Ezek a jó és rossz elvárások egy párkapcsolatban a harvardi pszichológus szerint

Egy párkapcsolat sikerét nemcsak az határozza meg, hogy kit választunk, hanem az is, milyen szempontok alapján döntünk. Egy friss felmérés szerint például az amerikaiak közel fele nyitott lenne arra, hogy olyan emberrel randizzon, aki nemrég elvesztette a munkáját, míg mások számára már egy tízéves korkülönbség vagy eltérő vallási meggyőződés is kizáró tényező. A harvardi pszichológus, Sabrina Romanoff most kielemezte a jó és rossz párkapcsolati elvárásokat!

Az eltérő párkapcsolati elvárások tönkretehetnek egy kapcsolatot.

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A párkapcsolat sikerét nemcsak a választott partner, hanem az elvárásaink is meghatározzák.

Egy friss felmérés szerint sokan rugalmasak bizonyos tényezőkben (pl. munkahely elvesztése), míg mások szigorúbb kizáró okokat alkalmaznak.

Sabrina Romanoff harvardi pszichológus szerint fontos különbséget tenni a reális és a káros párkapcsolati elvárások között.

Mutatjuk, mi a különbség a kettő között!

Ezek lehetnek a jó és rossz párkapcsolati elvárások

A párkapcsolati elvárások természetesek, hiszen nem mindegy kivel sodor minket össze az élet. Azonban a harvardi pszichológus, Sabrina Romanoff szerint érdemes különbséget tenni a jó és rossz elvárások között. A modern társkeresés világában – különösen a randialkalmazások elterjedésével – egyre inkább az a jellemző, hogy az emberek gyorsan kizárnak másokat apró részletek alapján. Egy rosszul megírt profil vagy egy kevésbé szimpatikus tulajdonság is elég lehet ahhoz, hogy valakit esélytelennek könyveljünk el.

A „papíron jól mutató” tulajdonságok csapdája

Sabrina Romanoff szerint sokan nem a valódi társat keresnek, hanem valaki olyat, aki kívülről, egy külső szemlélő szempontjából „jól mutat”. Az olyan felszínes szempontok, mint a státusz, a külső vagy az életstílus gyakran fontosabbá válnak, mint az érzelmi érettség, a humor vagy a mélyebb személyiség. Ez azonban hosszú távon nem vezet boldog párkapcsolatokhoz. A pszichológus hangsúlyozza: a megfelelő elvárások kialakítása kulcsfontosságú ahhoz, hogy valóban működőképes kapcsolatot találjunk.

Tedd fel magadnak a legfontosabb kérdést

Az első lépés az önreflexió. Érdemes átgondolni: vajon a saját elvárásaink alapján választunk vagy mások – szülők, barátok, közösségi média – határozzák meg, mit tartunk fontosnak? Ha valaki hosszú távú, egészséges párkapcsolatot szeretne, akkor a következő tulajdonságokra érdemes figyelnie egy leendő partnernél:

legyen érzelmileg elérhető,

képes legyen felelősséget vállalni,

nyitott és kíváncsi személyiség legyen,

kedves és empatikus legyen.

Ezek azok az alapok, amelyek valódi érzelmeket, közelséget és stabilitást teremthetnek egy párkapcsolatban.