Tudod, hogy milyen típusú eljegyzési gyűrű illik a kezedhez? A személyiségtesztünk megmondja!

Egy eljegyzésre mindig fel kell készítenünk a lelkünket! Akkor is, ha a pasiddal még csak friss a dolog, és akkor is, ha még csak szemezgetsz a kínálatból. Derítsd ki a személyiségtesztünk alapján, hogy a te személyiségedhez vajon milyen eljegyzési gyűrű passzol.
Személyiségteszt az esküvő témakörében
A házasság egy óriási mérföldkő minden ember életében. Ezért természetesen mindig fel kell rá készülni jó időben. Azt is tudhatod előre bizonyos jelekből, hogy a párod mikor fogja megkérni a kezed, ha pedig már megvan a gyűrű, akkor személyiségtesztekből azt is kiderítheted, hogy milyen feleség leszel, sőt azt is, hogy milyen menyasszonyi ruha illik hozzád a leginkább.
De ne siessünk még annyira előre! Először is, érdemes kideríteni, hogy vajon milyen lenne számodra a tökéletes gyűrű! És természetesen nem érdekel senkit, ha éppen nem te vagy a világ legszebb kezű nője, egy szerelmes eljegyzési gyűrűtől minden női kéz fel tud ragyogni. Főleg ha az passzol a személyiségedhez!
Személyiségteszt: milyen eljegyzési gyűrű passzol hozzád?
De lássuk is a tesztet, amellyel felkészítheted magadat is és titkon a pasidat is, hogy mi legyen a nagybetűs gyűrű.
1. Melyik program tud igazán feltölteni?
A: egy romantikus vacsora gyertyafénnyel
B: egy spontán utazás
C: egy városi esemény
D: egy nyugodt este otthon
2. Mit jelent számodra az eljegyzés?
A: az örök szerelmet és romantikát
B: egy közös kaland kezdetét
C: egy fontos mérföldkövet, melyet együtt élhetünk meg
D: egy bensőséges ígéretet, szinte egy titkot, amely kettőnk között köttetett
3. Melyik leírás passzol hozzád a leginkább?
A: szentimentális és rendszerető
B: bátor, de hagyománytisztelő
C: magabiztos és stílusos
D: természetes és nyugodt
4. Milyen filmet választanál egy nyugodt estéhez?
A: klasszikus, romantikus filmet
B: kalandos, fekete-fehér filmet
C: olyat, amit még nem láttam
D: valami fantasyt
5. Milyen esküvőt képzelsz el magadnak?
A: hagyományos és elegáns ceremóniát
B: különleges helyszínen lévőt, csupa romantikus fényekkel
C: modern és letisztult szertartást, szűk családi körben
D: valami romantikusat a természetben
Személyiségteszt megoldása
Ha a legtöbb válaszod A: klasszikus gyémántgyűrű
Hozzád egy klasszikus és elegáns gyémántgyűrű illik. Időtálló, nőies és mindig divatos – akár csak a te romantikus lelked.
Ha a legtöbb válaszod B: vintage gyűrű
Hozzád egy különleges vintage gyűrű illik, mely színes kövekkel van kidíszítve. Számodra nem a drágakő értéke a lényeg, hanem az, hogy a hőn szeretett ékszereid történeteket meséljenek.
Ha a legtöbb válaszod C: egyszerű, letisztult, modern gyűrű
A te világod az egyszerű letisztultság, épp ezért egy formabontó, modern gyűrű illik hozzád. Minek ide kő, ha a gyűrű kompozíciója is kellő hatást ér el?
Ha a legtöbb válaszod D: különleges, tündeszerű gyűrű
Finom, titokzatos és fantáziavilágba illő – hozzád ilyen gyűrű illik. Ezzel akár eladhatnád magad tündének vagy tündérnek, senki nem kérdőjelezne meg.
Ezt tanulhattad a személyiségtesztünkből
Most már tudod, hogy milyen eljegyzési gyűrű passzol a személyiségedhez. Hagyd „véletlenül” megnyitva az eredményt a párod előtt, hogy neki is leessen a tantusz, és olyan gyűrűt kaphass, amelyet megérdemelsz!
