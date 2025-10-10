Helyesíráskvíz: ha tudod, mi ezeknek a szavaknak a szófaja, okosabb vagy az átlagnál

Főnév, ige, melléknév, névmás, névszók, kötőszók, igekötők – ezeket általános iskolában mindenkinek meg kellett tanulni. Te hogy emlékszel a szófajokra, nehéz volt?

Milyen régen volt, hogy szófajok felismeréséből írtál dolgozatot?

Forrás: Shutterstock

Legtöbbünknek ma is gondolkodnia kell, melyik szó milyen szófajú

Nincs ezzel semmi baj. Míg egyeseknek nem okoz gondot, hogy a szavakat szófajok szerint csoportosítsák, addig másoknak ez nem megy könnyen. A legnagyobb nehézséget a határozószók és az igekötők szokták okozni, de megnyugtatunk: még azok is zavarba jönnek időnként, akik éveken át behatóan foglalkoztak a szófajokkal az egyetemen.

Mielőtt kitöltenéd a szófajkvízt, adunk egy kis segítséget:

A főnév a valóságban is létező, vagy ilyennek képzelt élőlények, élettelen tárgyak vagy gondolati dolgok nevét jelöli. A főnév a mondatban legtöbbször az alany szerepét tölti be. Az ige cselekvést, történést, létezést, állapotot kifejező szófaj. Az ige toldaléka rámutat a cselekvő személyére, számára, a cselekvés idejére, módjára, és rámutathat a cselekvés irányulására. Az ige a mondatban az állítmány szerepét tölti be. A melléknév tulajdonságot, minőséget és valahová tartozást jelölő szófaj. A határozószó szintén szófaj, amely toldalékok nélkül, önmagában is kifejezi a cselekvés, történés vagy létezés idejét, helyét, módját vagy egyéb körülményeit, például holnap, jelenleg, szépen, gyorsan.

Többet nem segítünk, most te jössz, töltsd ki szófajfelismerő kvízünket! Ne feledd, ha 6-ot eltalálsz a 8-ból, az már jobb, mint az átlag.