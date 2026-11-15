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A nagybeteg Phil Collins két bottal jelent meg a vörös szőnyegen: lánya, Lily is elkísérte - Fotó

Világsztár Lily Collins Phil Collins
Horváth Angéla
2026.11.15.
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Hosszú idő után ismét a nyilvánosság elé lépett Phil Collins. Az énekes évek óta gyengélkedik, most is két botra támaszkodva érkezett a Rock & Roll Hall of Fame díjátadójára.

Phil Collins ritkán mutatkozik nyilvános rendezvényeken, szombat este azonban kivételt tett. A legendás énekes a Los Angelesben megrendezett Rock & Roll Hall of Fame beiktatási ünnepségen jelent meg, ahol a zenei élet legnagyobb alakjai közé választották. A világsztár a vörös szőnyegen pedig két bot segítségével ment végig.

Phil Collinst a lánya, Lily Collins is elkísérte az ünnepségre
Phil Collinst a lánya, Lily Collins is elkísérte az ünnepségre
Forrás: AFP

Az eseményre öt gyermeke közül hárman kísérték el: két lánya, az Emily Párizsban című sorozat sztárjaként ismert Lily Collins és Joely Collins, valamint fia, Nicholas.

Phil Collins 75 évesen kapta meg a rangos elismerést

Az énekest az előadóművészek kategóriájában iktatták be a Rock & Roll Hall of Fame tagjai közé. A kitüntetetést olyan sztárok kapták meg korábban, mint Billy Idol, az Iron Maiden, az Oasis, Sade, Luther Vandross és a Wu-Tang Clan.

Collins az ünnepség napján az Instagramon osztotta meg gondolatait az elismerésről, és elárulta, nagyon örül, amiért éppen most került sor a beiktatására.

„Mindig tisztában voltam vele, milyen szerencsés vagyok, hogy ennyi mindent elérhettem. De amikor egy ilyen elismerést kapsz, az olyan, mintha valaki megveregetné a válladat, és azt mondaná: szép munka volt. Nagyon örültem, mert idén lettem 75 éves, és arra gondoltam, hogy most valahogy minden összeér”- írta.

A zenész számára nem ismeretlen a Rock & Roll Hall of Fame intézménye: együttesét, a Genesist már 2010-ben beiktatták. Az 1967-ben alakult zenekar 2022-ben fejezte be utolsó turnéját. A búcsúkoncerten Phil Collins egész este ülve énekelt, annyira gyenge volt, utána pedig vissza is vonult a fellépésektől.

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