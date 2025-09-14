Retró magyar slágerek kvíze: felismered az előadót a dalszöveg alapján?

2025-ben szeptember 14-én tartják A magyar dal napját. Ennek apropóján egy igazán ütős ritmusokkal teli kvízt állítottunk össze. Teszteld a tudásod, derítsd ki, hogy a retró slágerek közül mennyinek emlékszel a dalszövegére.
Presser Gábor ötletgazda segítségével először 2008-ban rendezték meg A magyar dal napját. Idén szeptember 14-én tartják meg ezt az ünnepet, ami azt a célt szolgálja, hogy a hazai zenei kincseket megőrizze, emellett népszerűsítse a magyar zenéket. Továbbá ez az a kezdeményezés, ami felhívja a figyelmet a dalszerzők és előadók munkásságára, hogy elismerést szerezhessenek.
Olyan népszerű 2000-es évek eleji partizenekarok és előadók dalszövegeit hoztuk el ez alkalomból, mint: a Bestiák, a V-tech, a TNT, a Shygys és a lista még folytatódik.
„Mióta tudod, mindig az a jó fiú, aki nyer…” Te vajon vagy annyira, jó ebben a retró slágerek kvízben, hogy nyerj? Teszteld a tudásod!
Lássuk a kvízt!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.