Nem kell mindig a legbonyolultabb kérdőív ahhoz, hogy valami újat tudj meg a személyiségedről. Néha elég egyszerűen csak választani, ebben az esetben pédául 3 bögre közül azt, amelyik a leginkább passzol hozzád. Döntésed alapján ebből a személyiségtesztből kiderül, hogy mi a rejtett tulajdonságod.

Személyiségteszt: válassz egy bögrét.

Forrás: jagranjosh.com

Képes személyiségteszt: fedezd fel eddig ismeretlen oldalad

Ha szereted felfedezni éned rejtett oldalait, akkor a képes személyiségtesztek neked valók. Gyorsan és könnyedén deríthetsz ki magadról olyan dolgokat, amikkel eddig te sem voltál tisztában, kiderülhet, milyen szunnyadó tehetség lakozik benned, vagy az, milyen is vagy valójában. A mostani lépes személyiségteszt pedig eddig palástolt tuladonságodról fedi fel a leplet, ehhez pedig csak egy bögrét kell választanod.

Személyiségteszt: melyik bögrét választod?

Nézd meg a képen látható három bögrét, és válaszd ki azt, amelyik első pillantásra a legjobban tetszik! Ne a praktikumot mérlegeld, és ne is azt, melyik illene a konyhádba. Hagyd, hogy az ösztöneid döntsenek!

A személyiségteszt eredménye attól függ, melyik bögréhez vonzódsz leginkább.

1. Egyszerű bézs bögre – A nyugalom a szupererőd

Ha az első bögrét választottad, valószínűleg a kiegyensúlyozottság és a megbízhatóság jellemez. Nem szereted a felesleges drámát, sokkal fontosabb számodra a kiszámíthatóság és a harmónia.

A környezeted érett, stabil személyiségnek tarthat, akire a nehéz helyzetekben is lehet számítani. Nem vágysz állandó figyelemre, mert nincs szükséged mások elismerésére ahhoz, hogy magabiztosnak érezd magad. A rejtett tulajdonságod a csendes belső erőd.

2. Csésze csészealjjal – A kifinomultságod mindenkinek feltűnik

Ha a második lehetőség ragadta meg a figyelmedet, fontosak számodra az apró részletek. Szereted, ha minden a helyén van, és gyakran törekszel a tökéletességre.

Nagyra értékeled az eleganciát, a hagyományokat és az egyensúlyt. Tudod, hogyan viselkedj különböző helyzetekben, és a higgadtságoddal könnyen kivívod mások tiszteletét. Fegyelmezettséged és természetes magabiztosságod maradandó benyomást kelthet. A legfőbb rejtett tulajdonságaid az elegancia, a fegyelem és az átgondoltság.