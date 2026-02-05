Félsz az öregedéstől és a fiatalság megszállottja vagy? Akkor lehet, hogy midorexiás lettél!

A modern korban már számtalan szerrel és beavatkozással tudunk tenni az öregedés ellen. Bár az öregedés lassítása érdekében tehetünk bizonyos dolgokat, magát a folyamatot viszont sem leállítani sem visszafordítani nem tudjuk. Ám vannak olyan emberek, akik ezt egyszerűen nem tudják elfogadni.

A midorexia, vagyis az öregedéstől való görcsös félelem a mentális egészségedre is hatással lehet.

Forrás: Shutterstock

Az öregedés ellen – Mikor megyünk túlzásba?

A fiatal bőrért bármit hajlandóak vagyunk megtenni: lessük, hogy mit érdemes kiiktatnunk az étrendünkből, hogy mely ételek lassítják az öregedést vagy, hogy mely zöldségektől áll le az őszülés. És bár a milleniáloknál már valóban lassult a folyamat, hiszen a TikTok szerint ők általánosságban sokkal fiatalabbnak néznek ki a koruknál, az öregedés visszafordítását vagy az ifjúság forrását még mindig nem találták fel. De mikor visszük túlzásba az öregedés elleni hajszát?

Félelem az öregedéstől: midorexia

Az öregedéstől való félelemről már olyan régebbi hollywoodi filmek is beszámoltak, mint a Sunset Boulevard, vagyis az Alkony sugárút vagy a Jól áll neki a halál, de a jelenséget Demi Moore nagy sikerű filmjében, A szerben is közelről láthattuk 2024-ben. Tehát maga a jelenség egyáltalán nem új keletű – az ehhez fűződő szakkifejezés, a midorexia viszont igen.

A midorexia jelentése

A „midorexia” egy viszonylag új kifejezés az esztétikai és mentális egészséggel foglalkozók körében, mely arra a túlhajszolt félelemre utal, amikor valaki képtelen elfogadni az idő múlását és mindent megtesz az öregedés ellen. Maga a szó az angol middle age (vagyis középkorúság) és az ógörög orexis (vagyis vágy, étvágy) szavak összeolvadásából keletkezett, a kifejezést pedig elsőként 2016-ban használta egy brit újságíró, Shane Watson.

A midorexia viszont nemcsak egy általános félelmet jelöl, hanem egy olyan megrögzött, görcsös ragaszkodást, mely szorongáshoz és depresszióhoz is vezethet.

Szakértők szerint a jelenség ma már sokkal elterjedtebb, mint gondolnánk, főként azok körében, akik gyakran fordulnak szépségipari kellékekhez vagy esztétikai beavatkozásokhoz, hogy „kijavítsák”, amit az idő „elrontott”. A terapeuták szerint viszont ezt nemcsak a bőröd bánhatja, hanem a lelked is.