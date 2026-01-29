Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 29., csütörtök Adél

Komáromi Bence
2026.01.29.
A sussexi hercegnéről köztudott, hogy imádja a luxuscikkeket és a márkás szetteket, azonban a kedvenc ruhadarabja valami egészen más. Most kiderült, hogy Meghan Markle a kényelemre esküszik.

Harry herceg és a felesége a hétvégén részt vettek a Sundance Filmfesztiválon, ahol megtekintették a hercegné új dokumentumfilmjét, a Sütikirálynőket. A rajongók kiszúrták, hogy a mindig elegáns Meghan Markle a rendezvény egyik pontján átöltözött és egy kényelmes kasmír pulóvert kapott magára. A darab ismerősnek tűnt az újságírók számára, ezért utánanéztek, hogy hányszor viselte már ezt a ruhát korábban a hercegné. Kiderült, hogy szinte minden fontos utazására magával viszi az említett pulóvert.

Harry herceg és Meghan Markle a Sundance Filmfesztiválon
Harry herceg és Meghan Markle a Sundance Filmfesztiválon
Forrás: Getty Images North America

Meghan Markle kedvenc ruhadarabja egy fehér kasmír pulóver

Bár kevés olyan szettje van Meghannek, amelyet többször is szívesen viselt a vörösszőnyegen, ez a fehér kasmír pulóver közéjük tartozik. A Page Six tájékoztatása szerint az elmúlt hónapokban legalább kilencszer viselte ezt a ruhadarabot Harry herceg felesége a különböző sajtótájékoztatókon és fogadásokon. Ezen felül az Anyák napi videójában, valamint a LA Dodgers meccsre is ezt kapta magára. A lap tájékoztatása szerint nincsen semmilyen szerződés a ruha gyártója és Meghan között, vagyis pusztán a saját döntéséből viseli ilyen gyakran ezt a felsőt.

Úgy tűnik, hogy Meghan Markle a könnyed eleganciát és a maximális kényelmet tartja szem előtt, ha valahol nincsen dress code.

