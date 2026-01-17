Képes rejtvény: igazi géniusz vagy, ha megtalálod az elrejtett hibát 10 másodperc alatt

Ez a képes rejtvény egyáltalán nem olyan lesz, amire számítanál: nincsen szükség benne matematikára, se sasszemre sem, csak egy kis józan paraszti észre és az átlagosnál jobb megfigyelőképességre.
Hogyan közelítsd meg ezt a képes rejtvényt?
- Ebben a tesztben csupán a logikádra kell hagyatkoznod.
- Egy egyszerű képen kell megtalálnod a hibát 10 mp alatt.
- Bár elsőre könnyűnek tűnik, csak keveseknek sikerül megoldani az idő lejárta előtt.
Nehéz képes rejtvény az igazán agyafúrt detektíveknek
Ha már unod a karácsonyi kvízeket, az enyhén dühítő IQ-teszteket és a személyiségteszteket, akkor dőlj hátra, és élvezd a napi rejtvényünket, ami nemcsak szórakoztató, de közben komoly szellemi kihívást is jelent.
A feladat pofonegyszerű: csupán egy kellemes kis képet kell megnézned, ami egyetlen egy aprócska hibát rejtettünk el.
A kihívás lényege, hogy a kép minden négyzetcentiméterét alaposan át kell nézned ahhoz, hogy megtaláld a problémát, ami egyáltalán nem szembetűnő, de ha megtalálod, azonnal a homlokodra csapsz, hogy hogyan kerülhette el ez eddig a figyelmedet. Készen állsz? Akkor gyerünk!
Íme a feladvány:
Mint látod, egy kávézói csendéletet láthatunk, ahol pár vendég tartózkodik.
Van, aki éppen rendel, van, aki már megkapta az italát és van, aki a laptopjába mélyedve dolgozik.
Mi lehet a probléma?
Senkinek sincsen két feje, vagy három szeme, de valami mégsem tökéletes.
Nézd át a képet alaposan, minden részletre odafigyelve!
Elemezd is azt, amit látsz, hiszen a megfejtéshez logika is szükségeltetik.
Már csak pár másodperc van hátra!
Hogy állsz?
Na még egy utolsó csekkolás...
Az idő lejárt!
Íme a megfejtés:
Bizony, a könyvre lehelyezett sütemény volt a ludas, ami egy normál kávéházban aligha fordulhatna elő! Ha sikerült, akkor gratulálunk, igazán éles megfigyelő vagy! Ha viszont nem, akkor tornáztasd az agyad tovább a Bors műveltségi-, vagy filmes kvízével!
Ha érdekelnek még a kvízek, ezek is tetszeni fognak: