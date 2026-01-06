Teljesen kiver a víz, ha a párod nem ír vissza? Okold a kötődési típusod! – Te tudod, neked milyen van?

Szorongva várod, hogy a párod kimutassa a szerelmét, és megbizonyosodj arról, hogy tényleg szeret? Ő pedig folyamatosan csak ellök magától, és saját teret kér, amitől te még jobban elkezdesz szorongani? Nem vagy egyedül! Párkapcsolatok ezrei mennek tönkre a felek különböző kötődési típusa miatt. Ideje felfedni, hogy a tiéd melyik a 4 típus közül!
Mi az a kötődési típus?
A kötődési típust a gyermekkor formálja. Nehezen váltál el a szüleidtől az oviban? Vagy nyugodt voltál, mert tudtad, hogy úgyis visszajönnek?
A gyermekkorban kialakított kötődések rávilágíthatnak arra, hogy felnőttkorban hogyan kezeled a kapcsolataid.
Mindez a szerelem témakörében is sarkalatos pont lehet. Hiszen szakításhoz is vezethet, ha nem fektettek kellő figyelem a különböző kötődési típusotokra. Sőt, ha túlságosan szorongó típusú vagy, akkor meglehet, hogy valójában már nem is vagy szerelmes, csak kapcsolatfüggő. Az elkerülő típusúak pedig gyakran túl későn veszik észre, hogy mégsem kellett volna elengedniük a kezedet, így meglehet, hogy az ebbe a típusba tartozó exed szakítás után akar visszatérni az életedbe. De mit jelent a szorongó és az elkerülő kötődés?
A 4 kötődési típus
A felnőttkori kötődésben 4 típust különítenek el a pszichológusok.
- Biztonságos: egészséges, kielégítő és tartós kapcsolatot tudnak kiépíteni.
- Szorongó–aggodalmaskodó: félnek az elutasítástól és az elhagyatástól.
- Elutasító–elkerülő: nehezen tudnak mély kapcsolatokat kialakítani.
- Dezorganizált: bizonytalan és következetlen viselkedésűek.
Ideje lecsekkolni, hogy milyen vagy a párkapcsolatodban! Neked milyen a kötődési típusod?
Kötődési típus teszt
1. Kényelmetlenül érzem magam, amikor a szerelmem vagy a családtagjaim úgy viselkednek, mintha tőlem függenének.
A: Ezzel abszolút így vagyok.
B: Jaj ne, csak rám ne támaszkodjanak!
C: Ez egyáltalán nem zavar.
D: Nem, ha nehéz helyzetben vannak, akkor bármikor támaszkodhatnak rám.
2. Mindig én teszem meg az első lépést, de általában elvesztem az érdeklődésemet, miután megkaptam, amit akartam.
A: Pontosan!
B: Ez általában így szokott lenni.
C: Biztos, hogy nem én teszem meg az első lépést!
D: Ha kell megteszem az első lépést, de nem unok meg gyorsan dolgokat.
3. Tudom, hogy teljesen önmagamat adhatom egy kapcsolatban, ha elég időt töltöttünk már együtt ahhoz, hogy kényelmesen érezzem magam.
A: Nem szoktam ezt érezni.
B: Nem nagyon merném teljesen önmagamat adni.
C: Azért ez nem teljesen így van.
D: Ez abszolút így van.
4. Néha visszafogom magam a kapcsolataimban, mert úgy érzem, hogy ha túl sokat osztok meg magamról, akkor sérülhetek.
A: Ezzel kicsit egyet tudok érteni.
B: Igen! Igen! Igen!
C: Ez általában tényleg így van.
D: Ha úgy érezném, hogy sérülnék, akkor nem töltenék időt azzal az emberrel.
5. Sokszor aggódom, hogy a szeretteim nem szeretnek annyira, amennyire én őket.
A: Ezzel egyáltalán nem értek egyet.
B: Nem érdekel annyira.
C: Ez a legnagyobb félelemem.
D: A lényeg, hogy harmónia legyen köztünk. Ha nem viszonzott a szeretet, az úgyis előbb, vagy utóbb kiderül.
6. Jó barátnak és partnernek tartom magam.
A: Nem gondolom, hogy így lenne.
B: Azt hiszem, hogy erre törekszem.
C: Nem az számít, hogy én mit gondolok, hanem, hogy ők mit éreznek.
D: Abszolút így gondolom.
Személyiségteszt eredménye
Ha a legtöbb válaszod A:
Te az elkerülő kötődési típussal rendelkező emberek közé tartozol. Nehezen tudsz elmélyülni egy kapcsolatban, mivel félsz az intimitástól, sőt, kényelmetlenül érzed magad, ha valaki megpróbál közeledni hozzád.
Ha a legtöbb válaszod B:
Te a dezorganizált típusúak közé tartozol. Nehezen bízol meg másokban, illetve az érzelmeid szabályozása is nagyon nehezen megy. A szorongó és az elkerülő stílus jeleit is magadban hordozod.
Ha a legtöbb válaszod C:
Te a szorongó típusúak táborát erősíted. Mivel félsz attól, hogy elhagynak, ezért másoktól vársz megerősítést. Sokszor értéktelennek érzed magad, a kritikára pedig nagyon érzékeny vagy.
Ha a legtöbb válaszod D:
Te a biztonságos kötődéssel rendelkező emberek közé tartozol, vagyis könnyen megbízol másokban, és a nyílt kommunikáció sem esik nehezedre. A konfliktusok helyén kezelése és megoldása is könnyedén megy, és érzelmileg is elérhető vagy.
Ezt tanulhattad a cikkünkből
Most már tudod, hogy mi a kötődési típusod, sőt, azt is kideríthetted, hogy a párod melyik csoportba tartozik. De nyugi, ezek a típusok nincsenek kőbe vésve, kellő tudatossággal és figyelemmel tudsz változtatni rajta, hogy összecsiszolódj egy számodra fontos emberrel.
