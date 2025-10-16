Lehetetlen IQ-teszt: csak a legszemfülesebbek képesek mind a három baglyot kiszúrni a képen

Ezúttal nem egy, hanem egyből három baglyot is meg kell találnod a képen. Vajon képes leszel rá? Mindössze 15 másodperc áll a rendelkezésre, hogy felfedezd a madarakat. Ha sikerül teljesítened az IQ-tesztet a megadott időn belül, intelligensebb vagy az átlagnál.

IQ-teszt: hol lehet a sok tyúk között a három bagoly?

Forrás: YouTube

Képes IQ-teszt: találd meg a baglyokat!

Talán elsőre nem tűnik olyan nehéznek ez a feladvány, de összesen 15 másodperced van arra, hogy megtaláld a három, nagyon jól elrejtőzött baglyot a képen. Az embereknek mindössze 1%-nak sikerül ennyi idő alatt teljesítenie a kihívást. Minden logikai képességre szükség lesz a megoldáshoz. Muszáj éleslátónak lenni, hogy meg tudd oldani a feladatot, ami csak a legintelligensebb embereknek megy.

Készen állsz a keresésre?

Ne feledd, nagyon korlátozott az időd rá!

Megoldás

A kép három különböző részén bújtak el a baglyok, amiket ki is emeltünk nektek. Ha sikerült megoldani a feladványt, akkor csak gratulálni tudunk, hiszen benne vagy abban az 1%-ban, akiknek sikerült! Ha pedig most nem jött össze a megadott időn belül, akkor sem szabad csüggedni, mert legközelebb biztosan sokkal gyorsabb leszel.

Neked sikerült kiszúrni a baglyokat?

Forrás: YouTube