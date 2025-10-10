Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Helyesíráskvíz: ha tudod, mi ezeknek a szavaknak a szófaja, okosabb vagy az átlagnál

AI, mesterséges intelligencia, helyesírás
Shutterstock - PeopleImages.com - Yuri A
teszt nyelvhelyesség nyelvtan kvíz
Jónás Ágnes
2025.10.10.
Rég volt már az érettségi? Bizonyára dolgozatot sem írtál azóta túl sűrűn, vagy legalábbis nem szófajokból. Most itt az idő, hogy ezzel a szófajkvízzel teszteld a tudásod, és felidézd, amiket nyelvtanból tanultál az általános iskolában.

Főnév, ige, melléknév, névmás, névszók, kötőszók, igekötők – ezeket általános iskolában mindenkinek meg kellett tanulni. Te hogy emlékszel a szófajokra, nehéz volt? 

szófaj
Milyen régen volt, hogy szófajok felismeréséből írtál dolgozatot? 
Forrás: Shutterstock

Legtöbbünknek ma is gondolkodnia kell, melyik szó milyen szófajú

Nincs ezzel semmi baj. Míg egyeseknek nem okoz gondot, hogy a szavakat szófajok szerint csoportosítsák, addig másoknak ez nem megy könnyen. A legnagyobb nehézséget a határozószók és az igekötők szokták okozni, de megnyugtatunk: még azok is zavarba jönnek időnként, akik éveken át behatóan foglalkoztak a szófajokkal az egyetemen

Mielőtt kitöltenéd a szófajkvízt, adunk egy kis segítséget:

A főnév a valóságban is létező, vagy ilyennek képzelt élőlények, élettelen tárgyak vagy gondolati dolgok nevét jelöli. A főnév a mondatban legtöbbször az alany szerepét tölti be. Az ige cselekvést, történést, létezést, állapotot kifejező szófaj. Az ige toldaléka rámutat a cselekvő személyére, számára, a cselekvés idejére, módjára, és rámutathat a cselekvés irányulására. Az ige a mondatban az állítmány szerepét tölti be. A melléknév tulajdonságot, minőséget és valahová tartozást jelölő szófaj. A határozószó szintén szófaj, amely toldalékok nélkül, önmagában is kifejezi a cselekvés, történés vagy létezés idejét, helyét, módját vagy egyéb körülményeit, például holnap, jelenleg, szépen, gyorsan.

Többet nem segítünk, most te jössz, töltsd ki szófajfelismerő kvízünket! Ne feledd, ha 6-ot eltalálsz a 8-ból, az már jobb, mint az átlag.

Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1/8 Mi a szófaja a következőnek: háromnegyed (?)
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2/8 Mi a szófaja a következőnek: mindenki (?)
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3/8 Mi a szófaja a következőnek: követendő (?)
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4/8 Mi a szófaja a következőnek: is (?)
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5/8 Mi a szófaja a következőnek: amilyen (?)
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6/8 Milyen szófajú a „gyorsan” szó?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
7/8 Milyen szófajú a „piros” szó az alábbi mondatban: Piros almát ettem.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
8/8 Milyen szófajú a „fel” szó az alábbi mondatban: Felment a lépcsőn.

Ly vagy j? 10-ből 10 pontot csak a magyar lakosság 30 %-a ér el ebben a helyesírási kvízben

Jól ment a nyelvtan az általános iskolában, és hamar megtanultad, mely szavakat írjuk ly-nal és melyeket j-vel? Helyesírási kvízünkkel most tesztelheted, mire emlékszel.

Összetett szavak kvíze: ha jó voltál nyelvtanból, még akkor sem biztos, hogy sikerülni fog

Teszteld magad!

Teszteld magad!

