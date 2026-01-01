IQ-teszt: villámgyors és trükkös matekpélda, ha 7 másodperc alatt letesztelnéd a logikádat

Mentek a törtek? Hogy álltál a deriválással? Nyugi, ezekre most egyáltalán nem lesz szükséged, csakis az alapokra, no meg persze némi logikára. Készen állsz erre a rapid, 7 másodperces IQ-teszt­re? Akkor vágj bele!

Ez a matekfeladvány egy nagyon cseles IQ-teszt.

IQ-teszt: villámgyors képes rejtvény

Nem véletlen, hogy az online IQ-tesztek ekkora népszerűségnek örvendenek. Hiszen mindössze pár másodperc alatt megtudhatod, hogy mennyire vág az agyad. Közben pedig észrevétlenül a logikád is erősödhet, nem beszélve a koncentrációs és a kreatív problémamegoldó képességedről.

Ebben a matematikai kihívásban iskolai tárgyak rejtik a feladványt és a megoldást is, a tét pedig az, hogy sikerül-e 7 másodperc alatt megfejtened. A feladat egyszerűnek tűnik, de őszintén, ez egy nagyon cseles IQ-teszt, minden figyelmedre szükség lesz. Azért ne rémülj meg tőle. Indulhat az óra? Akkor hajrá!

Képes IQ-teszt, aminél a matektudásod és a logikád is számít.

Pörgesd fel az agyad!

Kezd az első sorral, majd haladj lefelé, de figyelj, hogy hol látsz összeadást, kivonást vagy épp szorzást, és lehet, hogy a műveleti sorrendre is szükséged lesz! Próbáld minél gyorsabban kiszámolni az egyes elemek összegét – táska, füzet, ceruza. Az óra ketyeg, már alig maradt időd. Sikerült kiszámolnod a képes rejtvény megfejtését?

Az IQ-teszt megoldása

Táska + táska = 20 (egy táska 10)

Táska + füzet = 15 (egy füzet 5)

Füzet – ceruza = 3 (egy ceruza 2)

Eddig biztosan ment, de most jön a neheze. A végső lépésnél a táska egy ceruzával együtt szerepel a képen – a táska első zsebében van a ceruza –, így az összegük automatikusan összeadódik (10 + 2 = 12). Tehát az utolsó matematikai művelet így fog kinézni: 12 – 2×5. Mivel a műveleti sorrend szerint a szorzást kell előbb elvégezni, így marad a 12-10, vagyis a megfejtés a 2.

Ha sikerült megoldanod időn belül ezt a nehéz matek IQ-tesztet, gratulálunk, nemcsak a matektudásod szuper, de a logikai érzéked is, ráadásul nem kerülik el a figyelmedet az apró részletek sem.

Mit tanulhattál ebből? Az ilyen villámgyors matekfeladványok megtanítanak arra, hogy gyorsan, mintákban gondolkodj. Számtalan készségedet kellett bevetned, hogy megold ezt a képes rejtvényt, még akkor is, ha nem sikerült végül rájönnöd a megfejtésre. Rájöhettél, hogy a logika néha sokkal fontosabb, mint a nyers számolási tempó. Gyakorolj hasonló IQ-kihívásokkal, hogy egyre gyorsabban és rutinosabban tudd megoldani őket.

