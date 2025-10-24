Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
IQ-teszt: igazi zseni vagy, ha megtalálod a számokat ebben az optikai illúzióban

fejtörő optikai illúzió IQ-teszt
Nagy Kata
2025.10.24.
Egy olyan IQ-tesztet hoztunk neked, ami az emberiség 70 százalékán kifog, pedig elsőre roppant egyszerűnek tűnik.

Ehhez az IQ-teszthez kikezdhetetlen megfigyelőképesség és némi kitartás is szükséges. Nézd meg alaposan a képet, hogy átláss ezen a furfangos optikai illúzión, ami szó szerint elszédít, ha nem vigyázol.

optikai illúzió IQ-teszt
Ez az optikai illúzió IQ-teszt megdolgoztatja majd az agytekervényeidet
Forrás: Shutterstock

Megtalálod a rejtőzködő számokat ebben az IQ-tesztben?

Az összes IQ-teszt és fejtörő közül a legérdekesebbek azok, amik optikai illúzióval operálnak: kicsit jojózik a szemed, kicsit hunyorítasz, nézed távolról, nézed közelről és egyszerűen nem érted, hogy miért nem látod azt, amit kellene. Persze miután sikerült kiszúrni a megfejtést, már nem is érted, hogy tudta elkerülni a figyelmed, de odáig bizony hosszú az út! 

Az egész pedig még sokkal nehezebbé válik, ha a matekot is behozzuk az egyenletbe, mint a mai IQ-tesztünk esetén: itt az 54-et és a 43-at kell megtalálnod a rengeteg 45-ös között. 

A feladatra 7 másodperced van, úgyhogy készülj és kezdjük is!

IQ-teszt feladvány
Íme az IQ-teszt feladványa.
Forrás:  YouTube 

Elsőre talán úgy tűnhet, mintha minden szám azonos lenne, de nézd meg jobban! 

Két szám kilóg és bár finoman szólva sem feltűnően, azért nem lehetetlen megtalálni őket. 

Ez a rejtvény egyszerre igényel gyorsaságot és koncentrációt, így nem tartozik a legkönnyebb feladatok közé. 

Ha nem sikerült megtalálnod a számokat, mutatjuk a megfejtést. 

Az IQ-teszt megfejtése. 
Forrás:  YouTube 

Őszintén gratulálunk, ha sikerült 7 mp alatt teljesítened az optikai illúzió tesztet, ugyanis az elrejtett számok megtalálásához erős megfigyelőképességre és a vizuális információk gyors feldolgozására van szükség! Ha pedig nem sikerült, akkor se bánkódj, inkább gyakorolj még egy kicsit ezzel a halloweeni IQ-teszttel.

