Tudod, hogy milyen típusú eljegyzési gyűrű illik a kezedhez? A személyiségtesztünk megmondja!

Egy eljegyzésre mindig fel kell készítenünk a lelkünket! Akkor is, ha a pasiddal még csak friss a dolog, és akkor is, ha még csak szemezgetsz a kínálatból. Derítsd ki a személyiségtesztünk alapján, hogy a te személyiségedhez vajon milyen eljegyzési gyűrű passzol.

A személyiségtesztünk kiválasztja a leendő vőlegényed helyett, hogy milyen lesz a tökéletes gyűrűd.

Forrás: Shutterstock

Személyiségteszt az esküvő témakörében

A házasság egy óriási mérföldkő minden ember életében. Ezért természetesen mindig fel kell rá készülni jó időben. Azt is tudhatod előre bizonyos jelekből, hogy a párod mikor fogja megkérni a kezed, ha pedig már megvan a gyűrű, akkor személyiségtesztekből azt is kiderítheted, hogy milyen feleség leszel, sőt azt is, hogy milyen menyasszonyi ruha illik hozzád a leginkább.

De ne siessünk még annyira előre! Először is, érdemes kideríteni, hogy vajon milyen lenne számodra a tökéletes gyűrű! És természetesen nem érdekel senkit, ha éppen nem te vagy a világ legszebb kezű nője, egy szerelmes eljegyzési gyűrűtől minden női kéz fel tud ragyogni. Főleg ha az passzol a személyiségedhez!

Személyiségteszt: milyen eljegyzési gyűrű passzol hozzád?

De lássuk is a tesztet, amellyel felkészítheted magadat is és titkon a pasidat is, hogy mi legyen a nagybetűs gyűrű.

1. Melyik program tud igazán feltölteni?

A: egy romantikus vacsora gyertyafénnyel

B: egy spontán utazás

C: egy városi esemény

D: egy nyugodt este otthon

2. Mit jelent számodra az eljegyzés?

A: az örök szerelmet és romantikát

B: egy közös kaland kezdetét

C: egy fontos mérföldkövet, melyet együtt élhetünk meg

D: egy bensőséges ígéretet, szinte egy titkot, amely kettőnk között köttetett

3. Melyik leírás passzol hozzád a leginkább?

A: szentimentális és rendszerető

B: bátor, de hagyománytisztelő

C: magabiztos és stílusos

D: természetes és nyugodt

4. Milyen filmet választanál egy nyugodt estéhez?

A: klasszikus, romantikus filmet

B: kalandos, fekete-fehér filmet

C: olyat, amit még nem láttam

D: valami fantasyt

5. Milyen esküvőt képzelsz el magadnak?

A: hagyományos és elegáns ceremóniát

B: különleges helyszínen lévőt, csupa romantikus fényekkel

C: modern és letisztult szertartást, szűk családi körben

D: valami romantikusat a természetben