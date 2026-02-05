Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 5., csütörtök Ágota, Ingrid

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Grammy 2026 katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
égi jelenség

Geomágneses vihar éri el a földet, ismét megjelenhet a sarki fény Magyarországon: ekkor láthatod

égi jelenség sarki fény napkitörés
Virág Emília
2026.02.05.
A Nap ismét aktív volt, több erőteljes kitörések történtek a felszínén. Az ezzel járó geomágneses vihar nemcsak műszaki zavarokat okozhat, hanem valami szépet is hozhat: hazánkból is látható lehet a ritka északi fény.

A Nap felszínén a hét elején bekövetkezett intenzív kitörések következményeként ismét geomágneses vihar éri el a Földet. A NASA Napmegfigyelő missziója (SDO) szerint az egyik, a bolygónk irányába kilökődött részecskefelhő várhatóan csütörtökön fejti ki hatását, amely ideiglenesen befolyásolhatja egyes technológiai rendszerek – például a GPS és a rádiókapcsolat – működését is.

Hatalmas erejű napkitörés történt február 1-én, a hatására kialakuló geomágneses vihar csütörtökön érheti el a Földet
Hatalmas erejű napkitörés történt február 1-én, a hatására kialakuló geomágneses vihar csütörtökön érheti el a Földet
Forrás: SDO / NASA / SWNS / Northfoto

A háttérben egy nagy kiterjedésű, aktív napfoltcsoport áll, amely jelenleg a Földdel szemben helyezkedik el. Az innen származó napkitörésekhez gyakran társul ún. koronakidobódás (CME), vagyis nagymennyiségű plazma és töltött részecske kilökődése, amely általában 1–3 napon belül éri el bolygónk mágneses terét. Az előrejelzések szerint ezúttal enyhébb, G1-es szintű geomágneses vihar valószínű, bár a tényleges hatás nagyban függ attól, hogy milyen szerkezetű mágneses mezőt hoz magával a plazmafelhő - írja a Köpönyeg.

Mi a geomágneses vihar?

A geomágneses vihar a Föld magnetoszférájának időszakos zavarát jelenti, amely elsősorban a légkör felsőbb rétegeiben okoz változásokat. Bár az ilyen események az átlagemberekre nem jelentenek közvetlen veszélyt, technikai zavarokat okozhatnak, különösen a műholdas kommunikációban, a navigációs rendszerekben és a nagyfrekvenciás rádiókapcsolatokban. Az elektromos hálózatok stabilitását csak erősebb viharok veszélyeztetik, a mostani előrejelzések alapján azonban nem számítunk komolyabb fennakadásokra.

Van esélyünk ismét látni a sarki fényt?

A két héttel ezelőtti látványos aurora-jelenség után most ismét van esély rá, hogy Magyarországon is feltűnik a sarki fény - halványan. Bár az aurora borealis tipikusan a sarkkörön túli területeken figyelhető meg, geomágneses viharok esetén időnként délebbre is jól látható, ha az időjárás engedi, és a fényviszonyok is megfelelőek.

Összefoglalva röviden: 

  • A Nap aktivitása az elmúlt napokban jelentősen fokozódott.
  • Erős napkitörések és egy Föld felé irányuló koronakidobódás is történt.
  • Csütörtökre enyhe geomágneses vihar éri el bolygónkat.
  • Előfordulhatnak átmeneti zavarok a műholdas navigáció és a rádiókapcsolat terén.
  • Az áramhálózatokban komolyabb fennakadás nem valószínű.
  • Kedvező körülmények között Magyarországról is látható lesz a sarki fény.

A csillagászati előrejelzések szerint a következő néhány évben a naptevékenység fokozódása miatt egyre gyakoribbak lehetnek a hasonló események. Érdemes tehát figyelni az eget – különleges látványban lehet részünk.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Földönkívülieket láthatott a Challenger-katasztrófában elhunyt űrhajós – így néztek ki az apró lények

Egy egykori NASA-alkalmazott szerint az egyik elhunyt űrhajós titkos katonai felvételeken látta a földönkívüli lényeket.

Az egész világ élőben nézte a katasztrófát – 40 éve volt a történelem legnagyobb űrhajós balesete

Napra pontosan 40 éve történt az emberiség máig legnagyobb űrrepülési katasztrófája. Milliók figyelték élőben a kilövést, amely mindössze 73 másodperc után tragédiába torkollott.

Káprázatos égi jelenség: így ragyogott a befagyott Balaton felett a sarki fény

Csodát láthattak, akik hétfőn késő este, kedd hajnalban kémlelték az eget. Geomágneses vihar érte el Földünket: a Balatonon jól látható volt az Aurora Borealis, azaz a sarki fény.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu