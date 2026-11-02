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recept

Fogyókúrás pizzaleves: laktató, krémes és mindössze 30 perc alatt elkészül

recept leves pizza
Life.hu
2026.11.02.
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Ki mondta, hogy a fogyókúra alatt le kell mondani a kedvenc ételeinkről? Ez a pizzaleves minden olyan ízt egyesít, amit a pizzában szeretünk, ráadásul egyszerűen elkészíthető, és néhány apró változtatással a kalóriatartalma is csökkenthető.

A sikeres fogyás egyik alapja a kiegyensúlyozott étkezés, mely hosszú távon is könnyen tartható. A hűvösebb őszi napokon különösen jólesnek a tartalmas, meleg ételek, a levesek pedig remek lehetőséget kínálnak arra, hogy több zöldséget építsünk be az étrendünkbe.

A pizzaleves tökéletes őszi étel, és a diétába is könnyen beilleszthető, ha egy kicsit változtatunk a recepten
A pizzaleves tökéletes őszi étel, és a diétába is könnyen beilleszthető, ha egy kicsit változtatunk a recepten
Forrás: Life.hu/ AI

A pizzaleves igazi különlegesség: darált hús, paprika, gomba, paradicsom és kukorica kerül bele, az ízeket pedig tejszín, krémsajt, oregánó és egy kevés reszelt sajt teszi teljessé. Az eredmény egy sűrű, krémes, gazdag leves, amely fél óra alatt az asztalra kerülhet.

Így lehet a pizzaleves a fogyókúrás étrend része

A zöldségeknek és a darált húsnak köszönhetően a leves értékes tápanyagokat és fehérjét is tartalmaz, így egy kalóriaszegény étrendbe is beilleszthető. Ha szeretnéd csökkenteni a kalóriatartalmát, a sertés- és marhahús keveréke helyett választhatsz sovány darált marhahúst. A tejszín egy részét sovány tejjel is helyettesítheted, a reszelt sajtból pedig elegendő kisebb mennyiséget használni. Így könnyebb változatot készíthetsz anélkül, hogy le kellene mondanod a pizzára emlékeztető ízekről.

A pizzaleves receptje:

Hozzávalók:

  • 1 fej vöröshagyma
  • 1 piros kaliforniai paprika
  • 150 g koktélparadicsom
  • 200 g csiperkegomba
  • 1 konzerv kukorica (285 g)
  • 1 evőkanál olívaolaj
  • 300 g vegyes darált hús
  • 300 g passzírozott paradicsom
  • 200 ml zöldségalaplé
  • 100 ml tejszín
  • 100 g natúr krémsajt
  • só, bors
  • szárított oregánó
  • reszelt sajt ízlés szerint

Elkészítés:

1. A vöröshagymát pucold meg, és vágd apró kockákra. A paprikát mosd meg, távolítsd el a magjait, majd darabold fel. A koktélparadicsomokat negyedeld, a gombát tisztítsd meg és aprítsd fel. A kukoricát csepegtesd le.

2. Egy nagyobb lábasban melegítsd fel az olívaolajat, majd pirítsd meg rajta a hagymát és a darált húst. Add hozzá a paprikát és a gombát, majd néhány percig párold együtt az egészet.

3. Öntsd hozzá a passzírozott paradicsomot és a zöldségalaplevet. Keverd bele a kukoricát és a koktélparadicsomot, majd főzd a levest körülbelül 10 percig, gyöngyözve.

4. Húzd le a lábast a tűzről, keverd bele a tejszínt és a krémsajtot, majd ízesítsd sóval, borssal és szárított oregánóval.

5. A kész pizzalevest forrón tálald, ízlés szerint egy kevés reszelt sajttal megszórva.

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