armas először jelent meg új párjával: erre a fiatal zenészre cserélte Tom Cruise-t - Fotó

Világsztár Ana de Armas szerelem
Horváth Angéla
2026.11.12.
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Ana de Armas ismét szerelmes, és úgy tűnik, már nem is akarja titkolni a kapcsolatát. A 38 éves színésznő Las Vegasban jelent meg új párjával, a 37 éves Beto Montenegróval, akivel először pózoltak együtt a vörös szőnyegen.

Ana de Armas november 11-én, szerdán a Latin Recording Academy 2026-os Person of the Year gáláján vett részt, ahová a venezuelai énekes, Beto Montenegro kísérte el. A Tőrbe ejtve című film sztárja és James Bond egykori partnereke nagyon boldognak tűnt a Grammy-díjas zenész társaságában.

Ana de Armas és Beto Montenegro
Ana de Armas és Beto Montenegro
Forrás: Northfoto

Már nyáron felröppentek a hírek Ana de Armas és Beto Montenegro kapcsolatáról

A színésznő és Beto Montenegro románcáról először a nyáron kezdtek pletykálni. Augusztusban a HOLA! magazin közölt róluk csókolózós fotókat. A pár Formentera szigetén nyaralt akkor, és nem is nagyon próbálták titkolni, hogy közel kerültek egymáshoz. Októberben Párizsban kapták őket lencsevégre, amint kézen fogva sétáltak a főváros utcáin. A mostani, Las Vegas-i gála volt az első alkalom, hogy hivatalos eseményen vettek részt.

Ana de Armas magánéletére már korábban is odafigyelt a sajtó. A színésznő 2025-ben szakított Manuel Anido Cuestával, Kuba elnökének, Miguel Díaz-Canel Bermúdeznek a mostohafiával, akivel körülbelül hat hónapig alkottak egy párt. Korábban Ben Affleckkel is romantikus kapcsolatba került, és tavaly Tom Cruise-zal is összehozták

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