Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 2., hétfő Aida, Karolina

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Grammy 2026 katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
város

Földrajzi kvíz − Csak a világutazók ismerik fel az összes várost a sziluettjük alapján

város földrajz kvíz
Biztosan te is gyönyörködtél már csodaszép városi panorámákban. Ezt most is megteheted, méghozzá egy szórakoztató földrajzi kvíz formájában.

Amikor egy új országban, városban jársz, szinte biztos, hogy megnézed a nevezetességeit. A magasba törő felhőkarcolók, a kulturális jelentőségű építmények, hidak és más jelentős épületek szinte sokkolóan hathatnak a vizuálisan érzékeny emberekre. Ha te is közéjük tartozol, ez a földrajzi kvíz a kedvenced lesz.

Földrajzi kvíz, találd ki a várost a nevezetességei alapján.
Izgalmas földrajzi kvíz, egyből két csavarral.
Forrás: Shutterstock

Szórakoztató és ismeretterjesztő földrajzi kvíz

Ki ne szeretne gyönyörködni egy naplementés vagy napfelkeltés látképben? Ha te is imádsz utazni, vagy szimplán csak szenvedélyed az utazási cikkek, könyvek olvasása, a legjobb helyen jársz! Fővároskvízünk után most ismét bejárhatod velünk a világot, ráadásul olyan pompájukban csodálhatod meg a híres városokat, ahogy a való életben sosem tudnád.

Most nem egy szimpla város kvíz vár rád, hiszen a közismert európai, amerikai és ázsiai országok ikonikus panorámájából kell rájönnöd, hogy hol jársz. Azonban van még két izgalmas csavar a dologban. A városok valamennyi nevezetességét egyben fogod látni – ez kinek segítség, kinek nehezítés –, valamint csak a sziluettjüket mutatjuk meg. Tehát se a szín, se az elhelyezkedés, se az állapot nem fog árulkodni arról, melyik várost ábrázolják a képek. Mit gondolsz, így is menni fog?

Nem kell persze világutazónak lenned ahhoz, hogy mind a tíz várost kitaláld. Igyekeztünk úgy összeválogatni a képeket, hogy mindegyiken legyen legalább egy annyira ismert épület vagy építmény, amelyről könnyen beugorhat a helyszín. Persze az ember agya nem mindig úgy forog, ahogy szeretné, így előfordulhat, hogy nem jut eszedbe a város vagy összekevered egy másikkal. Ne szomorkodj el, ha mégse sikerül 100 százalékosan ez a földrajzi kvíz, hiszen a sziluettformátum plusz nehezítés. 

Készen állsz? Akkor hagyd el velünk Magyarország csodás tájait, és pillants rá az első képre. Tippelj vagy adj számot tudásodról, és válaszd ki a helyes várost! 

Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1/10 Melyik ez az olaszországi város?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2/10 Melyik ez az amerikai város?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3/10 Melyik ez az európai város?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4/10 Melyik ez az amerikai város?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5/10 Melyik ez a népszerű nyaralóhely?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6/10 Melyik ez a franciaországi város?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
7/10 Melyik ez az ázsiai ország?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
8/10 Melyik ez a dél-amerikai város?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
9/10 Melyik ez az ausztráliai város?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
10/10 Melyik ez a népszerű olasz város?

 

Az emberek 85%-a elbukik ezen a földrajzi kvízen – Neked sikerül hibátlanul megoldanod?

Itt az idő, hogy próbára tedd tudásod! Mennyire ismered a világ fővárosait? Készen állsz a kihívásra? Derítsd ki földrajzi kvízünk segítségével, vajon okosabb vagy-e az átlagnál?

Földrajzi kvíz: te mennyire ismered a városokat, nevezetességeket? Teszteld tudásod!

Mennyire ismered a világtérképet? Ha úgy gondolod, hogy vakon is eligazodsz rajta, akkor ezek a kérdések gyerekjátéknak tűnhetnek – vagy mégsem? Tedd próbára földrajzi tudásodat kvízünkkel!

Kőkemény földrajzi kvíz: te felismered Magyarország természeti kincseit?

Te mennyire ismered hazánk természeti látnivalóit? Az alábbi földrajzi kvíz kitöltésével kiderítheted!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu