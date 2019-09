Jövő hétvégén a Duna Arénában néz majd farkasszemet Hosszú Katinka és volt férje, illetve edzője Shane Tusup. Október 4-6 között Budapesten lesz ugyanis a FINA Úszó Világkupa negyedik állomása, ahol Shane is indul három versenyzőjével.

Először találkozik válása óta Hosszú Katinka és Shane Tusup, ráadásul nem is akármilyen körülmények között, hiszen a gólfkarrierjét újra edzősködésre váltó Tusup olasz versenyzője, Ilaria Cusinato Katinka ellen indul. A Duna Aréna egyébként közös karrierjüknek igencsak fontos helyszíne, rengeteg emlék és közös siker fűzi őket ide.

A pszichológiai hadviselést Shane már régóta folytatja Katinka ellen az Olympic Dark Horse (olimpiai sötét ló) című youtube-sorozatával. Eközben Katinka csendben készül az összecsapásra, ahogy pár napja posztolt Instagram fotója alatt is írta: "It's better to keep quiet and work, let your results do the talking", vagyis "Jobb csendben lenni és dolgozni, hagyd, hogy az eredményeid legyenek beszédesek".

Shane és Katinka 2018-ban adták be a válási papírokat, a magyar úszó azóta megtalálta a boldogságot Gelencsér Máté mellett, de a hírek szerint az amerikai edző is új társra lelt.