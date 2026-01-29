Ismerős a ruha? Péterffy Lili Kim Kardashian egyik legendás szettjét viselte

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 29., csütörtök

Megérkeztek a Nagy Duett első promóciós fotói! Péterffy Lili egy testre simuló, pöttyös ruhában tűnik fel a képeken, amely a divatrajongók számára ismerős lehet Kim Kardashian ikonikus megjelenései közül. Mutatjuk, miért különleges ez a dizájnerdarab.

Megérkeztek az első promóképek a Nagy Duett műsorához. Az egyik képen Péterffy Lili egy testre simuló, pöttyös ruhában látható, amely a divatrajongóknak ismerős lehet Kim Kardashian ruhatárából. Mutatjuk, mit kell tudnod a dizájnerdarabról!

Kim Kardashian az ikonikus ruhában ül, ehhez hasonlót viselt Péterffy Lili.
Kim Kardashian Jean Paul Gaultier cyberdot ruhájában, ehhez hasonlót viselt Péterffy Lili is.
Forrás: profimedia

Kim Kardashian ruhája Péterffy Lilin

  • Hamarosan érkezik a Nagy Duett legújabb évada, amelynek egyik szereplője Péterffy Lili lesz.
  • A fiatal énekesnő Instagramra is posztolta az új megjelenését, és a divatrajongók egyből kiszúrták az ismerős ruhát. 
  • Kim Kardashian 2020-ban viselte ezt a tervezést.

Kim Kardashian hat évvel ezelőtt, 2020-ban egy Jean Paul Gaultier-féle cyberdot ruhát viselt, amelyet Instagram-oldalán is megmutatott, a divatház pedig továbbosztotta a róla készült képet. A cyberdot, vagyis kiberpöttyös ruha egy 1995-ből származó vintage darab. Kim Párizsban viselte az ikonikus kreációt, és egy fotózáson is résztvett benne. A ruhát a Pechuga vintage vadászcég szerezte meg számára. A hálós anyagból készült darabot az egyik legszebb és legkülönösebb ruhaként tartják számon, amely a robotikát idézi meg. Úgy vélik, hogy mára mindössze egyetlen utolsó darab maradt belőle, ezért rendkívül nehéz felkutatni.

A ruhát az 1995-ös kifutói debütálásakor Shalom Harlow szupermodell viselte. A kreációból több szín és dizájn is készült a kollekció részeként. A képen bal oldalon láthatod Kim Kardashiant, jobb oldalon pedig 1995-ben Shalom Harlow szupermodellt a ruhában.

Kim Kardashian és Shalom Harlow
Kim Kardashian és Shalom Harlow ugyanabban a ruhában.
Forrás: profimedia,GettyImages

Külön érdekesség, hogy Kim Kardashian ruháit meg lehet vásárolni egy weboldalon, ahol most a cyberdot ruha egyik ikertestvére is elérhető. A majdnem ugyanolyan Vinatge Jean Paul Gaultier Maille névre hallgató ruha jelenlegi ára 1.45 millió forint. Így valószínűsíthető, hogy a ritka cyberdot ruha még ennél is többe kerül. 

Ez a ruha inspirálta Péterffy Lili öltözetét is, amihez ő fekete bőrkesztyűt és magas sarkú csizmát viselt. Haját hátrazselézték, sminkjét pedig vagány, füstös stílusban készítették el.

