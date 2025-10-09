Semmiképp se hagyd ki! Derékbarát csokis martini a hűvös őszi napokra

Ez az elképesztően finom csokis martini japán vodkával és fehér kakaóporral készült.

Ez a csokis martini finom és alakbarát is egyben.

Forrás: Shutterstock

Bemutatjuk az új kedvenc csokis martinidet

Ha eddig nem voltál nagy rajongója a vodkamartininek, akkor készülj fel rá, hogy most a belső kis világod (nem, szerencsére nem a gyomrod) fenekestül felfordul! Bár a csokis koktélokat legtöbben túl édesnek, vagy fojtogatónak tartják, ebben az alakbarát verzióban kakaóport használunk, így nem kell számolnod a másnapi bűntudattal és a plusz kilókkal sem.

Kellemes, pikáns és szívet melengető, pont, mint egy csajos este a legjobb barátnőddel!

A legjobb az egészben pedig az, hogy mindössze négy hozzávaló és öt perc kell a koktél elkészítéshez, így tényleg semmi nincs, ami visszatart attól, hogy kipróbáld!

Csokis martini recept

Hozzávalók:

6 cl vodka

1.5 cl száraz fehér vermut

0,75 cl fehér kakaólikőr

1 ek kakaópor

étcsokoládé szeletek a díszítéshez

Elkészítés:

1. Vizezd be a martinis pohár szélét, majd mártsd kakaóporba.

2. Egy shakerben keverd össze a hozzávalókat és rázd alaposan össze.

3. Szűrd le a pohárba, majd díszítsd étcsoki darabokkal vagy csokoládéforgáccsal.