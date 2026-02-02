Földrajzi kvíz − Csak a világutazók ismerik fel az összes várost a sziluettjük alapján

Amikor egy új országban, városban jársz, szinte biztos, hogy megnézed a nevezetességeit. A magasba törő felhőkarcolók, a kulturális jelentőségű építmények, hidak és más jelentős épületek szinte sokkolóan hathatnak a vizuálisan érzékeny emberekre. Ha te is közéjük tartozol, ez a földrajzi kvíz a kedvenced lesz.

Izgalmas földrajzi kvíz, egyből két csavarral.

Szórakoztató és ismeretterjesztő földrajzi kvíz

Ki ne szeretne gyönyörködni egy naplementés vagy napfelkeltés látképben? Ha te is imádsz utazni, vagy szimplán csak szenvedélyed az utazási cikkek, könyvek olvasása, a legjobb helyen jársz! Fővároskvízünk után most ismét bejárhatod velünk a világot, ráadásul olyan pompájukban csodálhatod meg a híres városokat, ahogy a való életben sosem tudnád.

Most nem egy szimpla város kvíz vár rád, hiszen a közismert európai, amerikai és ázsiai országok ikonikus panorámájából kell rájönnöd, hogy hol jársz. Azonban van még két izgalmas csavar a dologban. A városok valamennyi nevezetességét egyben fogod látni – ez kinek segítség, kinek nehezítés –, valamint csak a sziluettjüket mutatjuk meg. Tehát se a szín, se az elhelyezkedés, se az állapot nem fog árulkodni arról, melyik várost ábrázolják a képek. Mit gondolsz, így is menni fog?

Nem kell persze világutazónak lenned ahhoz, hogy mind a tíz várost kitaláld. Igyekeztünk úgy összeválogatni a képeket, hogy mindegyiken legyen legalább egy annyira ismert épület vagy építmény, amelyről könnyen beugorhat a helyszín. Persze az ember agya nem mindig úgy forog, ahogy szeretné, így előfordulhat, hogy nem jut eszedbe a város vagy összekevered egy másikkal. Ne szomorkodj el, ha mégse sikerül 100 százalékosan ez a földrajzi kvíz, hiszen a sziluettformátum plusz nehezítés.

Készen állsz? Akkor hagyd el velünk Magyarország csodás tájait, és pillants rá az első képre. Tippelj vagy adj számot tudásodról, és válaszd ki a helyes várost!