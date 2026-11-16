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Négy versenyzőtől búcsúztak a Sztárban Sztár Gálában: ők estek ki az első adásban

TV2 sztárban sztár kieső
Life.hu
2026.11.16.
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Rögtön négy énekes számára is véget ért a Sztárban Sztár Gála, amelynek első élő adását vasárnap este láthatták a nézők. A tizenkét visszatérő versenyző közül nyolcan jutottak tovább, négy sztárnak azonban máris búcsúznia kellett a műsortól.

A Sztárban Sztár Gála nyitóadásában hat páros mérte össze a tudását, a továbbjutásról pedig a nézők szavazatai döntöttek. A párbajok győztesei automatikusan bekerültek a következő fordulóba, így Gubik Petra, Horváth Tamás, Dr. Mátyás, Takács Nikolas, Veréb Tamás és Peter Srámek már az este első felében biztosíthatta a helyét a folytatásban.

Sztárban Sztár Gála: Nótár Mary, Szabó Ádám, Radics Gigi és Dér Heni kapott még egy esélyt
Sztárban Sztár Gála: Nótár Mary, Szabó Ádám, Radics Gigi és Dér Heni kapott még egy esélyt
Forrás: TV2

Két versenyzőnek azonnal távoznia kellett a Sztárban Sztár Gálából

A hat párbajvesztes közül a zsűritagok négy énekesnek adhattak egy-egy szívet, amellyel lehetőséget kaptak arra, hogy a reményzónában újra megküzdjenek a továbbjutásért.

Nótár Mary, Szabó Ádám, Radics Gigi és Dér Heni kapott még egy esélyt, Király Lindának és Oláh Gergőnek viszont mennie kellett, nekik már az első élő adásban véget ért a Sztárban Sztár Gála.

A nézők újabb két énekest ejtettek ki

A reményzónába került négy versenyző sorsáról ismét a közönség dönthetett, ám közülük már csak ketten juthattak tovább.

A szavazás végén Dér Heni és Nótár Mary örülhetett, a nézők nekik szavaztak bizalmat. Szabó Ádám és Radics Gigi viszont hiába kapott korábban mentőövet a zsűritől, végül nem sikerült továbbjutniuk.

A vasárnapi adásban tehát Király Linda, Oláh Gergő, Szabó Ádám és Radics Gigi esett ki a versenyből, a másik nyolc énekes pedig jövő héten folytathatja a küzdelmet.

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