IQ-teszt: villámgyors és trükkös matekpélda, ha 7 másodperc alatt letesztelnéd a logikádat

Mentek a törtek? Hogy álltál a deriválással? Nyugi, ezekre most egyáltalán nem lesz szükséged, csakis az alapokra, no meg persze némi logikára. Készen állsz erre a rapid, 7 másodperces IQ-tesztre? Akkor vágj bele!
IQ-teszt: villámgyors képes rejtvény
Nem véletlen, hogy az online IQ-tesztek ekkora népszerűségnek örvendenek. Hiszen mindössze pár másodperc alatt megtudhatod, hogy mennyire vág az agyad. Közben pedig észrevétlenül a logikád is erősödhet, nem beszélve a koncentrációs és a kreatív problémamegoldó képességedről.
Ebben a matematikai kihívásban iskolai tárgyak rejtik a feladványt és a megoldást is, a tét pedig az, hogy sikerül-e 7 másodperc alatt megfejtened. A feladat egyszerűnek tűnik, de őszintén, ez egy nagyon cseles IQ-teszt, minden figyelmedre szükség lesz. Azért ne rémülj meg tőle. Indulhat az óra? Akkor hajrá!
Pörgesd fel az agyad!
Kezd az első sorral, majd haladj lefelé, de figyelj, hogy hol látsz összeadást, kivonást vagy épp szorzást, és lehet, hogy a műveleti sorrendre is szükséged lesz! Próbáld minél gyorsabban kiszámolni az egyes elemek összegét – táska, füzet, ceruza. Az óra ketyeg, már alig maradt időd. Sikerült kiszámolnod a képes rejtvény megfejtését?
Az IQ-teszt megoldása
- Táska + táska = 20 (egy táska 10)
- Táska + füzet = 15 (egy füzet 5)
- Füzet – ceruza = 3 (egy ceruza 2)
Eddig biztosan ment, de most jön a neheze. A végső lépésnél a táska egy ceruzával együtt szerepel a képen – a táska első zsebében van a ceruza –, így az összegük automatikusan összeadódik (10 + 2 = 12). Tehát az utolsó matematikai művelet így fog kinézni: 12 – 2×5. Mivel a műveleti sorrend szerint a szorzást kell előbb elvégezni, így marad a 12-10, vagyis a megfejtés a 2.
Ha sikerült megoldanod időn belül ezt a nehéz matek IQ-tesztet, gratulálunk, nemcsak a matektudásod szuper, de a logikai érzéked is, ráadásul nem kerülik el a figyelmedet az apró részletek sem.
Mit tanulhattál ebből?
Az ilyen villámgyors matekfeladványok megtanítanak arra, hogy gyorsan, mintákban gondolkodj. Számtalan készségedet kellett bevetned, hogy megold ezt a képes rejtvényt, még akkor is, ha nem sikerült végül rájönnöd a megfejtésre. Rájöhettél, hogy a logika néha sokkal fontosabb, mint a nyers számolási tempó. Gyakorolj hasonló IQ-kihívásokkal, hogy egyre gyorsabban és rutinosabban tudd megoldani őket.
