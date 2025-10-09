Semmiképp se hagyd ki! Derékbarát csokis martini a hűvös őszi napokra

Ez az elképesztően finom csokis martini japán vodkával és fehér kakaóporral készült.
Ha eddig nem voltál nagy rajongója a vodkamartininek, akkor készülj fel rá, hogy most a belső kis világod (nem, szerencsére nem a gyomrod) fenekestül felfordul! Bár a csokis koktélokat legtöbben túl édesnek, vagy fojtogatónak tartják, ebben az alakbarát verzióban kakaóport használunk, így nem kell számolnod a másnapi bűntudattal és a plusz kilókkal sem.
Kellemes, pikáns és szívet melengető, pont, mint egy csajos este a legjobb barátnőddel!
A legjobb az egészben pedig az, hogy mindössze négy hozzávaló és öt perc kell a koktél elkészítéshez, így tényleg semmi nincs, ami visszatart attól, hogy kipróbáld!
1. Vizezd be a martinis pohár szélét, majd mártsd kakaóporba.
2. Egy shakerben keverd össze a hozzávalókat és rázd alaposan össze.
3. Szűrd le a pohárba, majd díszítsd étcsoki darabokkal vagy csokoládéforgáccsal.
