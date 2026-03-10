Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 10., kedd Ildikó

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Oscar 2026
karrierváltás

Gordon Ramsay felesége, Tana Ramsay szívszorító döntést hozott a gyermekük elvesztése után

karrierváltás szülésznő vetélés Tana Ramsay Gordon Ramsay
Komáromi Bence
2026.03.10.
Tana Ramsay 2016-ban elveszítette az egyik kisbabáját. Gordon Ramsay felesége ezért úgy döntött, hogy 51 évesen karriert vált és szülésznőnek áll.

Az elmúlt hónapok az örömteli pillanatokról és a szerelemről szóltak a Ramsay család háza táján. Gordon Ramsay lánya, Holly Ramsay ugyanis decemberben összeházasodott olimpikon kedvesével, Adam Peatyvel. Az örömanyáról, Tana Ramsayről azonban kevés szó esett, miután inkább egy kisebb családi viszálytól volt hangos a sajtó. Most azonban kiderült, hogy Gordon Ramsay felesége néhány hónapja megkezdte egyetemi tanulmányait és ha minden jól halad, hamarosan szülésznőként fog praktizálni.

Gordon Ramsay felesége szülésznőnek tanul
Gordon Ramsay felesége szülésznőnek tanul
Forrás: NurPhoto

Gordon Ramsay felesége segíteni szeretne a többi édesanyának

A Mirror elevenítette fel, hogy a mostanra hatgyermekes édesanya néhány évvel ezelőtt egy egészségügyi komplikációt követően elveszítette az 5 hónapos magzatát, Rockyt. A Ramsay házaspár nehezen dolgozta fel a kisfiuk elvesztését, azonban azóta sikerült kilábalniuk az önostorozásból. Sőt, a legfrissebb hírek szerint Tana Ramsay a fájdalmát inspirációként használja és eldöntötte, hogy hosszú évek munkája után szakmát vált. A korábban szakácsként, írónőként és médiaszemélyiségként is tevékenykedő hölgy ugyanis egyetemi tanulmányokat végez tavaly óta és ha minden jól megy, akkor hamarosan szülésznő válik belőle. Erről a család egyik bennfentese árult el részleteket a lapnak:

„Korábban óvónőként is dolgozott, fantasztikus és kedves anya és barát. Tana az a személy, akit magad mellett szeretnél tudni a szülésednél. Tana jelenleg egy hároméves, nappali képzésen tanul ezután kezdene gyakornokkén egy NHS-kórházban" - árulta el a lap forrása. A család bennfentese felelevenítette azt is, hogy Gordon Ramsay felesége korábban a férjével együtt adta át a 2024-es Nagy-Britannia Büszkesége-díjat a 87 éves szülésznőnek, Agnes Nisbettnek. Értesülései szerint ekkor döntötte el, hogy ennek a hivatásnak szeretne élni az élete hátralévő részében.

A Ramsay családdal kapcsolatos további érdekességeket itt tudod elolvasni:

Folytatódik a családi viszály: Gordon Ramsay szerint hazugságokat terjesztenek róluk a médiában

A világhírű séf nemrég arról beszélt, hogy a veje rokonsága mindent megtesz annak érdekében, hogy rossz fényben tüntesse fel őt és a feleségét.

„Brooklynt elvakítja a szerelem" Gordon Ramsay is beszállt a Beckham családi viszályba

A sztárszakács Victoria és David Beckham oldalára állt a Beckham családi viszályban. Gordon Ramsay szerint Brooklyn Beckham nem tud józan döntéseket hozni a szerelem miatt.

Less be a kulisszák mögé: mutatjuk a Holly Ramsay nászútján készült képeket

Gordon Ramsay lánya néhány héttel ezelőtt házasodott össze az olimpikon szerelmével, Adam Peatyvel. Az ifjú házasok most hazatértek a nászútjukról és megosztották az ott készült romantikus képeiket.

 

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu