Anyák nagy személyiségtesztje − Harcos, lelkes, békés vagy hűséges vagy?

Ha már egyszer is feltetted magadnak a kérdést, hogy „milyen típusú anya vagyok?”, akkor most elérkezett a te időd! Személyiségtesztünk segítségével ugyanis mindössze hét kérdésből kiderítheted, hogy az anyatípusok közül melyik jellemez téged leginkább. Felkészültél arra, hogy szembenézz magaddal? Fontos, hogy a válaszadás során sose próbálj megfelelni egy elvárt képnek, feltéve persze, ha a célod egy reális eredmény.

Anyatípusok-személyiségteszt, avagy nézz bele a tükörbe

Arra a kérdésre, hogy milyen a jó anya, szinte lehetetlen egyetlen választ adni. Miért? Az ok egyszerű: mivel sokféle jó anya létezik, ahogyan sokféle jó gyerek és jó család is. Talán a legfontosabb, hogy hitelesen tudd anyaként képviselni a nevelési elveidet, de az se mellékes, hogy a családi dinamika mindenki számára komfortos legyen, amely megadja a kellő támogatást és érzelmi biztonságot a gyermek számára. Az, hogy az anyatípusok közül melyikbe tartozol, a saját személyiségedtől, mintáidtól és felismeréseidtől egyaránt függ.

Milyen anya vagyok? − Teszt

1. Hogyan állsz a családi döntésekhez?

a.) Alaposan átgondolom, és előre felkészülök a lehetséges zökkenőkre.

b.) Inkább az ösztöneimre hagyatkozom.

c.) Határozottan, magabiztosan irányítok, hogy minden úgy történjen, ahogy szerintem történnie kell.

d.) Igyekszem mindenki érdekét szem előtt tartani.

2. Mi jellemez téged leginkább a gyermekekkel kapcsolatos problémamegoldás terén?

a.) Már előre látom a lehetséges nehézségeket.

b.) Szinte bármire könnyen találok kreatív megoldást.

c.) Bátran vetem bele magam, mert szeretem a kihívásokat.

d.) Nem szeretem a konfliktusokat, inkább a harmóniára törekszem.

3. Milyen a családi napirend?

a.) Számomra az egyik legfontosabb a rend és a biztonság megteremtése.

b.) Szeretem a spontán dolgokat, és a kalandos, változatos napokat.

c.) Előre lefektetett szabályok szerint működünk.

d.) Általában a többiek igényeihez alkalmazkodom.

4. Mi a legfontosabb számodra anyaként?

a.) Biztonságot és megbízhatóságot nyújtani a gyerekeimnek.

b.) Boldogsággal és vidámsággal megtölteni a napokat.