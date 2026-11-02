Fogyókúrás pizzaleves: laktató, krémes és mindössze 30 perc alatt elkészül

A sikeres fogyás egyik alapja a kiegyensúlyozott étkezés, mely hosszú távon is könnyen tartható. A hűvösebb őszi napokon különösen jólesnek a tartalmas, meleg ételek, a levesek pedig remek lehetőséget kínálnak arra, hogy több zöldséget építsünk be az étrendünkbe.

A pizzaleves tökéletes őszi étel, és a diétába is könnyen beilleszthető, ha egy kicsit változtatunk a recepten

Forrás: Life.hu/ AI

A pizzaleves igazi különlegesség: darált hús, paprika, gomba, paradicsom és kukorica kerül bele, az ízeket pedig tejszín, krémsajt, oregánó és egy kevés reszelt sajt teszi teljessé. Az eredmény egy sűrű, krémes, gazdag leves, amely fél óra alatt az asztalra kerülhet.

Így lehet a pizzaleves a fogyókúrás étrend része

A zöldségeknek és a darált húsnak köszönhetően a leves értékes tápanyagokat és fehérjét is tartalmaz, így egy kalóriaszegény étrendbe is beilleszthető. Ha szeretnéd csökkenteni a kalóriatartalmát, a sertés- és marhahús keveréke helyett választhatsz sovány darált marhahúst. A tejszín egy részét sovány tejjel is helyettesítheted, a reszelt sajtból pedig elegendő kisebb mennyiséget használni. Így könnyebb változatot készíthetsz anélkül, hogy le kellene mondanod a pizzára emlékeztető ízekről.

A pizzaleves receptje:

Hozzávalók:

1 fej vöröshagyma

1 piros kaliforniai paprika

150 g koktélparadicsom

200 g csiperkegomba

1 konzerv kukorica (285 g)

1 evőkanál olívaolaj

300 g vegyes darált hús

300 g passzírozott paradicsom

200 ml zöldségalaplé

100 ml tejszín

100 g natúr krémsajt

só, bors

szárított oregánó

reszelt sajt ízlés szerint

Elkészítés:

1. A vöröshagymát pucold meg, és vágd apró kockákra. A paprikát mosd meg, távolítsd el a magjait, majd darabold fel. A koktélparadicsomokat negyedeld, a gombát tisztítsd meg és aprítsd fel. A kukoricát csepegtesd le.

2. Egy nagyobb lábasban melegítsd fel az olívaolajat, majd pirítsd meg rajta a hagymát és a darált húst. Add hozzá a paprikát és a gombát, majd néhány percig párold együtt az egészet.

3. Öntsd hozzá a passzírozott paradicsomot és a zöldségalaplevet. Keverd bele a kukoricát és a koktélparadicsomot, majd főzd a levest körülbelül 10 percig, gyöngyözve.

4. Húzd le a lábast a tűzről, keverd bele a tejszínt és a krémsajtot, majd ízesítsd sóval, borssal és szárított oregánóval.