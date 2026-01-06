Teljesen kiver a víz, ha a párod nem ír vissza? Okold a kötődési típusod! – Te tudod, neked milyen van?

Szorongva várod, hogy a párod kimutassa a szerelmét, és megbizonyosodj arról, hogy tényleg szeret? Ő pedig folyamatosan csak ellök magától, és saját teret kér, amitől te még jobban elkezdesz szorongani? Nem vagy egyedül! Párkapcsolatok ezrei mennek tönkre a felek különböző kötődési típusa miatt. Ideje felfedni, hogy a tiéd melyik a 4 típus közül!

Ha a telefonodhoz tapadva várod, hogy a kedvesed végre válaszoljon, az a kötődési típusodról árulkodik.

Forrás: Shutterstock

Mi az a kötődési típus?

A kötődési típust a gyermekkor formálja. Nehezen váltál el a szüleidtől az oviban? Vagy nyugodt voltál, mert tudtad, hogy úgyis visszajönnek?

A gyermekkorban kialakított kötődések rávilágíthatnak arra, hogy felnőttkorban hogyan kezeled a kapcsolataid.



Mindez a szerelem témakörében is sarkalatos pont lehet. Hiszen szakításhoz is vezethet, ha nem fektettek kellő figyelem a különböző kötődési típusotokra. Sőt, ha túlságosan szorongó típusú vagy, akkor meglehet, hogy valójában már nem is vagy szerelmes, csak kapcsolatfüggő. Az elkerülő típusúak pedig gyakran túl későn veszik észre, hogy mégsem kellett volna elengedniük a kezedet, így meglehet, hogy az ebbe a típusba tartozó exed szakítás után akar visszatérni az életedbe. De mit jelent a szorongó és az elkerülő kötődés?

A 4 kötődési típus

A felnőttkori kötődésben 4 típust különítenek el a pszichológusok.

Biztonságos: egészséges, kielégítő és tartós kapcsolatot tudnak kiépíteni.

Szorongó–aggodalmaskodó: félnek az elutasítástól és az elhagyatástól.

Elutasító–elkerülő: nehezen tudnak mély kapcsolatokat kialakítani.

Dezorganizált: bizonytalan és következetlen viselkedésűek.

Ideje lecsekkolni, hogy milyen vagy a párkapcsolatodban! Neked milyen a kötődési típusod?

Kötődési típus teszt

1. Kényelmetlenül érzem magam, amikor a szerelmem vagy a családtagjaim úgy viselkednek, mintha tőlem függenének.

A: Ezzel abszolút így vagyok.

B: Jaj ne, csak rám ne támaszkodjanak!

C: Ez egyáltalán nem zavar.

D: Nem, ha nehéz helyzetben vannak, akkor bármikor támaszkodhatnak rám.

2. Mindig én teszem meg az első lépést, de általában elvesztem az érdeklődésemet, miután megkaptam, amit akartam.

A: Pontosan!

B: Ez általában így szokott lenni.

C: Biztos, hogy nem én teszem meg az első lépést!

D: Ha kell megteszem az első lépést, de nem unok meg gyorsan dolgokat.