A bölcs nagymama tanácsa: van, amit még a szeretteid elől is titkolnod kell

A nagymamáink sok-sok élettapasztalattal rendelkeznek, bölcsességüket és tanításait nem lehet könyvekben vagy az interneten megtalálni. Azt vallják, hogy jobb bizonyos dolgokat megtartani magunknak, bármennyire is ég bennünk a vágy, hogy eldicsekedjük. Íme, egy bölcs nagymama tanácsai!
A bölcs nagymama tanácsa: „Válogasd meg, kivel osztod meg a boldogságodat!”
- Miért hozhatod magadra a bajt, ha idő előtt elárulsz magadról dolgokat?
- Melyek azok a témák, amelyeket még a párod előtt is titokban kell tartanod?
- Fogadd meg a nagymama tanácsait, hogy elkerülhesd a zsákutcákat az életben.
Előfordulhat, hogy az álommunkád egyáltalán nem olyan remek, mint elsőre tűnt? A párkapcsolatod az első évben még rózsaszín ködben telt, az utóbbi időben azonban valami elromlott és toxikussá vált? Ha nem megfelelő emberekkel veszed körbe magad, kárörvendeni fognak és a legváratlanabb pillanatban fordíthatják ellened a kudarcaidat. A bölcs nagymamák tisztában vannak ezzel, épp ezért érdemes megfogadni az alábbi tanácsaikat.
A nagymama tanácsa a pénzzel kapcsolatban
„Aki hétfőn még kedves veled, keddre már az ellenséged lehet, mert minél többet tudnak az anyagi helyzetedről az emberek, annál többet akarnak majd.” A bölcs nagymamák óva intenek attól, hogy őszintén beszélj az anyagiakról. Hogy ki mennyit keres, az egy párkapcsolatban, de még egy szülő–felnőtt gyerek kapcsolatban is konfliktusokhoz vezethet. Ha úgy érzed, valaki a pénztárcádban turkál pusztán az érdeklődő kérdéseivel, szereld le tisztelettudóan vagy adj kitérő választ.
Noha a pénz nélkülözhetetlen, képes megmételyezni mindent. Ha meg akarsz tartani egy többéves barátságot, soha ne adj kölcsön pénzt, és te se kérj.
A nagymama tanácsa a terveiddel kapcsolatban
A titoktartás a pszichológusok szerint is hasznos lehet bizonyos esetekben. Az álmok és a célok idő előtti felfedése ugyanis akadályozhatják a megvalósítást. Amikor részletezed a párodnak egy zseniális tervedet, és ő együtt lelkesedik veled, az agyad dopamint szabadít fel, mintha megjutalmazna.
Ez a „jutalmazás” azt az illúziót keltheti benned, mintha már el is érted volna a célt. Mi következik ebből? A lelkesedésed idővel alábbhagy, elkezded odázni a nagyszabású terved megvalósítását.
Ha a szüleidnek idő előtt elmondod, hogy megpályáztál egy új állást, érezni fogod magadon a megfelelés kényszerét. Nem kizárólag magad miatt fogod akarni, hogy a HR-es kiválasszon, hanem a szüleid elvárásai miatt is. És ha végül nem jön össze az állás? Hallgathatod, hogy miben lehettél volna jobb, meg hogy mennyire sajnálnak téged. Ez csak felerősíti a kudarcélményed. Semmi szükséged rá, nem igaz?
A legjobb, ha akkor árulsz el mindent, amikor már kezedben az aláírt szerződés.
A nagymama tanácsa a félelmekkel kapcsolatban
„Ha valakinek a félelmeidről beszélsz, tálcán kínálod a gyenge pontjaidat.” Lehet, hogy az illető nem azonnal használja ki a gyengeségeidet, hanem évekkel később, de a lényeg: az ilyesfajta alattomos kihasználás felér egy gyomrossal. Ráadásul minél többet beszélsz a félelmekről, annál nagyobb energiát adsz nekik. Ne feledd, hogy a kimondott szavaknak és a negatív gondolatoknak is van rezgése – ne kísértsd, hogy valósággá váljanak!
A nagymama tanácsa a párkapcsolattal kapcsolatban
Ha idő előtt kezdesz el áradozni a srácról, akivel már kétszer randiztál, rögtön a szüleid kérdéseinek kereszttüzébe kerülsz: „Hány diplomája van, kik a szülei? Nem tűnik túl becsületesnek a kép alapján, nem gondolod?…"
A szeretteid törődnek veled, de a kérdéseik és az ítéleteik akaratlanul is befolyásolni fognak téged. Várd meg, amíg a helyzet stabillá válik. Ezzel elkerülhetők a felesleges kérdezgetések és drámák.
Ne feledd: az élet legértékesebb pillanatai arra szolgálnak, hogy élvezd és átéld, nem pedig arra, hogy mindenkinek szétkürtöld! A hallgatást ne kínként éld meg. Gondolj arra, hogy remek módja annak, hogy megvédd a belső békédet.
