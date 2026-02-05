IQ-teszt: elképesztő a logikád, ha megoldod ezt a feladványt

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Hat vásárló, nulla watt és egyetlen biztonsági őr, akinek másodpercek alatt kellene kitalálnia, ki jusson ki először a szabadságba. Neked vajon sikerül megoldani az IQ-tesztet?

Képzeld el a szituációt: épp intézed a szombat esti bevásárlást, a kezedben az utolsó akciós avokádó, amikor is földrengés történik és a plázában elmegy az áram. A szokatlan esemény után a biztonsági őrökre hárul a feladat, hogy az összes bent ragadt vásárlót kimenekítsék, mert nekik valószínűleg fogalmuk sincs, merre van az előre a sötét labirintusban. Te hogyan vezényelnéd le a mentőakciót? Próbáld ki magad ebben az IQ-tesztben!

IQ-teszt: Te ki tudnád vezetni a vásárlókat ebből a labirintusból?
Furmányos IQ-teszt! Te hogyan mentenéd meg az eltévedt vásárlókat? 
Mire jó ez az IQ-teszt?

  • Ingyenes agykonditermi bérlet, ami segít frissen tartani a szürkeállományt és megelőzni a mentális rozsdásodást.
  • Természetes dopaminfröccs, mert az „aha-élmény” néha jobb kedvre derít, mint egy váratlanul talált tízezres a kabátzsebben.
  • Logikai szűrő a hétköznapi káosz ellen, ami megtanít arra, hogyan válaszd le a lényeges információt a felesleges zajról.
  • Sajátos aktív meditáció, ami alatt az agyad kényszerpihenőt tart a napi stressz és a megoldatlan problémák elől.

Neked sikerült kevesebb, mint 5 perc alatt rájönnöd, vagy előbb találsz meg egy földönkívülit a metróban? 

Az IQ-teszt megoldása

A cél, hogy mindenkit a hozzá legközelebb eső kijárathoz vezényeljünk, minimalizálva a vakonbotorkálás idejét. 

  1. A mázlista (Fent): ő a statisztikai lottónyertes. Őt mentjük meg legelőször, mert gyakorlatilag két lépésre van a szabadságtól. Csak egy határozott jelzés észak felé, és 5 másodperc múlva már a parkolóban van. Annyi idő alatt kitölthetsz egy másik tesztet is.
  2. A nyugati szárny tudója (Bal oldal): itt egy férfi és egy hölgy küzd a kijutásért. A legrosszabb, amit tehetnek, ha elindulnak befelé. Őket a bal oldali fal mentén lévő szervízkijárathoz kell terelni. 
  3. A déli hős (Lent): neki a legegyszerűbb a dolga, csak kelet felé kell terelni.
  4. A keleti magány (Jobb szélen): itt a negyedik alanyunk, a kislány a kosarával. Ő van a legtávolabb. Őt a bal alsó kijárathoz kell irányítani.
  5. Utoljára marad a bal szélen ragadt vásárló. Logisztikai szempontból ő a legnehezebb eset. Őt kell a legprecízebben, lépésről lépésre navigálni a jobb oldali kijárat felé, miután a könnyű célpontok már biztonságban vannak.

Gratulálok! Ha sikerült, akkor igazi zseni vagy! Várunk legközelebb is egy IQ-tesztre!

