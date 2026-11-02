Titokzatos gyűrűt visel Tom Brady új szerelme, Candice Swanepoel − Mutatjuk az ékszert

Egy névtelenséget kérő informátor még októberben megerősítette, hogy a 49 éves Tom Brady és a 38 éves Candice Swanepoel szupermodell együtt vannak. Azt is elárulta, hogy a kapcsolat nem újkeletű, jóideje tart már. Most pedig Candice legújabb képei láttán megindultak a találgatások, hogy a sportoló eljegyezhette szerelmét.

Candice Swanepoel egy ideje már Tom Bradyvel járhat.

Forrás: Matt Crossick

Eljegyezhették Candice Swanepoelt

Lesifotók láttak napvilágra Candice Swanepoelről. A dél-afrikai szépséget október 30-án, pénteken fényképezték le Miamiban. A Victoria’s Secret egykori angyala a bal kezének gyűrűsujján viselt egy feltűnő aranygyűrűt, miközben azt már tudni lehet, hogy Tom Bradyvel jár. A gyűrű azonnal találgatásokat indított el, mivel a modell és az egykori amerikaifutball-sztár, Tom Brady románcáról az utóbbi időben egyre többet hallani.

Candice Swanepoel gyűrűje miatt indultak el a találgatások.

Forrás: Profimedia

Tom Bradyvel hónapok óta találkozgatnak

Candice Swanepoel és Tom Brady kapcsolatáról október végén kezdtek el terjedni a hírek. A Page Six információi szerint a 49 éves, hétszeres Super Bowl-győztes sportoló és a modell már hónapok óta találkozgatnak, de egyelőre nem tekintik különösebben komolynak a kapcsolatukat. Egy, a lapnak nyilatkozó bennfentes szerint Brady nagyon kedveli Swanepoelt, és szívesen tölti vele az idejét, ugyanakkor nem szeretne egyelőre újra elköteleződni. Candice és Tom is Miamiban él, így könnyen tudnak találkozni, de úgy tudni, igyekeznek titokban tartani a randiikat, és mindent megtesznek azért, hogy ne készüljön közös fotó róluk.

Brady 2022 októberében vált el Gisele Bündchentől, akivel 13 évig voltak házasok. A válás óta több nővel is kapcsolatba hozták, de a Candice Swanepoellel kialakult románc az első olyan kapcsolata az utóbbi időben, amelyről több forrás is beszámol. A szupermodell korábban Hermann Nicoli brazil modellpárja volt, akivel két közös fia született. Eljegyezték egymást, de 2018-ban különváltak.

A modell barátsága is ráment a románcra

Tom Brady és Candice Swanepoel kapcsolata nemcsak a titokzatos gyűrű miatt került újabban a címlapokra. A románc állítólag komoly feszültséget okozott a modell és egyik közeli barátnője, Joan Smalls között is. A két Victoria’s Secret-modell mintegy 15 éve barátok, Smalls azonban korábban maga is találkozgatott Bradyvel, 2023 és 2024 között. A Us Weekly értesülései szerint Smalls különösen rosszul élte meg, hogy Swanepoel később éppen az ő exével jött özzse. Egy bennfentes szerint Smalls úgy érzi, hogy Candice elárulta őt.