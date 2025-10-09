Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 9., csütörtök Dénes

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
koktél

Semmiképp se hagyd ki! Derékbarát csokis martini a hűvös őszi napokra

Shutterstock - Brent Hofacker
koktél Martini recept
Nagy Kata
2025.10.09.
Bemutatjuk azt a csokis martinit, aminek a fogyasztása után nem kell bűntudatot érezned – csak felhőtlen jókedvet!

Ez az elképesztően finom csokis martini japán vodkával és fehér kakaóporral készült. 

Csokis martini két pohárban
Ez a csokis martini finom és alakbarát is egyben. 
Forrás: Shutterstock

Bemutatjuk az új kedvenc csokis martinidet 

Ha eddig nem voltál nagy rajongója a vodkamartininek, akkor készülj fel rá, hogy most a belső kis világod (nem, szerencsére nem a gyomrod) fenekestül felfordul! Bár a csokis koktélokat legtöbben túl édesnek, vagy fojtogatónak tartják, ebben az alakbarát verzióban kakaóport használunk, így nem kell számolnod a másnapi bűntudattal és a plusz kilókkal sem. 

Kellemes, pikáns és szívet melengető, pont, mint egy csajos este a legjobb barátnőddel!

A legjobb az egészben pedig az, hogy mindössze négy hozzávaló és öt perc kell a koktél elkészítéshez, így tényleg semmi nincs, ami visszatart attól, hogy kipróbáld! 

Csokis martini recept 

Hozzávalók:

  • 6 cl vodka
  • 1.5 cl száraz fehér vermut
  • 0,75 cl fehér kakaólikőr
  • 1 ek kakaópor 
  • étcsokoládé szeletek a díszítéshez

Elkészítés: 

1. Vizezd be a martinis pohár szélét, majd mártsd kakaóporba.

2. Egy shakerben keverd össze a hozzávalókat és rázd alaposan össze. 

3. Szűrd le a pohárba, majd díszítsd étcsoki darabokkal vagy csokoládéforgáccsal. 

Fekete özvegy koktél: ha már szürcsölnéd a halloweent

Azonnal behálózza az ízlelőbimbóidat!

Haute couture a konyhában – Ez a desszert olyan, mintha a kifutóról jött volna

A csillogás nemcsak a kifutókon hódít: a haute couture most a desszertek világát is uralja. A cukrászat új trendje az elegáns süteményekről szól – megmutatjuk, hogyan varázsolhatsz otthon is luxussütiket!

5 pikáns kávékoktél, ami garantáltan felvillanyoz − Receptek

Ha igazán elkötelezett koffeinfüggő vagy, akkor kötelező kipróbálnod ezeket az egyszerűen elkészíthető, mégis különleges kávékoktélokat, amik amellett, hogy szemet gyönyörködtetőek, úgy felpezsdítenek, mint egy váratlan üzenet a kiszemeltedtől.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu