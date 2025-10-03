Kvíz: ezeket a sitcom karaktereket csak a sorozatfanatikusok ismerik fel

A sitcom az angol situation comedy rövidítése, vagyis helyzetkomédia magyarul. Ez a sorozattípus, ahol a humor mindig a mindennapi szituációkból fakad, legyen szó baráti civódásokról, családi káoszról, vagy épp egy fura kollégáról. Most összegyűjtöttük a legnépszerűbb sitcom sorozatok karaktereit, ha megtudod nevezni őket, akkor te egy igazi rajongó vagy!
Ezek a műsorok általában rövid, 20-30 perces epizódokból állnak. Visszatérő szereplőkkel és helyszínekkel operálnak. Általában hétköznapi problémákat dolgoznak fel, humor köntösben. A legismertebb sitcomok: Jóbarátok, Modern család, Agymenők, Így jártam anyátokkal és a Szívek szállodája. Ezek a sorozatok nemcsak megnevetettnek, hanem könnyű a szereplőkkel azonosulni, és ettől olyan otthonos érzést gerjeszt, amitől, olyan mintha ezek a karakterek a mi barátaink lennének.
Töltsd ki a sorozat kvízt és kiderül te mennyire vagy sitcom rajongó!
