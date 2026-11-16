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leleplezés

Végre kiderült, ki az új James Bond: világhírű szívtipró lesz a követező 007-es ügynök

leleplezés Robert Pattinson James Bond
Horváth Angéla
2026.11.16.
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Hosszú találgatások után végre kiderült, ki veheti át Daniel Craig helyét a James Bond-filmekben. A választás Robert Pattinsonra esett, aki ezzel a hetedik színész lesz, aki a mozivásznon alakíthatja a legendás brit titkos ügynököt.

Hétfő délután a James Bond-filmek hivatalos Instagram-oldalán közzétett videóban jelentették be, hogy Robert Pattinson kapta a következő 007-es film főszerepét. A brit színész Daniel Craig örökébe lép, aki utoljára a 2021-ben bemutatott Nincs idő meghalni című produkcióban játszotta Ian Fleming híres karakterét. Ez volt a filmsorozat 25. része.

Robert Pattinson az új James Bond
Robert Pattinson az új James Bond
Forrás: Facebook

Robert Pattinson az új James Bond: Denis Villeneuve rendezi a filmet

Már tavaly nyilvánosságra került, hogy az Amazon MGM Studios készülő Bond-filmjét Denis Villeneuve rendezi, akinek nevéhez többek között a Sicario – A bérgyilkos és a Dűne-filmek fűződnek.

A főszereplő kiválasztása előtt több színész neve is felmerült. A producerek Callum Turnert, Nicholas Houltot és Josh O'Connort is számításba vették, végül azonban Robert Pattinson mellett döntöttek.

A rendező és a színész már dolgoztak együtt, Robert Pattinson a Dűne második részében is szerepelt, és a decemberben mozikba kerülő harmadik epizódban is látható lesz.

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