Kvíz: ezeket a sitcom karaktereket csak a sorozatfanatikusok ismerik fel

Ha te is a sitcom sorozatokkal keltél-feküdtél, akkor ez a kvíz neked készült! Nevezd meg a vígjáték karaktereit, és kiderül, mennyire vagy sitcom rajongó!

A sitcom az angol situation comedy rövidítése, vagyis helyzetkomédia magyarul. Ez a sorozattípus, ahol a humor mindig a mindennapi szituációkból fakad, legyen szó baráti civódásokról, családi káoszról, vagy épp egy fura kollégáról. Most összegyűjtöttük a legnépszerűbb sitcom sorozatok karaktereit, ha megtudod nevezni őket, akkor te egy igazi rajongó vagy!

Sorozat kvíz minden idők legjobb sitcom sorozatiból
Forrás: Fandom / Friends Wiki

A vígjáték sorozatok sajátosságai

Ezek a műsorok általában rövid, 20-30 perces epizódokból állnak. Visszatérő szereplőkkel és helyszínekkel operálnak. Általában hétköznapi problémákat dolgoznak fel, humor köntösben. A legismertebb sitcomok: Jóbarátok, Modern család, Agymenők, Így jártam anyátokkal és a Szívek szállodája. Ezek a sorozatok nemcsak megnevetettnek, hanem könnyű a szereplőkkel azonosulni, és ettől olyan otthonos érzést gerjeszt, amitől, olyan mintha ezek a karakterek a mi barátaink lennének.  

Töltsd ki a sorozat kvízt és kiderül te mennyire vagy sitcom rajongó!

Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1/10 Melyik sitcom karakter látható a képen?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2/10 Melyik sitcom karakter látható a képen?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3/10 Melyik sitcom karakter látható a képen?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4/10 Melyik sitcom karakter látható a képen?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5/10 Melyik sitcom karakter látható a képen?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6/10 Melyik sitcom karakter látható a képen?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
7/10 Melyik sitcom karakter látszódik a képen?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
8/10 Melyik sitcom karakter látható a képen?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
9/10 Melyik sitcom karakter látható a képen?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
10/10 Melyik sitcom karakter látható a képen?

Romkomkvíz: csak az igazi rajongók tudják, melyik romantikus filmből valók ezek az idézetek

Bridget Jones, Holiday, vagy Igazából szerelem – vajon annyira jól ismered ezeket az örök klasszikusokat, mint amennyire gondolod? Ebből a romkomkvízből most kiderül!

Teszt: melyik ikonikus sorozat otthona illik legjobban személyiségedhez?

Ismerd meg melyik ikonikus lakás tükrözi a személyiséged esztétikáját!

Bridgerton, Szex és New York vagy Szívek szállodája? A kedvenc sorozatod elárulja, milyen vagy valójában

A kedvenc sorozatod lehet a személyiséged titkos kulcsa!

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
