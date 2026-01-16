Teljesen lehetetlen IQ-teszt: valóságos lángelme vagy, ha megtalálod az elrejtett pizzát

Ez az egyszerűnek tűnő, de pokolian nehéz IQ-teszt megmutatja, hogy ki az, aki valóban észreveszi a lényeget a sok zavaró apróság közepette és ki az, akiknek csak a dühroham és az újrapróbálkozás lehetősége marad.

Figyelmeztetünk: minden idők egyik legnehezebb IQ-tesztje következik!

Forrás: Shutterstock

Minden idők legnehezebb IQ-tesztje, amit csak az emberiség 1%-a tud megoldani

A mai feladványunkban ismét a megfigyelőképességedet teszteljük.

Egy sok összetevős képen kell megtalálnod az elrejtett pizzaszeletet.

A feladatot külön nehezíti, hogy fekete-fehér képről van szó, ami még inkább összezavarja az agyadat.

Nem kellenek bonyolult számítások, optikai illúzió tesztek vagy kvízek ahhoz, hogy kiderüljön, mennyire éles az eszed: elég csupán egy ártatlannak tűnő feladat, ami úgy megdolgoztatja az agyad, mint a személyi edződ a tested újév másnapján.

Napjainkban ugyanis nem elég, ha csak a szépségápolásban és a trendekben vagy otthon: időről időre feltűnnek az interneten a legújabb trükkös IQ-tesztek, amikről aztán az egész társaság beszél.

Most épp ez a kedves kis cicás képes teszt van soron, ami amennyire cukinak tűnik, pont annyira veszedelmes: rengeteg apró részletből kell kiszúrnod ugyanis a jól elrejtett pizzaszeletet, ráadásul még a színek sem sietnek a segítségedre. Bizony, nem vicceltünk, amikor azt mondtuk, hogy ez egy nagyon nehéz IQ-teszt lesz, úgyhogy jobb, ha felkötöd a farmeredet! Készen állsz az agytornára? Mutatjuk a rejtvényt!

Az IQ-teszt feladványa.

Forrás: jagranjosh.com

Íme négy aranyos cica, akikből úgy tűnik, hogy csak az egyik házi kedvenc.

Kíváncsian bámulnak rád, de neked most nem velük kell foglalkoznod, hanem a képen bujkáló pizzaszelettel.

Csak 10 másodperced van a feladatra, úgyhogy jobb lesz, ha erősen koncentrálsz!

Pörgesd át a szemeddel a kép összes részletét jó alaposan.

Ugye szóltunk, hogy nem lesz könnyű?!

Ne add fel, ha elsőre nem találod, próbáld kicsit távolabbról nézni a képet!

Vigyázz, már csak pár másodperc van hátra!

Még egy utolsó lehetőség...

Az idő lejárt, mutatjuk a megfejtést!

Az IQ-teszt megfejtése.

Forrás: jagranjosh.com

Bizony, az egyik cica feje fölött bújt meg a háromszög alakú finomság. Ha sikerült megtalálnod, le a kalappal, nagyon ügyes vagy! Ha nem, ne csüggedj, inkább gyakorolj a Bors IQ-tesztjével!