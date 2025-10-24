IQ-teszt: igazi zseni vagy, ha megtalálod a számokat ebben az optikai illúzióban

Ehhez az IQ-teszthez kikezdhetetlen megfigyelőképesség és némi kitartás is szükséges. Nézd meg alaposan a képet, hogy átláss ezen a furfangos optikai illúzión, ami szó szerint elszédít, ha nem vigyázol.

Ez az optikai illúzió IQ-teszt megdolgoztatja majd az agytekervényeidet

Forrás: Shutterstock

Megtalálod a rejtőzködő számokat ebben az IQ-tesztben?

Az összes IQ-teszt és fejtörő közül a legérdekesebbek azok, amik optikai illúzióval operálnak: kicsit jojózik a szemed, kicsit hunyorítasz, nézed távolról, nézed közelről és egyszerűen nem érted, hogy miért nem látod azt, amit kellene. Persze miután sikerült kiszúrni a megfejtést, már nem is érted, hogy tudta elkerülni a figyelmed, de odáig bizony hosszú az út!

Az egész pedig még sokkal nehezebbé válik, ha a matekot is behozzuk az egyenletbe, mint a mai IQ-tesztünk esetén: itt az 54-et és a 43-at kell megtalálnod a rengeteg 45-ös között.

A feladatra 7 másodperced van, úgyhogy készülj és kezdjük is!

Íme az IQ-teszt feladványa.

Forrás: YouTube

Elsőre talán úgy tűnhet, mintha minden szám azonos lenne, de nézd meg jobban!

Két szám kilóg és bár finoman szólva sem feltűnően, azért nem lehetetlen megtalálni őket.

Ez a rejtvény egyszerre igényel gyorsaságot és koncentrációt, így nem tartozik a legkönnyebb feladatok közé.

Ha nem sikerült megtalálnod a számokat, mutatjuk a megfejtést.

Az IQ-teszt megfejtése.

Forrás: YouTube

Őszintén gratulálunk, ha sikerült 7 mp alatt teljesítened az optikai illúzió tesztet, ugyanis az elrejtett számok megtalálásához erős megfigyelőképességre és a vizuális információk gyors feldolgozására van szükség! Ha pedig nem sikerült, akkor se bánkódj, inkább gyakorolj még egy kicsit ezzel a halloweeni IQ-teszttel.