Magyar dal napja

Retró magyar slágerek kvíze: felismered az előadót a dalszöveg alapján?

Digital Vision - Flashpop
Magyar dal napja retro disco retro buli groovehouse sláger zene Shygys dal házibuli dalszöveg
Kővári F. Luca
2025.09.14.
A magyar dal napja alkalmából különleges kvízünkön tesztelheted, hogy mennyi számot ismersz fel! Mennyire ismered a magyar retró slágereket?

2025-ben szeptember 14-én tartják A magyar dal napját. Ennek apropóján egy igazán ütős ritmusokkal teli kvízt állítottunk össze. Teszteld a tudásod, derítsd ki, hogy a retró slágerek közül mennyinek emlékszel a dalszövegére.

Retró slágerekre bulizó tömeg.
Retró slágerek, amit csak a legnagyobb partiarcok ismernek fel.
Forrás: Stone RF

Retró slágerek kvíze - A magyar dal napja alkalmából

Presser Gábor ötletgazda segítségével először 2008-ban rendezték meg A magyar dal napját. Idén szeptember 14-én tartják meg ezt az ünnepet, ami azt a célt szolgálja, hogy a hazai zenei kincseket megőrizze, emellett népszerűsítse a magyar zenéket. Továbbá ez az a kezdeményezés, ami felhívja a figyelmet a dalszerzők és előadók munkásságára, hogy elismerést szerezhessenek. 

Olyan népszerű 2000-es évek eleji partizenekarok és előadók dalszövegeit hoztuk el ez alkalomból, mint: a Bestiák, a V-tech, a TNT, a Shygys és a lista még folytatódik.

 „Mióta tudod, mindig az a jó fiú, aki nyer…” Te vajon vagy annyira, jó ebben a retró slágerek kvízben, hogy nyerj? Teszteld a tudásod!

Lássuk a kvízt!

Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1/13 Ki az előadója ennek a dalnak? „Ébredj fel! Nem csak neked fáj, magad maradtál, Hideg hajnalon, annyit mondhatnál Mit kezdj magaddal szíved értem, fáj még. Értem fáj!"
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2/13 Ki az előadója ennek a dalnak? „Szerelemről szó sem volt Ilyenekről nem dalolt a hold Ha mégis megtettük volna Minden, minden csak sírna…”
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3/13 Ki az előadója? „A reggel túl mesze van, Addig elunom magam! Néha kell egy kis őrület!"
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4/13 Ki az előadója? „Testedhez bújtam, s megsúgtam, mint égi angyalod, ha meghal az érzés, majd én is meghalok."
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5/13 Ki az előadója? „Titkos üzenet száll a széllel, Hozzád is elér még az éjjel."
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6/13 Ki az előadó? „Mióta tudod: Mindig az a jó fiú, aki nyer."
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
7/13 Ki az előadó? „Forró véred, űzzön téged, úgy égess Úgy lángolj!”
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
8/13 Ki az előadója? „Szeresd a testem, baby! Végtelen maraton Átadom most a lelkem Minden mozdulatom!”
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
9/13 Ki az előadó? „Félénk vagyok! Bánj velem kedvesen! Mindent akarok, amit megadhatsz nekem!”
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
10/13 Ki az előadó? „Nevedet őrzi az öreg tölgy, Mi súgtuk valaha, Azt hittem az idő beforrja majd."
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
11/13 Ki az előadó? „Dübörög a lábunktól a föld, Dübörög a hangunktól a ház, Agyadat ritmus rázza fel, Szíveden úrrá lesz a láz."
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
12/13 Ki az előadó? „Repülj velünk a szerelem szárnyán! Indul az utazás, csak erre vártál.”
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
13/13 Ki az előadó? „Gyere szerelemdoktor gyógyítsd meg a szívem, ha beteged lettem, mindenem lángra gyúl.”

 

Teszteld, mennyire emlékszel a retro slágerek szövegére!

Fel tudod idézni kedvenc számaid szövegét és folytatni is tudod őket? Itt az ideje, hogy teszteld velünk, mennyire emlékszel! Lássuk, mennyire jó a memóriád!

Retró emlékek az iskolapadból: a 80-as évek sulis cuccai – GALÉRIA

Hamarosan elkezdődik az új tanév. Ma már teljesen más kerül az iskolatáskákba, mit annó. Nosztalgiázz velünk retró galériánkkal és idézd fel, hogy milyen is volt régen iskolásnak lenni!

5 retró menzás étel, amiért titokban még mindig rajongunk

Retró menzás ételek, amiket imádtunk

 

