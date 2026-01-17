Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Képes rejtvény: igazi géniusz vagy, ha megtalálod az elrejtett hibát 10 másodperc alatt

Nagy Kata
2026.01.17.
A mai képes rejtvényünkben egy teljesen átlagos pillanatot megörökítő képen rejtettünk el egy aprócska hibát, amit csak azok találnak meg 10 mp alatt, akik rendkívül fejlett megfigyelőképességgel rendelkeznek.

Ez a képes rejtvény egyáltalán nem olyan lesz, amire számítanál: nincsen szükség benne matematikára, se sasszemre sem, csak egy kis józan paraszti észre és az átlagosnál jobb megfigyelőképességre. 

Felnőtt nő képes rejtvényen gondolkodik
Ez a képes rejtvény a legintelligensebbeket is megizzasztja. 
Hogyan közelítsd meg ezt a képes rejtvényt? 

  • Ebben a tesztben csupán a logikádra kell hagyatkoznod. 
  • Egy egyszerű képen kell megtalálnod a hibát 10 mp alatt. 
  • Bár elsőre könnyűnek tűnik, csak keveseknek sikerül megoldani az idő lejárta előtt. 

Nehéz képes rejtvény az igazán agyafúrt detektíveknek

Ha már unod a karácsonyi kvízeket, az enyhén dühítő IQ-teszteket és a személyiségteszteket, akkor dőlj hátra, és élvezd a napi rejtvényünket, ami nemcsak szórakoztató, de közben komoly szellemi kihívást is jelent. 

A feladat pofonegyszerű: csupán egy kellemes kis képet kell megnézned, ami egyetlen egy aprócska hibát rejtettünk el.

A kihívás lényege, hogy a kép minden négyzetcentiméterét alaposan át kell nézned ahhoz, hogy megtaláld a problémát, ami egyáltalán nem szembetűnő, de ha megtalálod, azonnal a homlokodra csapsz, hogy hogyan kerülhette el ez eddig a figyelmedet. Készen állsz? Akkor gyerünk!

Íme a feladvány: 

Nehéz képes rejtvény feladvány
A képes rejtvény feladványa.
Mint látod, egy kávézói csendéletet láthatunk, ahol pár vendég tartózkodik. 

Van, aki éppen rendel, van, aki már megkapta az italát és van, aki a laptopjába mélyedve dolgozik.  

Mi lehet a probléma? 

Senkinek sincsen két feje, vagy három szeme, de valami mégsem tökéletes. 

Nézd át a képet alaposan, minden részletre odafigyelve! 

Elemezd is azt, amit látsz, hiszen a megfejtéshez logika is szükségeltetik. 

Már csak pár másodperc van hátra!

Hogy állsz?

Na még egy utolsó csekkolás...

Az idő lejárt! 

Íme a megfejtés: 

A képes rejtvény megfejtése. 
Bizony, a könyvre lehelyezett sütemény volt a ludas, ami egy normál kávéházban aligha fordulhatna elő! Ha sikerült, akkor gratulálunk, igazán éles megfigyelő vagy! Ha viszont nem, akkor tornáztasd az agyad tovább a Bors műveltségi-,  vagy filmes kvízével!

