A japánok, különösen az ország keleti részén élők, előszeretettel fogyasztanak reggelire egy natto nevű ételt, amely fermentált szójababból készül. Bár Európában még viszonylag kevesen ismerik, Japánban régóta a hagyományos étrend része. Népszerűségét nemcsak különleges ízének, hanem kedvező élettani hatásainak is köszönheti. Kutatások szerint rendszeres fogyasztása támogathatja a bélrendszer működését, hozzájárulhat a csontok egészségéhez, és a szív- és érrendszerre is jótékony hatással van.

Natto, az egészséges japán reggeli: legtöbbször meleg rizzsel fogyasztják

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Mi az a natto, és milyen az íze?

A natto főtt szójababból készül, amelyet egy speciális baktérium segítségével erjesztenek. A folyamat során az étel ragacsos állagúvá válik: keveréskor hosszú, nyúlós szálak képződnek benne.

Az íze intenzív, fűszeres, umamiban gazdag, enyhén kesernyés. Erőteljes illata sokakat az érett sajtokra emlékeztet, ezért elsőre szokatlan lehet azoknak, akik még nem kóstolták. Japánban hagyományosan egy tál meleg rizs tetejére kanalazva fogyasztják.

Ezért van jótékony hatással az egészségre a natto

A natto három területen is hozzájárulhat szervezetünk egészséges működéséhez.

Támogathatja a bélrendszer egészségét

Az erjesztésnek köszönhetően a natto természetes probiotikumforrás. A benne található baktériumok segítenek fenntartani a bélflóra egyensúlyát, támogatják az emésztést, és gátolják egyes káros mikroorganizmusok elszaporodását. Mindez az immunrendszer szempontjából is fontos lehet, hiszen immunsejtjeink jelentős része, mintegy 70 százaléka a bélrendszerhez kapcsolódik. Az egészséges bélflóra így a szervezet védekezőképességének fenntartásában is szerepet játszhat.

Erősíti a csontokat

A natto a K2-vitamin egyik leggazdagabb természetes forrása. Ez a vitamin fontos szerepet játszik a véralvadásban, valamint abban, hogy a kalcium megfelelően beépüljön a csontokba.

A Journal of Nutrition című szaklapban 2020-ban megjelent tanulmány szerint azoknál a menopauzán átesett japán nőknél, akik rendszeresen fogyasztottak nattót, kisebb volt a csontritkulással összefüggő csonttörések kockázata. A kutatók ezt elsősorban az étel magas K-vitamin-tartalmával hozták összefüggésbe.

A szívnek is jót tesz

A natto a szív- és érrendszer egészségét is támogatja. Egy 2022-ben megjelent tudományos áttekintés arra jutott, hogy a benne található többszörösen telítetlen zsírsavak hozzájárulnak a koleszterinszint csökkentéséhez. Ha a koleszterinszint megfelelő, az mérsékli a szív- és érrendszeri betegségek, valamint a stroke kialakulásának kockázatát.