A bölcs nagymama tanácsa: van, amit még a szeretteid elől is titkolnod kell

Getty Images -
tippek-tanácsok bölcsesség család titok
Jónás Ágnes
2026.02.05.
Ha azt hiszed, hogy a modern korban a nagymamádra hallgatni ciki, akkor ideje, hogy megváltoztasd a hozzáállásod. Mivel átélt már válságot, derűs pillanatokat és csalódást is, a nagymama tanácsa aranyat érhet. De vajon miért mondja, hogy bizonyos dolgokat még a szeretteid elől is érdemes eltitkolni?

A nagymamáink sok-sok élettapasztalattal rendelkeznek, bölcsességüket és tanításait nem lehet könyvekben vagy az interneten megtalálni. Azt vallják, hogy jobb bizonyos dolgokat megtartani magunknak, bármennyire is ég bennünk a vágy, hogy eldicsekedjük. Íme, egy bölcs nagymama tanácsai!

Nagymama és unokája a kanapén: a nagymama tanácsa aranyat ér.
A nagymama tanácsa arayat ér.
Forrás: Shutterstock

A bölcs nagymama tanácsa: „Válogasd meg, kivel osztod meg a boldogságodat!”

  • Miért hozhatod magadra a bajt, ha idő előtt elárulsz magadról dolgokat?
  • Melyek azok a témák, amelyeket még a párod előtt is titokban kell tartanod?
  • Fogadd meg a nagymama tanácsait, hogy elkerülhesd a zsákutcákat az életben.

Előfordulhat, hogy az álommunkád egyáltalán nem olyan remek, mint elsőre tűnt? A párkapcsolatod az első évben még rózsaszín ködben telt, az utóbbi időben azonban valami elromlott és toxikussá vált? Ha nem megfelelő emberekkel veszed körbe magad, kárörvendeni fognak és a legváratlanabb pillanatban fordíthatják ellened a kudarcaidat. A bölcs nagymamák tisztában vannak ezzel, épp ezért érdemes megfogadni az alábbi tanácsaikat. 

Fiatal nők lelkesen pletykálnak, a nagymama tanácsa erre: ne tedd.
Nagymama tanácsa
Forrás: Shutterstock

A nagymama tanácsa a pénzzel kapcsolatban

Aki hétfőn még kedves veled, keddre már az ellenséged lehet, mert minél többet tudnak az anyagi helyzetedről az emberek, annál többet akarnak majd.” A bölcs nagymamák óva intenek attól, hogy őszintén beszélj az anyagiakról. Hogy ki mennyit keres, az egy párkapcsolatban, de még egy szülő–felnőtt gyerek kapcsolatban is konfliktusokhoz vezethet. Ha úgy érzed, valaki a pénztárcádban turkál pusztán az érdeklődő kérdéseivel, szereld le tisztelettudóan vagy adj kitérő választ. 

Noha a pénz nélkülözhetetlen, képes megmételyezni mindent. Ha meg akarsz tartani egy többéves barátságot, soha ne adj kölcsön pénzt, és te se kérj. 

Férfi és nő rivalizálnak pénzben, a nagymama tanácsa ellenére
A bölcs nagymama tanácsa, hogy az anyagi helyzetedről ne ossz meg infót
Forrás: Shutterstock

 

A nagymama tanácsa a terveiddel kapcsolatban

A titoktartás a pszichológusok szerint is hasznos lehet bizonyos esetekben.  Az álmok és a célok idő előtti felfedése ugyanis akadályozhatják a megvalósítást. Amikor részletezed a párodnak egy zseniális tervedet, és ő együtt lelkesedik veled, az agyad dopamint szabadít fel, mintha megjutalmazna. 

Ez a „jutalmazás” azt az illúziót keltheti benned, mintha már el is érted volna a célt. Mi következik ebből? A lelkesedésed idővel alábbhagy, elkezded odázni a nagyszabású terved megvalósítását.  

Ha a szüleidnek idő előtt elmondod, hogy megpályáztál egy új állást, érezni fogod magadon a megfelelés kényszerét. Nem kizárólag magad miatt fogod akarni, hogy a HR-es kiválasszon, hanem a szüleid elvárásai miatt is. És ha végül nem jön össze az állás? Hallgathatod, hogy miben lehettél volna jobb, meg hogy mennyire sajnálnak téged. Ez csak felerősíti a kudarcélményed. Semmi szükséged rá, nem igaz? 

A legjobb, ha akkor árulsz el mindent, amikor már kezedben az aláírt szerződés.

Nagymama tanácsa a párkapcsolatró, családi ebéd közben.
Van, ami a családra sem tartozik
Forrás: Shutterstock

A nagymama tanácsa a félelmekkel kapcsolatban

Ha valakinek a félelmeidről beszélsz, tálcán kínálod a gyenge pontjaidat.” Lehet, hogy az illető nem azonnal használja ki a gyengeségeidet, hanem évekkel később, de a lényeg: az ilyesfajta alattomos kihasználás felér egy gyomrossal. Ráadásul minél többet beszélsz a félelmekről, annál nagyobb energiát adsz nekik. Ne feledd, hogy a kimondott szavaknak és a negatív gondolatoknak is van rezgése – ne kísértsd, hogy valósággá váljanak

Fiatal nő szorong pizsamában. Nagymama tanácsa a félelmekről.
A félelmeidet is tartsd meg magadnak.
Forrás: Shutterstock

A nagymama tanácsa a párkapcsolattal kapcsolatban

Ha idő előtt kezdesz el áradozni a srácról, akivel már kétszer randiztál, rögtön a szüleid kérdéseinek kereszttüzébe kerülsz: „Hány diplomája van, kik a szülei? Nem tűnik túl becsületesnek a kép alapján, nem gondolod?…" 

A szeretteid törődnek veled, de a kérdéseik és az ítéleteik akaratlanul is befolyásolni fognak téged. Várd meg, amíg a helyzet stabillá válik. Ezzel elkerülhetők a felesleges kérdezgetések és drámák.

Ne feledd: az élet legértékesebb pillanatai arra szolgálnak, hogy élvezd és átéld, nem pedig arra, hogy mindenkinek szétkürtöld! A hallgatást ne kínként éld meg. Gondolj arra, hogy remek módja annak, hogy megvédd a belső békédet.

A nagymama tanácsai mellett az alábbi tippeket is olvasd el:
 

5 dolog, ami régen udvariasnak számított, de a Z generáció szerint ma már nagyon ciki

Zárkózz fel a fiatal felnőttek értékrendjéhez!

5 jel, hogy későn érő boomer vagy, és a legszebb éveid még csak most következnek

A pszichológusok szerint a baby boomer generációra kifejezetten jellemző, hogy csak életük második felében érik el a legnagyobb sikereiket. Mutatjuk, hogy miért!

6 titkos félelem, amit csak a boomerek cipelnek – A Z generációsok értetlenül állnak előtte

Ezúttal azokat a titkos félelmeket vesszük szemügyre, amelyektől a boomerek szenvednek, és a Z generációsok nem is értik őket.

 




 

