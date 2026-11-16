Végre kiderült, ki az új James Bond: világhírű szívtipró lesz a követező 007-es ügynök

Hétfő délután a James Bond-filmek hivatalos Instagram-oldalán közzétett videóban jelentették be, hogy Robert Pattinson kapta a következő 007-es film főszerepét. A brit színész Daniel Craig örökébe lép, aki utoljára a 2021-ben bemutatott Nincs idő meghalni című produkcióban játszotta Ian Fleming híres karakterét. Ez volt a filmsorozat 25. része.

Robert Pattinson az új James Bond

Forrás: Facebook

Robert Pattinson az új James Bond: Denis Villeneuve rendezi a filmet

Már tavaly nyilvánosságra került, hogy az Amazon MGM Studios készülő Bond-filmjét Denis Villeneuve rendezi, akinek nevéhez többek között a Sicario – A bérgyilkos és a Dűne-filmek fűződnek.

A főszereplő kiválasztása előtt több színész neve is felmerült. A producerek Callum Turnert, Nicholas Houltot és Josh O'Connort is számításba vették, végül azonban Robert Pattinson mellett döntöttek.

A rendező és a színész már dolgoztak együtt, Robert Pattinson a Dűne második részében is szerepelt, és a decemberben mozikba kerülő harmadik epizódban is látható lesz.

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