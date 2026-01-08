Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 8., csütörtök Gyöngyvér

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
optikai illúzió

Ne csak nézz, figyelj is: mindent elárul rólad ez a félperces személyiségteszt

Credit: tiktok -
optikai illúzió önismeret személyiségteszt
Nagy Kata
2026.01.08.
Ez a személyiségteszt nem tartalmaz bosszantó kérdéseket, vagy fura talányokat: csupán egy képre kell ránézned és amit először meglátsz, mindent elárul rólad.

Ez az optikai illúzión alapuló gyors személyiségteszt feltárja, hogy milyen célokkal, álmokkal és félelmekkel küzdesz és olyan rejtett személyiségjegyeket is, amiket talán még eddig te sem fedeztél fel saját magadban. 

Férfi pszichológus segítségével személyiségtesztet végez
Ebben a személyiségtesztben az intuícióidra kell hallgatnod. 
Forrás: Shutterstock

Személyiségteszt az igazán bevállalósoknak 

Van valami különleges oka annak, hogy nem tudunk elmenni egy személyiségteszt mellett anélkül, hogy meg ne néznénk: hiszen ki az az égetnivaló bolond, aki ne akarná tudni, hogy mit árul el róla a kedvenc bugyija, vagy a kedvenc péntek esti koktélja

Az ilyen vicces, apró kis tesztek egy percre kirángatnak bennünket az unalmas hétköznapokból és sokszor tényleg rávilágítanak olyan dolgokra, amiket nem is gondoltunk volna magunkról, aztán pedig nincs megállás: csak arra tudunk gondolni, hogy tényleg ilyenek vagyunk-e és hogy vajon ez rajtunk kívül mindenkinek feltűnt?

A mai tesztünkben nagyon egyszerű a feladat: csupán egy képet kell megnézned és megjegyezni azt, amit először megláttál rajta. Felkészültél? Akkor gyerünk! 

Íme a kép: 

Mit látsz meg először a képen? 
Forrás: Credit: tiktok

Ha a halat láttad meg először: 

Először a halacskát szúrtad ki? Akkor minden bizonnyal téged szörnyen nehéz átverni, ugyanis azonnal kiszúrsz minden sumákolást és nem is hagyod szó nélkül, mivel elképesztően erős az igazságérzeted. Viszont nem provokálod mindenáron a konfliktust: a legtöbbször szimplán azzal bünteted a másikat, hogy teljes mértékben ignorálod. Mivel remekül palástolod az érzelmeidet, sokan érzéketlennek, vagy bizalmatlannak gondolnak, de valójában melegszívű és empatikus vagy azokkal, akiket érdemesnek tartasz arra, hogy bizalmadba fogadd. 

Ha a macskát láttad meg először: 

Azok az emberek, akik a cicát látják meg, gyakran kiszámíthatatlanok, mivel mindig a szívükre hallgatnak és nehezen tartják magukban a véleményüket. Ezzel együtt empatikusak és nagyon melegszívűek, akik szívesen segítenek másoknak még akkor is, ha azzal saját maguk számára gyártanak plusz feladatot. Bárkivel is vesznek össze, hamar elpárolog a dühük és könnyedén megbocsátanak és ahhoz, akit szeretnek, a végletekig hűségesek. 

Szeretnél még egy kicsit tanulni saját magadról? Akkor csekkold a Bors párkapcsolati személyiségtesztjét, vagy találj rá a saját stílusodra ezzel a teszttel!

Hogyan lát beléd ez a személyiségteszt? 

Ezek a gyors és egyszerű személyiségtesztek pontosan rámutatnak arra, hogy milyen ember vagy valójában, az alapján, hogy milyen a megfigyelőképességed, vagy milyenek a belső intuícióid. Ebben a tesztben minden azon dől el, hogy mit látsz meg először: a halat, vagy a macskát. 

Ha pedig még szívesen olvasgatnál a személyiségjegyekről, ezeket a cikkeket ajánljuk: 

Személyiségteszt: rejtett énedről árulkodik, hogy melyik téli tárgyat választod

Vannak kifejezetten a leghidegebb évszakhoz köthető tárgyak. Most elhoztunk hármat, neked pedig annyi a dolgod, hogy válassz egyet. Ez a személyiségteszt rengeteget elárul rólad.

Személyiségteszt: mit láttál meg először? A válasz felfedi a személyiséged rejtett titkait

Ebből a személyiségtesztből megismerheted azokat a gondolatokat is, amiket még magadnak sem vallasz be.

Született csalók? Ismerd fel a profi hazudozók 7 legjellemzőbb tulajdonságát!

Van, aki csak néha füllent, és van, akinek a hazugság az anyanyelve. Dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológus elárulja, honnan tudod, ha hazug emberrel van dolgod.

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu