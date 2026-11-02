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Világsztár

Végre kiderült, megnősült-e már Robert Pattinson: a színész gyermekének anyja beszélt az esküvőről

Világsztár Robert Pattinson Suki Waterhouse
Horváth Angéla
2026.11.02.
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Évek óta találgatják a rajongók, hogy Robert Pattinson és Suki Waterhouse titokban összeházasodott-e már. Az énekesnő most először beszélt részletesebben az esküvői terveikről, és azt is elárulta, milyen bulit képzelnek el.

Robert Pattinson és Suki Waterhouse esküvőjével kapcsolatban már többször röppentek fel pletykák. Különösen azóta találgatnak sokan, hogy 2024 márciusában megszületett a kislányuk. A 34 éves énekesnő és színésznő azonban a Sunday Timesnak adott, vasárnap megjelent interjújában tisztázta: hogy még nem házasodtak össze, és az esküvőre idén már nem is kerül sor.

Robert Pattinson és Suki Waterhouse: már 8 éve vannak együtt
Robert Pattinson és Suki Waterhouse: már 8 éve vannak együtt
Forrás: Hans Lucas

„Vagy mindent beleadunk, vagy semmit. Ha egyszer belevágunk, hatalmas bulit csapunk, és igazán megadjuk a módját” mondta Waterhouse.

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A 40 éves színész és Suki Waterhouse 2018 óta vannak együtt. Bár mindketten elfoglaltak, sikerült megtalálniuk az egyensúlyt a munkájuk és a magánéletük között.

„Már majdnem egy évtizede együtt vagyunk, és ez csodálatos dolog. Néha magam sem hiszem el, hogy ilyen kapcsolatom lehet, és hogy ennyire boldog vagyok” – vallotta be a színésznő.

Suki Waterhouse azt mondta, mindkettejüket jó szülőknek tartja. Kétéves kislányukhoz különösen szoros kapcsolat fűzi őket.

„Úgy érzem, jól csináljuk, és mindketten nagyon kötődünk hozzá. Csodálatos, boldog kislány” – mesélte.

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