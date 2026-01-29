Elfoglalt nők szexrutinja: így csempészd be az életedbe az összebújásokat

Háztartásvezetés, gyereknevelés, helytállás a munkahelyen és az egész család menedzselése. Egy nő élete számos szerepet megkíván, ahol helyt kell állni, ez pedig rengeteg feladatot hoz magával. Miközben egy – jó esetben – nyolc órás munkahelyen teljesítünk, előtte reggel a teljes család napját elindítjuk, ebédet pakolunk, uzsonnát csomagolunk. De munkaidőben is, ha van 10 percünk rá, akkor a postára vagy a bankba rohanunk, vagy épp telefonon intézünk valamit. Ezek a mindennapi teendők annyira lefárasztanak minket, hogy nem csoda, ha a nap végén, az ágyban fekve eszmélünk csak rá: ma sem szeretkeztünk. A megoldás azonban nem lehetetlen, apró trükkökkel el lehet érni, hogy beleférjen a napunkba a szex. Na persze, csak ha vágyunk rá. Mutatjuk, hogyan érheted el, hogy a lendületedet ne csak a kávé, de a napi szex is megadja.

A mindennapi szex nem kötelező és nem elvárható, de ha vágytok rá, igenis megoldható.

Forrás: Shutterstock

Nincs idő a gyönyörre? Próbáld ki ezeket a trükköket a napi szexért A statisztikák szerint a házas vagy tartós kapcsolatban élő párok átlagosan kb. 50–60 alkalommal szexelnek évente, tehát heti 1-szer vagy ritkábban.

Az egyik konkrét kutatás megállapítja, hogy az amerikaiaknak csupán 4%-a szexel minden nap.

Egyes felmérések szerint azok, akik aktívabb szexuális életet élnek, gyakran nagyobb életörömről és jólétről számolnak be, de egészégügyileg egyik extrém szélsőség sem üdvözlendő.

Ha a statisztikákat vesszük alapul, akkor jól látható, hogy a párok igen ritkán, mindössze heti egyszer vagy még kevesebb alkalommal bújnak össze. Egy amerikai tanulmány pedig még ennél is siralmasabb statisztikát hoz. A lényeg azonban minden esetben a pár közös igénye és hogy ezeket kommunikálni tudják egymás felé.

Sokszor azt hihetjük, hogy nincs is mindennap szükségünk szexre, egészen addig, míg meg nem kapjuk. Majd, amikor szembesülünk vele, hogy mekkora plusz energiát és önbizalmat tud adni a napi gyönyör, nem értjük, hogy tudtunk eddig nélküle élni. Természetesen mindig vannak kivételes időszakok és nem is mindenki vágyik minden nap együttlétre, de ha mégis, egy biztos: az idő nem lehet kifogás.

A jó szex ugyanis olyan mint a desszert. Nem attól lesz édes és kellemes, hogy mennyi ideig tart, hanem attól, hogy érezzük az ízét. Nem az a cél, hogy „kipipáljuk”, hanem hogy jó is legyen. A napi intimitás lehet rövid, spontán és játékos is, nem mindig „nagy jelenet” és nem mindig klasszikus együttlét.

Mutatjuk a legjobb trükköket, amikkel te is becsempészheted a napi szexet az életedbe és ki tudja, akár még a spriccelés örömét is átélheted.