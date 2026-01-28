Régóta erre vártunk: Colin Bridgerton elárulta, hogyan telnek a napjai édesapaként - Videó

Már csak pár napot kell várnunk és megérkezik a Netflixre A Bridgerton család negyedik évada. Azonban addig sem maradunk izgalmak nélkül. Most a Colin Bridgertont játszó színész, Luke Newton kulisszatitkokat osztott meg a karakteréről.

Sokunk kedvence, Colin Bridgerton elárulta, milyen a házasélet

Colin Bridgerton élvezi a házasság és az apaság minden pillanatát

A Bridgerton sorozat színésze egy kedvcsináló videót töltött fel a sorozatbéli karakteréről a közösségi médiába. Luke az új videójában a már megszokott kosztümében látható és arról beszélt, hogy milyen érzés, hogy végre férjként és édesapaként kell helyt állnia a hétköznapokban.

„Meg kell mondanom, hogy házas emberként élni sok örömet okoz. Még nem találtam semmi okot a panaszra. Nagyon boldog vagyok, hogy kedves feleségem mellett tölthetem az időmet. Persze csak akkor, amikor épp nem az írással van elfoglalva. De ez nem számít. Elégedett vagyok, hogy a lehető legtöbbet hozhatom ki az együtt töltött időből, még ha ez azt is jelenti, hogy néha meglepő helyeken találok tintát" - árulta el a büszke édesapa, aki az előző évad központi figurája volt.

A videó ezen pontján a felesége, Lady Whistledawn, azaz Penelope Featherington vette át tőle a szót, akiről tudjuk, hogy narrálja és írja a sorozat történéseit.

„Ritkán fordul elő, hogy e sorok írója szóhoz sem jut. Bár Mr. Bridgerton hajlamos erre, mostmár talán megtanulja végre, hogyan kell rendesen viselkedni. Főleg most, hogy édesapa lett"

- árulta el a főszereplő.

A kettejükről szóló felvételt itt tudjátok meghallgatni eredeti nyelven:

