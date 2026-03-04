Döbbenetes vallomás: „Tudom, miért vitte a lányait Epsteinhez Sarah Ferguson, és ez azóta is kísért”

Az Epstein-akták nyilvánosságra kerülése után ismét reflektorfénybe került a kérdés, miért engedte Sarah Ferguson és András herceg, hogy lányaik kapcsolatba kerüljenek Jeffrey Epsteinnel. Emma Mackenzie újságíró és királyi szakértő szerint a háttérben nem pusztán rossz ítélőképességük állt, hanem egyfajta számító hozzáállás is.

András herceg lányaival, Beatrix és Eugénia hercegnővel - Sarah Ferguson a gyerekeit is elvitte Epsteinhez

Forrás: Getty Images

András herceg és Sarah Ferguson lenéztek másokat

Mackenzie arra utal ezzel, hogy András herceg és volt felesége, Sarah Ferguson már régen lenézően bántak azokkal, akiket a társadalmi hierarchiában maguk alatt állónak tekintettek. A hercegről több forrás is azt állította, hogy durván viselkedett a királyi személyzettel, sőt testvérével, Eduárd herceggel sem volt kedves. Egykori udvari alkalmazottak beszámolói szerint gyakran ingerülten utasítgatta segítőit, és nehezen viselte, ha nem a megfelelő módon szólították, vagy elmulasztották a hivatalos etikett szerinti meghajlást.

Egy másik királyi szakértő, Tom Quinn korábbi alkalmazottak elmondása alapján „klasszikus zaklatóként” jellemezte a herceget, Andrew Lownie történész pedig Entitled című könyvében részletesen írt arról, hogy András herceg rendszeresen dührohamot kapott, ha címét nem használták megfelelően.

Egy, a Mirrorban megjelent írás szerint olyan pletykák is napvilágot láttak, hogy a személyzet tagjait túlzottan megterhelő feladatokra kötelezték, és egy alkalmazottat állítólag azért bocsátottak el, mert a herceg nem tudta elviselni az arcán lévő szemölcsét. A beszámolók szerint Sarah Ferguson sem volt könnyű természet. Róla így fogalmaztak: „Fergie egyik pillanatban felemel, a másikban a porba tipor.”

Emma Mackenzie szerint a társadalmi státuszukhoz mérten András és Fergie anyagi helyzete nem mindig volt stabil. A hercegné több alkalommal pénzügyi támogatást kért Jeffrey Epsteintől is. A szakértő azt állítja, hogy egy esetben a milliárdos 15 ezer fonttal segítette ki, hogy rendezzen egy adósságot egy volt alkalmazottjával szemben, akinek állítólag 78 ezer fontnyi elmaradt bérrel tartozott.

Ezért vitte lányait Epstein közelébe Sarah Ferguson

Mackenzie úgy véli, Ferguson ragaszkodott a fényűző életmódhoz, még akkor is, ha ezt nem tudta finanszírozni, és nem riadt vissza attól sem, hogy egy elítélt szexuális bűnözőtől fogadjon el támogatást. Hozzátette: beszámolók szerint a hercegné még Epstein börtönből való szabadulását is „megünnepelte”, és ekkor magával vitte lányait is – Beatrix és Eugénia hercegnők akkor 20, illetve 19 évesek voltak. A szakértő szerint mindez azt sugallja, hogy Sarah Ferguson nem tekintette Epsteint veszélyforrásnak a lányaira nézve, annak ellenére sem, hogy már korábban elítélték. Mackenzie megfogalmazása szerint azért nem tartotta kockázatosnak a kapcsolatot, mert úgy vélte: a hercegnők nem tartoznak abba a körbe, amelyet Epstein célba vett.