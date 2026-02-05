Geomágneses vihar éri el a földet, ismét megjelenhet a sarki fény Magyarországon: ekkor láthatod

A Nap felszínén a hét elején bekövetkezett intenzív kitörések következményeként ismét geomágneses vihar éri el a Földet. A NASA Napmegfigyelő missziója (SDO) szerint az egyik, a bolygónk irányába kilökődött részecskefelhő várhatóan csütörtökön fejti ki hatását, amely ideiglenesen befolyásolhatja egyes technológiai rendszerek – például a GPS és a rádiókapcsolat – működését is.

A háttérben egy nagy kiterjedésű, aktív napfoltcsoport áll, amely jelenleg a Földdel szemben helyezkedik el. Az innen származó napkitörésekhez gyakran társul ún. koronakidobódás (CME), vagyis nagymennyiségű plazma és töltött részecske kilökődése, amely általában 1–3 napon belül éri el bolygónk mágneses terét. Az előrejelzések szerint ezúttal enyhébb, G1-es szintű geomágneses vihar valószínű, bár a tényleges hatás nagyban függ attól, hogy milyen szerkezetű mágneses mezőt hoz magával a plazmafelhő - írja a Köpönyeg.

Mi a geomágneses vihar?

A geomágneses vihar a Föld magnetoszférájának időszakos zavarát jelenti, amely elsősorban a légkör felsőbb rétegeiben okoz változásokat. Bár az ilyen események az átlagemberekre nem jelentenek közvetlen veszélyt, technikai zavarokat okozhatnak, különösen a műholdas kommunikációban, a navigációs rendszerekben és a nagyfrekvenciás rádiókapcsolatokban. Az elektromos hálózatok stabilitását csak erősebb viharok veszélyeztetik, a mostani előrejelzések alapján azonban nem számítunk komolyabb fennakadásokra.

Van esélyünk ismét látni a sarki fényt?

A két héttel ezelőtti látványos aurora-jelenség után most ismét van esély rá, hogy Magyarországon is feltűnik a sarki fény - halványan. Bár az aurora borealis tipikusan a sarkkörön túli területeken figyelhető meg, geomágneses viharok esetén időnként délebbre is jól látható, ha az időjárás engedi, és a fényviszonyok is megfelelőek.

Összefoglalva röviden: A Nap aktivitása az elmúlt napokban jelentősen fokozódott.

Erős napkitörések és egy Föld felé irányuló koronakidobódás is történt.

Csütörtökre enyhe geomágneses vihar éri el bolygónkat.

Előfordulhatnak átmeneti zavarok a műholdas navigáció és a rádiókapcsolat terén.

Az áramhálózatokban komolyabb fennakadás nem valószínű.

Kedvező körülmények között Magyarországról is látható lesz a sarki fény.

A csillagászati előrejelzések szerint a következő néhány évben a naptevékenység fokozódása miatt egyre gyakoribbak lehetnek a hasonló események. Érdemes tehát figyelni az eget – különleges látványban lehet részünk.