Gordon Ramsay felesége, Tana Ramsay szívszorító döntést hozott a gyermekük elvesztése után

Az elmúlt hónapok az örömteli pillanatokról és a szerelemről szóltak a Ramsay család háza táján. Gordon Ramsay lánya, Holly Ramsay ugyanis decemberben összeházasodott olimpikon kedvesével, Adam Peatyvel. Az örömanyáról, Tana Ramsayről azonban kevés szó esett, miután inkább egy kisebb családi viszálytól volt hangos a sajtó. Most azonban kiderült, hogy Gordon Ramsay felesége néhány hónapja megkezdte egyetemi tanulmányait és ha minden jól halad, hamarosan szülésznőként fog praktizálni.

Gordon Ramsay felesége szülésznőnek tanul

Forrás: NurPhoto

Gordon Ramsay felesége segíteni szeretne a többi édesanyának

A Mirror elevenítette fel, hogy a mostanra hatgyermekes édesanya néhány évvel ezelőtt egy egészségügyi komplikációt követően elveszítette az 5 hónapos magzatát, Rockyt. A Ramsay házaspár nehezen dolgozta fel a kisfiuk elvesztését, azonban azóta sikerült kilábalniuk az önostorozásból. Sőt, a legfrissebb hírek szerint Tana Ramsay a fájdalmát inspirációként használja és eldöntötte, hogy hosszú évek munkája után szakmát vált. A korábban szakácsként, írónőként és médiaszemélyiségként is tevékenykedő hölgy ugyanis egyetemi tanulmányokat végez tavaly óta és ha minden jól megy, akkor hamarosan szülésznő válik belőle. Erről a család egyik bennfentese árult el részleteket a lapnak:

„Korábban óvónőként is dolgozott, fantasztikus és kedves anya és barát. Tana az a személy, akit magad mellett szeretnél tudni a szülésednél. Tana jelenleg egy hároméves, nappali képzésen tanul ezután kezdene gyakornokkén egy NHS-kórházban" - árulta el a lap forrása. A család bennfentese felelevenítette azt is, hogy Gordon Ramsay felesége korábban a férjével együtt adta át a 2024-es Nagy-Britannia Büszkesége-díjat a 87 éves szülésznőnek, Agnes Nisbettnek. Értesülései szerint ekkor döntötte el, hogy ennek a hivatásnak szeretne élni az élete hátralévő részében.

