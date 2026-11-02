Végre kiderült, megnősült-e már Robert Pattinson: a színész gyermekének anyja beszélt az esküvőről

Robert Pattinson és Suki Waterhouse esküvőjével kapcsolatban már többször röppentek fel pletykák. Különösen azóta találgatnak sokan, hogy 2024 márciusában megszületett a kislányuk. A 34 éves énekesnő és színésznő azonban a Sunday Timesnak adott, vasárnap megjelent interjújában tisztázta: hogy még nem házasodtak össze, és az esküvőre idén már nem is kerül sor.

Robert Pattinson és Suki Waterhouse: már 8 éve vannak együtt

Forrás: Hans Lucas

„Vagy mindent beleadunk, vagy semmit. Ha egyszer belevágunk, hatalmas bulit csapunk, és igazán megadjuk a módját” – mondta Waterhouse.

Robert Pattinson és Suki Waterhouse nyolc éve alkotnak egy párt

A 40 éves színész és Suki Waterhouse 2018 óta vannak együtt. Bár mindketten elfoglaltak, sikerült megtalálniuk az egyensúlyt a munkájuk és a magánéletük között.

„Már majdnem egy évtizede együtt vagyunk, és ez csodálatos dolog. Néha magam sem hiszem el, hogy ilyen kapcsolatom lehet, és hogy ennyire boldog vagyok” – vallotta be a színésznő.

Suki Waterhouse azt mondta, mindkettejüket jó szülőknek tartja. Kétéves kislányukhoz különösen szoros kapcsolat fűzi őket.

„Úgy érzem, jól csináljuk, és mindketten nagyon kötődünk hozzá. Csodálatos, boldog kislány” – mesélte.

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